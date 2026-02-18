search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Români profesioniști părăsesc țara și sunt înlocuiți de lucrători străini slab calificați - Studiu

0
0
Publicat:

Emigrarea masivă a redus populația rezidentă a României cu aproximativ 2,3 milioane de persoane în ultimele două decenii, însă țara începe să devină tot mai atractivă pentru lucrători străini, relevă un studiu realizat de EY România.

Muncitorii din Nepal s-au adaptat în România FOTO: Istock
Muncitorii din Nepal s-au adaptat în România FOTO: Istock

Specialiștii atrag atenția că gestionarea eficientă a acestui echilibru va influența direct competitivitatea economică.

Studiul analizează impactul migraţiei asupra României şi evidenţiază provocările şi oportunităţile generate de acest fenomen care influenţează atât economia, cât şi structurile sociale şi culturale, scrie Agerpres.

„În ultimele decenii, numărul migranţilor la nivel global a crescut semnificativ, atingând peste 300 de milioane de persoane. Această creştere este determinată de factori precum conflictele armate, instabilitatea economică şi decalajele sociale. În Uniunea Europeană, migraţia se suprapune cu îmbătrânirea populaţiei şi deficitul de forţă de muncă, iar România nu face excepţie", susţin autorii analizei.

Conform sursei citate, România se confruntă cu o dublă realitate: pe de o parte, emigrarea masivă a cetăţenilor săi, în special a tinerilor şi a celor bine pregătiţi, iar pe de altă parte, o creştere a imigraţiei, ca răspuns la nevoile economice ale ţării.

Această dinamică a fost accentuată de conflictul din Ucraina, care a generat un aflux semnificativ de refugiaţi, menţionează analiza.

„Migraţia nu este un fenomen pur social, ci şi unul economic care influenţează guvernele şi mediul de afaceri. La nivel global, sute de milioane de oameni trăiesc în afara ţării de origine, iar Europa este destinaţia principală. Valul migraţionist poate fi o oportunitate, dar implică şi riscuri majore. Pentru mediul de afaceri din România acesta presupune o verificare riguroasă a tot ce înseamnă lanţ de recrutare a imigranţilor şi un control strict asupra intermediarilor. Un proces de selecţie mai riguros poate implica pe termen mediu şi lung, timp suplimentar şi costuri mai ridicate. În schimb, acest lucru protejează companiile de riscuri juridice şi de imagine care pot afecta direct profitabilitatea şi pot genera cheltuieli semnificative pentru remedierea impactului asupra reputaţiei", a afirmat Corina Mîndoiu, Partener, Servicii de Asistenţă în Capitalul Uman, EY România, citată în comunicat.

Fenomenul de emigrare a avut un impact profund asupra României, cu o scădere a populației rezidente de aproximativ 2,3 milioane de persoane în ultimele două decenii, mai arată analiza.

„Această pierdere a afectat capitalul uman, în toate segmentele de calificare. Tinerii profesioniști şi specialiștii pleacă în căutarea unor oportunități mai bune, ceea ce generează un deficit de forţă de muncă în sectoare esenţiale, precum tehnologia informaţiei, ingineria şi serviciile profesionale", precizează autorii cercetării.

Studiul subliniază că, în perioada 2008-2024, România a pierdut un volum semnificativ de rezidenţi, iar emigrarea a devenit un fenomen definitoriu al societăţii româneşti post-comuniste. Această situaţie a generat provocări economice, dar şi oportunităţi, prin creşterea remitenţelor trimise acasă de românii care lucrează în străinătate.

Polonia, pe de altă parte, a implementat cu succes o serie de măsuri menite să încurajeze reîntoarcerea cetăţenilor săi care au emigrat. Prin programe precum "Polish Returns Programme", guvernul polonez oferă sprijin financiar, asistenţă pentru locuinţă şi oportunităţi de angajare în universităţi şi institute de cercetare, facilitând astfel reintegrarea acestor profesionişti în economia naţională.

În contrast, România, deşi a început să recunoască importanţa atragerii diasporei, se confruntă cu provocări în crearea unui cadru atractiv şi eficient pentru reîntoarcerea românilor.

