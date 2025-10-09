Restricționarea traficului rutier pe perioada derulării celei de-a 18-a ediții a Maratonului București

RunInBucharest informează că în intervalul 11-12 octombrie va organiza cea de-a 18-a ediție a Maratonului București.

. Pentru buna desfășurare a evenimentului, restricțiile rutiere se vor aplica după cum urmează:

Sâmbătă, 11 octombrie, se vor aplica restricții de trafic în intervalul 07.30-14.00, pe traseele descrise mai jos:

· începând cu ora 05.00 se va face delimitarea culoarelor sportive și a celor pentru urgențe cu garduri și bandă de către organizator, fără închiderea traficului rutier;

· pe traseele curselor de 10km Individual și 2,5 km precum și pe străzile care acced în acestea, în intervalul orar 07.30 - 14.00;

Cursa 10 km, start la ora 09:00, traseu: START Bulevardul Libertății, dreapta Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stînga BulevardulLibertății, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, întoarcere 180 grade (fără a afecta traficul auto în rond Piața Alba Iulia), continuare Bulevardul Unirii, dreapta Bulevardul I.C.Brătianu, stânga strada Halelor, continuare Splaiul Independenței, stânga Pod B.P.Hașdeu (fără a afecta traficul auto) stânga Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, SOSIRE. La ora 08.45 se va da startul pentru persoanele cu dizabilități.

Cursa 2.5 km, start 12.00, traseu: START Bulevardul Libertății, dreapta Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, continuare Splaiul Independenței, dreapta Bulevardul I.C.Brătianu, dreapta Bulevardul Unirii, zona fântâni, continuare Bulevardul Unirii, dreapta bretea Piața Constituției, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, SOSIRE. La ora 11.45 se va da startul pentru persoanele cu dizabilități.

Duminică, 12 octombrie, se vor aplica restricții de trafic în intervalul 07.30-16.00 pe traseele descrise mai jos:

· începând cu ora 05.00 se va face delimitarea culoarelor sportive și a celor pentru urgențe cu garduri și bandă de către organizator, fără închiderea traficului rutier;

Cursele de Maraton (42km), Semimaraton (21 km), Ștafetă 42 km, start la ora 09:00 Traseu: START Bulevardul Libertății– dreapta Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta pe Bulevardul Națiunile Unite, stânga Bulevardul Libertății, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii până la aveola dintre Bulevardul Mircea Vodă și Bulevardul Nerva Traian (întoarcere pe sensul celălalt înainte de intersecție – la trecerea pentru pietoni), retur Bulevardul Unirii – dreapta Bulevardul I.C.Brătianu, Piața Unirii, stânga Strada Halelor, continuare Splaiul Independenței până la Pod B.P Hașdeu, dreapta Strada Vasile Pârvan, continuare Strada Berzei, continuare Strada Buzești, dreapta bretea, Piața Victoriei, stânga Șoseaua Pavel D. Kiseleff până în apropiere de Piața Arcului de Triumf, retur pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff până la Piața Victoriei, continuare Calea Victoriei, dreapta Strada Știrbei Vodă, stânga Strada Ion Câmpineanu, dreapta Calea Victoriei, dreapta Bulevardul Regina Elisabeta, dreapta aleea centrală din Parcul Cișmigiu – întoarcere în parc și retur în Bulevardul Regina Elisabeta, continuare Bulevardul Mihail Kogălniceanu până la intersecția cu Strada Vasile Pârvan (întoarcere înainte de intersecție), retur până la Calea Victoriei, dreapta pe Calea Victoriei, dreapta pe Splaiul Independenței până la Pod B.P.Hașdeu ( întoarcere pe sensul celălalt, pe pod, fără a afecta traficul auto), stânga Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunile Unite, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, SOSIRE pentru cursa semimaraton – continuare proba de maraton și ștafetă, Bulevardul Libertății până la Piața Regina Maria, întoarcere 180 grade, continuare Bulevardul Libertății, dreapta bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, dreapta Bulevardul Mircea Vodă până la Pod Timpuri Noi, stânga Splaiul Unirii (malul stâng al cursului râului) – întoarcere înainte de intersecția cu Calea Vitan, retur pe Splaiul Unirii, dreapta Bulevardul Mircea Vodă, dreapta Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Burebista, întoarcere înainte de intersecția cu strada Traian Popovici, continuare pe Bulevardul Burebista, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Decebal, Piața Hurmuzachi, Bulevardul Basarabia, întoarcere înainte de intersecția cu Bulevardul Chișinău, continuare Bulevardul Basarabia, Piața Hurmuzachi, Bulevardul Decebal, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Unirii, dreapta bretea Piața Constituției, stânga Bulevardul Libertății -SOSIRE.

