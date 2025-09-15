A fost câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus

Ultimele trageri organizate de Loteria Română au adus câștiguri consistente pentru mai mulți jucători norocoși din întreaga țară.

Loto 5/40 – Victorii în Teleorman și Dolj

La Tragerea Principală a jocului Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a, în valoare de 62.987 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție loto din Alexandria.

În cadrul Tragerii Suplimentare a aceluiași joc, un alt jucător a câștigat 247.107 de lei, premiu de categoria I. Biletul câștigător a fost jucat în Băilești, județul Dolj.

Noroc Plus – Premiul cel mare la Bistrița

La tragerea Noroc Plus, premiul de categoria I, în valoare de 221.642,16 lei, a ajuns la un jucător care și-a încercat norocul la o agenție din Bistrița.

La jocul Noroc s-a înregistrat un câștig de categoria a III-a, în valoare de 53.342,88 de lei, biletul fiind jucat online.

Numerele câștigătoare extrase duminică, 14 septembrie 2025

Duminică, 14 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Loto 6/49 tragerea principală: 43, 30, 39, 31, 3, 22

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 29, 12, 47, 9, 33, 11

Noroc: 2, 1, 6, 2, 1, 8, 2

Joker tragerea principală: 32, 38, 5, 29, 34, +12

Joker tragerea suplimentară: 23, 13, 24, 42, 14, +18

Noroc Plus: 8, 1, 9, 3, 7, 0

Loto 5/40 tragerea principală: 35, 13, 37, 11, 2, 3

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 37, 17, 3, 26, 27, 14

Super Noroc: 5, 0, 1, 5, 6, 2