Salariile de la cel mai mare combinat siderurgic din țară, deblocate de Guvern. Liberty a fost declarat obiectiv strategic

Salariile siderurgiștilor de la combinatul Liberty Galați vor fi plătite în curând, după ce Guvernul a aprobat norme metodologice urgente. Unitatea va fi declarată obiectiv strategic, ceea ce asigură protecția locurilor de muncă și accesul rapid la Fondul de Garantare.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a anunțat că, în urma ședinței de Guvern de joi, 26 martie, au fost făcuți pași concreți pentru deblocarea plăților restante către angajații combinatului siderurgic Liberty Galați.

„Mă bucur că, măcar acum, în al 12-lea ceas, s-au găsit soluții pentru a urgenta plata salariilor restante către siderurgiștii gălățeni”, a transmis Fotea, pe Facebook.

În cadrul ședinței, Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a HG de modificare a Legii 200/2006, astfel încât Fondul de Garantare să poată fi accesat și pentru plata salariilor siderurgiștilor.

Totodată, au fost stabilite criteriile pentru identificarea operatorilor economici de interes strategic din domeniul Ministerului Economiei, o măsură esențială pentru protejarea industriei siderurgice și a locurilor de muncă din Galați.

„Având aceste norme și criterii clar stabilite, Liberty Galați va fi declarată oficial, printr-o viitoare hotărâre de Guvern, drept obiectiv de interes strategic la nivel național, astfel încât Ministerul Muncii să poată face plățile către siderurgiști. Mă bucur că eforturile noastre nu au fost în zadar! Voi insista în continuare ca banii pentru salariile restante ale siderurgiștilor să fie virați cât mai repede”, a mai adăugat Fotea.

Acesta a mulțumit în mod special vicepremierului Marian Neacșu și Comitetului interministerial pentru implicarea în găsirea de soluții, precum și premierului Ilie Bolojan pentru susținerea acestor măsuri.