„Deşi remitenţele trimise de românii din străinătate contribuie semnificativ la economia locală, este esenţial ca România să dezvolte politici mai clare şi mai accesibile pentru a încuraja întoarcerea cetăţenilor săi, inclusiv prin stimulente fiscale şi programe de reintegrare adaptate nevoilor acestora. Această reintegrare este cu atât mai importantă cu cât în ultimii ani asistăm la un fenomen vizibil de întoarcere în ţară a unui număr din ce în ce mai mare de cetăţeni români care au emigrat anterior. Atunci când aceste persoane nu se reintegrează pe piaţa muncii, şomajul creşte, punându-se presiune pe sistemul de pensii, dar şi asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate", susţin autorii studiului.

Pe de altă parte, România a început să se contureze ca o destinaţie atractivă pentru imigranţi, în special din ţări precum Nepal, Sri Lanka şi Turcia. Companiile româneşti caută activ forţă de muncă din diverse colţuri ale lumii pentru a acoperi deficitul de personal. Această tendinţă este esenţială pentru menţinerea competitivităţii economice şi pentru susţinerea creşterii economice.

Studiul EY evidenţiază că, în perioada 2022-2024, România a înregistrat un sold migrator pozitiv, cu mai mulţi imigranţi temporari decât emigranţi temporari. Această schimbare oferă o oportunitate concretă pentru consolidarea bazei de resure umane şi pentru susţinerea creşterii economice, dar depinde de capacitatea de integrare a acestor lucrători în piaţa muncii.

Citește și: Recordurile din Vrancea, campioana la recenzare. Populaţia rurală creşte încontinuu, în timp ce Focşaniul se înjumătăţeşte

„România este într-o etapă de evoluţie în care devine mai relevantă ca destinaţie de muncă. Există două forţe care ajută acest trend, pe de o parte economia are nevoie de forţă de muncă, iar companiile simt o presiune ridicată când vine vorba de recrutare şi retenţie. Pe de altă parte, România devine tot mai atractivă pentru imigranţi cu atât mai mult cu cât ultimele date Eurostat arată că România a înregistrat cea mai mare creştere a venitului real al gospodăriilor pe cap de locuitor cu 134% între 2004 şi 2024", a afirmat Iulian Pasniciuc, Director, Servicii de Asistenţă în Capitalul Uman, EY România, citată în comunicat.

Cu toate acestea, integrarea imigranţilor rămâne o provocare. Barierele lingvistice, lipsa competenţelor cerute de piaţa muncii şi dificultăţile administrative pot îngreuna procesul de integrare. Este esenţial ca mediul de afaceri şi autorităţile să colaboreze pentru a dezvolta politici eficiente de integrare, care să faciliteze accesul imigranţilor pe piaţa muncii şi să asigure o tranziţie lină către o viaţă activă şi productivă în România.

Pe de altă parte, conflictul dintre Rusia şi Ucraina, început în februarie 2022, a generat un aflux semnificativ de refugiaţi în România, transformând ţara într-un coridor major de tranzit şi, pentru mulţi, într-o destinaţie temporară de şedere.

Până în aprilie 2025, România a înregistrat peste 11,5 milioane de intrări de cetăţeni ucraineni, dintre care aproximativ 252.407 au beneficiat de protecţie temporară. Conform analizei EY, România a avut preponderent rolul unei ţări de tranzit, nu al unei destinaţii principale, înregistrând o pondere mai scăzută din totalul ucrainenilor care au părăsit Ucraina, ca urmare a conflictului cu Rusia.

„Această situaţie a creat atât provocări, cât şi oportunităţi pentru economia românească, oferind companiilor locale o resursă valoroasă de forţă de muncă în sectoare cu deficit de personal. În timp ce majoritatea refugiaţilor ucraineni sunt la vârste active, integrarea lor pe piaţa muncii rămâne o provocare, în principal din cauza barierelor lingvistice şi a diferenţelor culturale. Totuşi, cu sprijinul adecvat din partea mediului de afaceri şi a autorităţilor, România poate transforma această criză umanitară într-o oportunitate de dezvoltare economică şi socială", mai arată cercetarea.

