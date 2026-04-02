România îmbătrânește, populația se micșorează. Cât a scăzut numărul românilor în doar un an

Populația României după domiciliu a fost de 21,64 milioane de persoane la 1 ianuarie, în scădere cu 0,5% față de anul trecut, potrivit Institutul Național de Statistică (INS).

INS transmite într-un comunicat că populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11,94 milioane de persoane, în scădere cu 0,9% față de 1 ianuarie 2025. Cea din mediul rural a fost de 9,69 milioane de persoane, în creștere ușoară cu 0,04% față de 1 ianuarie 2025.

Populația feminină a fost de 11,09 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 0,5% față de anul trecut. Și populația masculină a scăzut cu același procent, ajungând la 10,55 milioane de persoane.

Procesul de îmbătrânire demografică a continuat în anul 2025, remarcându-se o scădere ușoară (de 0,3%) a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) și, în același timp, o creștere (de 0,3%) a ponderii populației vârstnice (65 ani și peste) în totalul populației.

INS precizează că populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.

„Altfel spus, populația după domiciliu reprezintă populația de jure, care poate include şi emigranții, indiferent de perioada emigrării acestora; a nu se confunda populația după domiciliu cu populația rezidentă – populația de facto a României recunoscută internațional!”, potrivit INS.

Îmbătrânirea populației s-a accentuat, indicele ajungând la 136,6 vârstnici la 100 de tineri, față de 131,7 anul trecut. Vârsta medie a crescut la 43,2 ani, iar cea mediană la 44,3 ani.

Cea mai mare pondere o are grupa 45–49 de ani, atât la nivel general, cât și în rândul bărbaților, iar la femei se remarcă grupele 45–49 și 55–59 de ani. În același timp, copiii de 0–4 ani au o pondere mai mică decât celelalte grupe tinere.

Datele privind populația după domiciliu la 1 ianuarie 2026 vor fi disponibile până la nivel de localitate (municipiu, oraș și comună), în baza centrală de date online TEMPO, în cursul lunii aprilie 2026.