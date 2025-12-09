România, printre cele nouă țări care candidează pentru găzduirea Autorității Vamale a UE

România candidează pentru a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene, instituție europeană strategică menită să coordoneze digitalizarea și gestionarea riscurilor la nivelul frontierelor UE.

Autoritatea Vamală Română (AVR), în coordonare cu Ministerul Finanțelor, a depus candidatura României pentru găzduirea viitoarei Autorități Vamale a Uniunii Europene (EUCA), instituție menită să devină un hub european în domeniul analizei de risc, coordonării operaționale și guvernanței datelor vamale.

Reprezentanții AVR subliniază că autoritatea trebuie plasată acolo „unde nevoile operaționale, digitalizarea accelerată și realitățile frontierelor europene se întâlnesc în mod direct”.

„România este pregătită să sprijine construcția unei arhitecturi vamale moderne, capabile să protejeze piața internă, să gestioneze volume comerciale în creștere și să răspundă rapid la riscurile generate de comerțul global. Poziția noastră strategică și experiența în gestionarea fluxurilor comerciale și a frontierelor conferă substanță și relevanță candidaturii”, a declarat un reprezentant al AVR pentru Agerpres.

Cea mai întinsă frontieră externă a UE

România este unul dintre statele membre UE cu cea mai întinsă frontieră externă, gestionând anual milioane de tone de mărfuri pe căi rutier, feroviar, maritim și aerian.

Această poziție o transformă într-un nod operațional esențial pentru securitatea economică a Uniunii, ceea ce ar putea constitui un atuu în faţa celorlalte contracandidate care îşi doresc să găzduiască noua instituţie europeană.

Care sunt ţările contracandidate

Comisia Europeană a lansat pe 16 octombrie apelul pentru depunerea candidaturilor pentru găzduirea EUCA, în ideea că noua instituţie va sprijini autoritățile vamale naționale prin simplificarea procedurilor pentru întreprinderi, colectarea eficientă a taxelor și impozitelor și consolidarea protecției pieței interne împotriva produselor ilicite sau nesigure.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 27 noiembrie, ora 18:00, iar nouă state membre și-au exprimat interesul: Belgia (Liege), Spania (Malaga), Franța (Lille), Croația (Zagreb), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto) și România (București).

Toate cererile vor fi evaluate de Comisie și vor fi publicate pe o platformă dedicată.

Viitoarea Autoritate Vamală a UE va opera Platforma de date vamale, centralizând toate informațiile vamale ale Uniunii și înlocuind treptat sistemele fragmentate existente. Această platformă va permite o abordare unificată, bazată pe date, pentru gestionarea riscurilor și a procedurilor vamale la nivel european, întărind securitatea economică și eficiența administrativă a Uniunii.