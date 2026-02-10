search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

România, aproape de coada UE la percepția corupției

Publicat:

România se află aproape de coada clasamentului statelor din Uniunea Europeană în ceea ce privește percepția asupra corupției din sectorul public, potrivit celui mai recent raport anual publicat de Transparency International. Cu un scor de 45 de puncte din 100, țara noastră este depășită doar de Bulgaria și Ungaria, ambele cu câte 40 de puncte, în condițiile în care media Uniunii Europene este de 62.

România, aproape de coada UE la percepția corupției. FOTO: Shutterstock
România, aproape de coada UE la percepția corupției. FOTO: Shutterstock

Indicele de Percepție a Corupției evaluează percepția asupra corupției în sectorul public din 182 de state și teritorii, pe o scară de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „foarte corupt”, iar 100 „deloc corupt”. România are un nivel comparabil cu cel al așa-numitelor „democrații fragile”, care înregistrează un scor mediu de 47 de puncte.

Raportul arată că situația României este una de stagnare pe termen lung. În ultimii 14 ani, scorurile obținute au fost relativ constante, cu 44 de puncte în 2012 și un maxim de 48 de puncte în anii 2016–2017. În prezent, țara noastră se menține sub media europeană și sub nivelul unor state precum Italia (53), Spania (55), Croația (47), Franța (66), Belgia (69) sau Germania (77).

Transparency International subliniază că principalele priorități pentru România ar trebui să fie întărirea integrității în funcția publică și continuarea reformelor anticorupție. Organizația atrage atenția asupra necesității stabilității instituțiilor anticorupție, eliminării presiunilor politice și asigurării unei separări reale a puterilor în stat, în contextul unei perioade recente de subminare a statului de drept, care a afectat încrederea publică în instituțiile fundamentale.

Printre măsurile considerate esențiale se numără stabilirea conducerii Agenției Naționale de Integritate, asigurarea stabilității la nivelul DNA, întărirea capacității operaționale a ANABI și reformarea Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. De asemenea, este evidențiată necesitatea îmbunătățirii calității anchetelor penale anticorupție, astfel încât acestea să aibă rezultate sustenabile în instanță.

Raportul notează totuși unele evoluții pozitive, precum scăderea numărului de dosare restituite din camera preliminară și reducerea achitărilor, aspecte care indică o creștere a calității anchetelor. În același timp, se arată că soluțiile nefavorabile din instanță din anii anteriori au fost influențate atât de instabilitatea legislativă, cât și de dosare construite pe acuzații spectaculoase care nu au rezistat în fața judecătorilor.

Pentru anul 2026, Transparency International recomandă adoptarea legislației privind transparența declarațiilor de avere și interese, clarificarea infracțiunilor de luare și dare de mită, adoptarea Codului de procedură administrativă, aplicarea pactelor de integritate în achizițiile publice de peste un milion de lei, sancționarea mușamalizării faptelor de corupție și combaterea dezinformării privind procedurile judiciare.

La nivel european, cele mai bune scoruri sunt înregistrate de Danemarca (89), Finlanda (88) și Suedia (80). La nivel global, raportul arată o tendință generală de deteriorare, chiar și în democrațiile consolidate, pe fondul declinului leadershipului. Numărul țărilor cu scoruri de peste 80 de puncte a scăzut de la 12, în urmă cu un deceniu, la doar 5 în ediția din acest an a indicelui.