Arterele de circulație vor fi redeschise traficului rutier secvențial, în funcție de poziția ultimului alergător care se încadrează în timpul regulamentar al competiției.

Conducătorii auto care utilizează aplicații pentru navigare rutieră, vor fi informați despre perioada restricțiilor rutiere și segmentele supuse acestor restrictii cât și recomandarea unor rutele alternative.

Hărțile traseelor competiției pot fi accesate pe: https://bucharest-marathon.com/

RunInBucharest, organizatorul evenimentului, anunță câteva informații importante pentru toți participanții:

• Sunt așteptați 12.000 de alergători la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon;

• Înscrierile online sunt deschise până marți, 07 octombrie, în limita locurilor disponibile;

• Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport & Expo Village, în Piața Constituției, începând de joi, 09 octombrie, orele 16.00;

• 17 cauze sociale sunt susținute de Maratonul București și de alergători;

• Sport & Expo Village este o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 18.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, este locul de unde îți poți ridica kitul de concurs și pentru a te întâlni cu expozanți importanți din industria fitness, well-being și alergare;

• Aproximativ 600 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start & finish), în zilele de eveniment;

• Pe traseu vor fi 10 puncte de divertisment și 4 puncte de hidratare;

• Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucharest-marathon.com.

Maratonul București 2025 în cifre:

Traseu

- 4 sectoare traversate

- 7 puncte de cronometrare

- 27 atracții turistice

- 24 pacemakeri

- (aproximativ) 32.000 de pași pentru câștigătorul Maratonului București

Hidratare și energizare

- 15 tone de fructe(banane, portocale și mere)

- 120.000 pahare reciclabile apă

- 40.000 pahare reciclabile energizant

- 45.000 sticle 0.5 l apă plată

- 9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

- 80 tomberoane plastic

- 80 tomberoane menajer

- 40 tomberoane hârtie/carton

- 65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului

- 100 km bandă delimitare traseu fabricate din materiale biodegradabile

- 12 000 săculeți reutilizabili și pungi din material biodegradabil

Servicii poliție, jandarmerie, pază

- 1 centru de comandă

- 440 reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

- 12 ambulanțe SABIF

- 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

- 60 voluntari Crucea Roșie ultimii 5 km

- rial biodegradal

- 20 arbitri direcționare pe trasee

Spectatorii sunt bineveniți să iasă și să încurajeze miile de participanți care aleargă prin centrul Bucureștiului sau/și pot veni să se înscrie la una dintre cursele de duminică.

Participanții la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele vor putea fi descărcate de pe adresa runinbucharest.com/photos.

Sponsori ai Maratonului Bucuresti: Raiffeisen Bank – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 21 km, Vodafone – Sponsor Cursa 10 km, E.ON Energie România-Sponsor Cursa Ștafetă, EY România-Sponsor Cursa Populară, Mega Image-Refreshment Partner, Stay Strong, WorldClass, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Regina Maria, Apa Nova București, Rexona.

Parteneri media: Kiss Fm, Euronews România, TVR, Adevărul Holding, Wall-Street.ro, Revista Biz.

Parteneri instituționali: Primăria Capitalei, CTMB – Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Primăria Sector 5, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri asociate Maratonului București: Asociația HEM „N-avem SÂNGE”, Fundația HOSPICE Casa Speranței, Ajungem Mari, Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor, Asociația ZI DE BINE, Asociația Copii pentru Viitor, Fundația United Way, Fundația Motivation România, Asociația Help Autism, Asociația Pădurea Copiilor, Fundația Autonom, Organizația Salvați Copiii România, Asociația NIA – Neurodiversity Academy, Asociația Tech For România, Rolda România, Asociația Română pentru Energie Verde si Dezvoltare Durabilă, Asociația DĂRUIESTE VIAȚA.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiții. Competițiile #RunInBucharest sunt certificate și înscrise în calendarul internațional al World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro.

Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com,www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com.FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; RunInBucharest; VoluntarInSport; #RunInBucharest

Contact:

Mihaela Preda, PR

tel. 0747.116.166

mihaela@runinbucharest.com