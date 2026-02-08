Rezultate Loto duminică, 8 februarie: report de peste 4,18 milioane de euro la 6/49. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 8 februarie, Loteria Română pune în joc sume uriașe la toate jocurile loto, iar la Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 4,18 milioane de euro.

Numerele câștigătoare de duminică, 8 februarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Tragerile loto vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 21,33 milioane de lei (aproximativ 4,18 milioane de euro), în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,51 milioane de lei (aproximativ 887.100 de euro).

Jocul Joker aduce și el reporturi impresionante: la categoria I, suma este de peste 51,12 milioane de lei (aproximativ 10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul depășește 226.200 de lei (aproximativ 44.400 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 527.300 de lei (aproximativ 103.500 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 493.400 de lei (aproximativ 96.800 de euro).

Pentru cei care aleg Super Noroc, în joc este un report cumulat de peste 32.600 de lei.