Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”

Un român care lucrează în Suedia a devenit viral după ce a publicat pe Facebook o filmare cu drumul său spre serviciu, în plină iarnă extremă. Începutul anului 2026 a adus în Scandinavia ninsori record și un val de aer arctic sever, care a pus la grea încercare infrastructura și viața de zi cu zi.

Sursa video: Facebook / Mihai Daniel Culea

În imagini se vede o șosea acoperită complet de zăpadă, cu nămeți înalți pe margini, într-un peisaj care arată mai degrabă ca o expediție arctică decât ca un drum obișnuit spre muncă. Clipul a stârnit numeroase reacții. Un internaut a comentat uimit: „Sunt confuz, scuzați-mă, acolo nu plânge nimeni că e drumul necurățat?”, în timp ce altcineva a rezumat situația simplu: „Iarnă grea”.

Fenomenul meteo extrem a fost provocat de o perturbare a vortexului polar la începutul lunii ianuarie, care a permis maselor de aer înghețat să coboare spre latitudini medii.

În primele două săptămâni din ianuarie 2026, o mare parte din Suedia s-a aflat sub avertizări de cod roșu. În unele zone, stratul de zăpadă a crescut cu peste un metru în doar 24 de ore, blocând complet intrările caselor și drumurile. Între 1 și 16 ianuarie, localități din nord au raportat straturi de zăpadă de peste 170 de centimetri, iar în zone izolate s-a ajuns chiar la 250 de centimetri.

Ger năprasnic: temperaturi sub minus 30 de grade

Valul de frig a adus temperaturi extreme, care au testat limitele infrastructurii. În nordul Suediei și al Finlandei s-au înregistrat recorduri negative, cu termometrele coborând constant sub minus 30 de grade Celsius și atingând în zonele arctice chiar și minus 40 de grade.

Din cauza frigului extrem, o mare parte a transportului feroviar a fost suspendată, existând temeri că sistemele de încălzire din vagoane nu ar face față în cazul unei pene de curent, ceea ce ar putea pune în pericol viața călătorilor.

Situația a devenit critică și pe drumurile rutiere. Sute de șoferi au rămas blocați pe autostrăzi, în condițiile în care utilajele de deszăpezire nu au mai făcut față ritmului în care zăpada se depunea din nou. În același timp, mii de gospodării au rămas fără energie electrică, după ce vântul puternic și greutatea zăpezii au rupt liniile de înaltă tensiune.

Acest tipar meteorologic extrem nu s-a limitat doar la Scandinavia, ci a afectat și alte părți ale Europei, aducând un adevărat „Arctic Blast”, resimțit ulterior și în România prin scăderi bruște de temperatură și episoade de viscol la jumătatea lunii ianuarie.