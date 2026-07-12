Camere inteligente în toate mașinile noi. Noul sistem impus de UE detectează când șoferul este distras de la drum

Începând cu 7 iulie 2026, toate autoturismele noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului prin intermediul unei camere amplasate în habitaclu.

Măsura face parte din ultima etapă a Regulamentului european de siguranță 2019/2144 și urmărește reducerea numărului de accidente rutiere provocate de neatenție, potrivit publicației germane Der Web.

Noua tehnologie poartă denumirea de Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) și are rolul de a detecta momentele în care șoferul își orientează privirea prea mult timp în afara drumului.

Cum funcționează sistemul

Sistemul se bazează pe o cameră cu infraroșu care monitorizează poziția capului și direcția privirii conducătorului auto. Dacă șoferul este distras pentru o perioadă prea lungă, automobilul emite avertismente vizuale, sonore sau prin vibrații.

Potrivit regulilor europene, avertizarea intră în funcțiune de la aproximativ 20 km/h.

Între 20 și 50 km/h, șoferul este atenționat dacă privește în altă direcție mai mult de șase secunde. La viteze de peste 50 km/h, pragul scade la 3,5 secunde.

Camera nu poate face recunoaștere facială

Una dintre controversele legate de introducerea acestui sistem este legată de protecția datelor personale. Publicația germană precizează însă că legislația Uniunii Europene interzice explicit recunoașterea facială și utilizarea datelor biometrice în cadrul acestui sistem.

Datele colectate trebuie procesate local, în interiorul vehiculului, fără să fie stocate permanent sau transmise în exterior. Camera analizează doar poziția capului și direcția privirii, iar informațiile sunt șterse după procesare.

Măsură inclusă într-un pachet mai amplu de siguranță

ADDW completează seria de sisteme obligatorii introduse gradual în ultimii ani pentru mașinile noi din UE. Printre acestea se numără avertizarea de oboseală, asistentul inteligent de viteză, sistemele de frânare automată de urgență și asistența pentru menținerea benzii de rulare.

Potrivit Comisiei Europene, pachetul de măsuri are ca obiectiv salvarea a peste 25.000 de vieți până în anul 2038.

Riscul apariției „oboselii la alarmă”

Deși sistemul este conceput ca un instrument de siguranță rutieră, unii șoferi au raportat deja apariția unor alarme false.

Potrivit dezbaterilor citate de publicația germană, avertizările se pot activa uneori chiar și atunci când conducătorul auto privește spre oglinzi sau către ecranul de bord.

Experții atrag atenția că avertismentele prea dese ar putea determina șoferii să ignore sistemul, fenomen cunoscut în cercetarea siguranței drept „oboseală la alarmă”.

Amintim că, tot începând cu 7 iulie 2026, mașinile noi înmatriculate în cele 27 de state membre UE trebuie să fie pregătite tehnic pentru integrarea sistemelor de tip Alcolock, menite să împiedice pornirea motorului în cazul în care șoferul a consumat alcool.

Autoritățile europene precizează că nu devine obligatorie instalarea efectivă a dispozitivului Alcolock, ci doar existența unei interfețe standardizate care permite montarea ulterioară a sistemului. Sistemul Alcolock funcționează cu ajutorul unui senzor electrochimic în care șoferul suflă aer, conectat la unitatea de control a autovehiculului. Dacă este detectat alcool peste limita stabilită, motorul nu pornește.