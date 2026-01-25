Rezultate LOTO duminică, 25 ianuarie. Reporturi uriașe la Joker și Loto 6/49

Duminică, 25 ianuarie, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de joi au fost acordate 20.734 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

Rezultate

Loto 6/49:

Noroc:

Joker: 3

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturi uraşe la două categorii

* La categoria I a jocului Joker, se înregistrează un report impresionant de peste 49,03 milioane de lei (aproximativ 9,62 milioane de euro).

* Şi la Loto 6/49, categoria I, în joc este un report de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro).

* Pentru Noroc, premiul report cumulat depășește 4,14 milioane de lei (aproximativ 814.100 de euro).

* La Joker, categoria a II-a are un report de peste 223.800 de lei (aproximativ 43.900 de euro).

* La Noroc Plus, categoria I are în joc un report de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

* La Loto 5/40, categoria I este în joc cu un report de peste 157.700 de lei (aproximativ 30.900 de euro).

* La Super Noroc, categoria I are un report de peste 4.800 de lei.

În cadrul tragerilor de joi, la Noroc a fost câștigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1,14 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacău. Totodată, la Joker, categoria a III-a a fost câștigată cu suma de 98.096,76 lei, biletul fiind jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.