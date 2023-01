Rezoluțiile românilor: 62% vor să se bucure mai mult de viață

Începutul anului reprezintă o perioadă ideală pentru oameni de a se concentra pe sfera personală și de a crea o listă de rezoluții. Astfel, în anul 2023, 54% dintre românii din mediul urban, utilizatori de internet, afirmă că au o astfel listă.

De asemenea, în ceea ce privește îndeplinirea rezoluțiilor din 2022, 39% dintre romani au realizat mai mult de jumatate dintre ele si doar 6% le-au bifat pe toate, o arată un studiu iSense Solutions.

În topul celor mai importante rezoluții din listele românilor sunt:

să aibă mai multă grijă de propria persoană (63%),

să se bucure mai mult de viață (62%),

să facă economii (58%),

să petreacă mai mult timp cu familia (55%),

să mănânce sănătos (55%),

să facă mai mult sport (53%)

să călătorească mai mult (52%).

În comparație cu bărbații, femeile își doresc să citească mai mult (54% vs 40%), să aibă mai multă grijă de ele (70% vs. 55%) și să facă voluntariat (25% vs 11%).

De asemenea, persoanele din segmentul de vârstă 46-65 ani acordă o importanță semnificativ mai mare mâncatului sănătos (68% vs. 272 total eșantion) și grijii față de sine (77% vs. 272 total eșantion), în timp ce pentru persoanele de 18-29 de ani rezoluția care cântărește mai mult este învățarea de lucruri noi (64% vs. 272 total esantion).

Rezoluțiile care cântăresc cel mai puțin în lista românilor au legătura cu:

reducerea consumului de alcool (9%),

începerea unui business propriu (8%)

realizarea activităților de voluntariat (10%).

Superstiții

Potrivit studiului, românii încă cred în superstiții, iar în trecerea dintre ani le-au respectat pe următoarele: ținutul banilor în buzunar la trecerea dintre ani (48%), mâncatul peștelui (43%), purtatul culorii roșu (35%), evitarea cheltuielilor în prima zi a anului (22%), mâncatul a 12 boabe de struguri (22%), îmbrăcarea unui articol vestimentar nou (20%) și evitarea împrumutării banilor (18%).

În schimb, 3 din 10 români afirmă că nu cred în superstiții, iar bărbații tind să fie mai sceptici cu privire la acest subiect în comparație cu femeile (33% vs. 23%).

Un nou loc de muncă

În 2023, românii au și planuri costisitoare, astfel că în top se află: reamenajarea locuinței (61%), , achiziționarea unei mașini (27%), achiziționarea unei locuințe (22%) și mutarea din țară (14%).

Profilul celor care plănuiesc să se mute din țară este format atât din bărbați, cât și din femei, semnificativ mai mulți făcând parte din sectorul de varsta 18-45 (33%).

Când vine vorba de mărimea gospodăriei, 33% din eșantionul total (509 persoane) locuiesc singuri. 3 din 10 persoane care au acest plan sunt muncitori necalificați, iar statusul marital indica că sunt mai degrabă singuri (22%) decât într-o relație (11%).

2 din 10 români din mediul urban, utilizatori de internet intenționează să își achiziționeze o locuință. Dintre aceștia, 38% intenționează să își cumpere locuința cu ajutorul unui credit.

În ceea ce privește achiziționarea unei mașini, 27% dintre români plănuiesc să își achiziționeze una, metoda preferată de plata fiind cash (35%), urmată de credit (34%).

Persoanele din segmentul de vârstă 30-45 de ani plănuiesc semnificativ mai mult să își achiziționeze o locuință (30%) sau o mașină (35%) față de cei din celelalte segmente.

De asemenea, românii vor să schimbe locul de muncă (33%) și să obțină o asigurare de viață atât pentru ei înșiși (31%), cât și pentru familie (31%).

Datele prezentate fac parte din studiul săptămânal iSense Solutions Omnibus, cercetare reprezentativă pentru populația utilizatoare de Internet din mediul urban.

Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 509 de respondenți, marja maximă de eroare +/- 4.2%, la un nivel de încredere de 95%, in perioada 4-9 ianuarie 2023.