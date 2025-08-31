„Să bați un om cu handicap… sper să facă multă multă pușcărie acești nenorociți”. Cazul șoferului de Bolt care arată cât de bolnavă e România

De la violența stradală la criza de încredere în justiție, cazul readuce la suprafață un tablou complet al României de azi: unde agresivitatea, lipsa de empatie și neîncrederea în autorități devin norme de viață.

Cazul șoferului de Bolt agresat de pasageri a scos la iveală, pe Reddit, nu doar revoltă morală, ci și o radiografie socială. Comentariile nu mai privesc doar incidentul punctual, ci pun în discuție fundamentele societății românești: de la educație și justiție, până la emigrație și criza valorilor.

Revolta față de lipsa de empatie

„Să bați un om cu handicap… sper să facă multă multă pușcărie acești nenorociți”, scrie unul dintre utilizatori, rezumând sentimentul dominant. Altul completează: „Societatea asta parcă e într-un quest să arate tot ce e mai prost, mai urât și mai infect în ea. Au ieșit la iveală toți neanderthalienii, validați de vocile AUR care le justifică grobiania”.

Comentariile merg însă mai departe de furia de moment. Acestea sugerează o degradare generală a normelor de conviețuire: violența nu mai e un accident, ci un simptom. Faptul că un serviciu banal, de pildă, o cursă Bolt, devine teren de agresiune arată cum spațiul public este contaminat de tribalism și suspiciune.

„Ce contează ce face șoferul în afara ride-sharing-ului? Eu îl chem să mă ducă din punctul A în punctul B, nu să-l judec”, remarcă un utilizator indignat.

Justiția și poliția: între procedură și percepția de complicitate

Un șir consistent de comentarii critică reacția poliției. „Vin, îl văd pe omul bătut și tot pe el îl testează pentru alcool. Hal de javre”, scrie cineva. Replica altuia: „Legea e cum e… trebuie să respecte procedura, altfel orice avocat contestă dosarul în instanță”.

Dar în subtext apare aceeași dilemă: între litera legii și spiritul uman, românii resimt un gol. O parte dintre comentatori consideră normală testarea etilotest, ca probă în plus de nevinovăție. Alții o văd ca pe o insultă adăugată victimei.

Multe voci își exprimă neîncrederea totală în justiție: „O să scape liniștiți fără nimic, pentru că avem o țară condusă de incompetenți”.

Alt utilizator merge mai departe: „Trăiești în România, frate, crezi că agresiunea fizică e pedepsită? Avem criminali care nu fac o zi de pușcărie și tu crezi că aceștia vor păți ceva?” Cumva, violența nu mai șochează în sine, ci confirmă așteptările negative despre sistem.Bătut pentru că ‘nu face bani’: cazul șoferului de Bolt care arată cât de bolnavă e, de fapt, România”

Radicalizarea discursului public

O parte dintre comentariile de pe forum cer pedepse extreme: de la deportări „direct în Singapore” pentru ca alții să se ocupe de agresori, la bătăi „cu paru” sau chiar „execuții pe stadioane”. Este o formă de catharsis online, dar și un simptom al radicalizării limbajului public. Lipsa de încredere în stat produce reacții de tip punitiv, inspirate din alte culturi sau regimuri autoritare.

Printre reacțiile furioase apare și confesiunea amară a unui utilizator: „Eu mă simt bine în România, câștig decent, dar am un copil de doi ani și nu vreau să crească aici. Voi pleca în Germania, deși îmi place aici”. Această decizie personală, repetată la scară largă, devine explicația pentru migrația continuă a clasei de mijloc educate și productive.

O societate tribalizată

Incidentul readuce în prim-plan diviziunile sociale adânci: între cei care cer pedepse medievale și cei care apără procedura legală, între cei care aleg să plece și cei care „s-au imunizat la grobianisme”, între empatia față de victime și suspiciunea față de „povestea lor”.

În spatele tuturor reacțiilor se află aceeași întrebare nerostită: poate România să-și refacă țesutul social rupt de violență, neîncredere și lipsă de solidaritate?

Agresiunea

Amintim că un bărbat de 51 de ani din Timișoara, șofer al unei platforme de transport alternativ, a fost agresat în noaptea de joi spre vineri de unul dintre clienții săi. Pasagerul l-a crezut beat din cauza problemelor de vorbire pe care le-a sesizat la conducătorul auto și a vrut să-i aplice o corecție.

Incidentul s-a petrecut pe Calea Aradului după o discuție între șofer și cei doi clienți aflați în mașină. Polițiștii spun că ei cei doi pasageri i-ar fi adresat injurii conducătorului auto, iar în momentul în care acesta a oprit mașina, unul dintre pasageri l-ar fi agresat fizic. Victima spune că și în mașină a primit o lovitură. Chiar și în timpul agresiunii, șoferul a continuat să explice că are handicap și deficiențe de vorbire și echilibru.

La sosirea Poliției, șoferul bătut a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.