Un alt aspect important al migraţiei este creşterea numărului de nomazi digitali, profesionişti care lucrează la distanţă şi care aleg să îşi desfăşoare activitatea din România. Aceşti nomazi digitali pot aduce competenţe avansate şi pot contribui la economia locală, stimulând consumul şi inovaţia.

Totodată, România a introdus un cadru legal pentru a atrage nomazii digitali, dar este necesar să se simplifice procesul de obţinere a vizelor şi să se reducă cerinţele birocratice pentru a face ţara mai atractivă pentru aceşti profesionişti.

„Este esenţial ca mediul de afaceri şi autorităţile să colaboreze pentru a transforma migraţia într-un avantaj competitiv. Prin politici eficiente de integrare, sprijin pentru imigranţi şi atragerea nomazilor digitali, România poate beneficia de pe urma acestui fenomen şi poate construi un viitor economic sustenabil", se mai arată în document.

Citește și: REPER: România are cu un milion mai puțini tineri decât la ultimul recensământ

Studiul "Migraţia la răscruce de drumuri" oferă o analiză detaliată a acestor dinamici şi subliniază importanţa unei abordări strategice în gestionarea migraţiei. România are potenţialul de a deveni o destinaţie atractivă pentru lucrători din întreaga lume, dar acest lucru necesită un angajament ferm din partea tuturor actorilor implicaţi.

Metodologia utilizată în această analiză se bazează pe un proces extins de secondary research, care a integrat atât analize şi perspective dezvoltate de EY, cât şi informaţii din surse externe recunoscute. S-au corelat şi triangulat date statistice oficiale şi publicaţii terţe pentru a asigura consistenţa concluziilor şi analiza la nivel global, european şi naţional. Principalele surse cantitative au inclus baze de date şi rapoarte publice ale Eurostat, precum şi statistici şi serii de date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INSSE). Datele Insse pentru 2024 şi 2025 sunt date provizorii.

Imigranţii temporari sunt persoanele care imigrează în România pentru o perioada de cel puţin 12 luni. Aceştia sunt cetăţenii străini sau fără cetăţenie care au avut reşedinţa în altă ţară şi şi-au stabilit reşedinţa obişnuită în România pentru cel puţin 12 luni, cetăţenii români care au avut reşedinţa în străinătate pentru cel puţin 12 luni şi au revenit în ţară pentru cel puţin 12 luni. Emigranţii temporari sunt persoanele care emigrează în străinătate pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

O limitare importantă a acestei analize o reprezintă disponibilitatea redusă a unei baze de date unitare şi consistente în România privind imigraţia şi emigraţia. Colectarea, analiza datelor şi scrierea raportului a avut loc între septembrie - decembrie 2025. În unele cazuri, totalurile care ar trebui să însumeze 100% pot fi uşor diferite (+- 1%). Aceste variaţii sunt exclusiv efectul rotunjirii în Microsoft Excel şi nu influenţează interpretarea datelor din raportul EY România.

EY are peste 1.000 de angajaţi din România şi Republica Moldova şi oferă servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, juridică, strategie şi tranzacţii, consultanţă către companii multinaţionale şi locale.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
gandul.ro
image
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
mediafax.ro
image
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai frumoasă!”
fanatik.ro
image
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
digisport.ro
image
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucraina post război
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile propuse
antena3.ro
image
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
observatornews.ro
image
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Actele necesare pentru stabilirea pensiei în 2026: unde se depun și ce trebuie să conțină dosarul
playtech.ro
image
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Românii care stau la casă pot primi 200.000 de euro de la AFIR. Condiții de eligibilitate
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Dan Negru desființează televiziunile din România. Acuză media de propagarea informațiilor false: „Ne mai lipsea inflația de apocalipse. Mama tot e speriată de tripilicii ăștia cu breaking news”
actualitate.net
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, reacție tranșantă despre „inflația de apocalipse” meteo din ultimele zile: „Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva.” VIDEO
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie