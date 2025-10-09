Articol publicitar

Restricționarea traficului rutier pe perioada derulării celei de-a 18-a ediții a Maratonului București

0
0
Publicat:

RunInBucharest informează că în intervalul 11-12 octombrie va organiza cea de-a 18-a ediție a Maratonului București. 

thumbnail Maraton 1080x1080 jpg

. Pentru buna desfășurare a evenimentului, restricțiile rutiere se vor aplica după cum urmează:

Sâmbătă, 11 octombrie, se vor aplica restricții de trafic în intervalul 07.30-14.00, pe traseele descrise mai jos:

·     începând cu ora 05.00 se va face delimitarea culoarelor sportive și a celor pentru urgențe cu garduri și bandă de către organizator, fără închiderea traficului rutier;

·     pe traseele curselor de 10km Individual și 2,5 km precum și pe străzile care acced în acestea, în intervalul orar 07.30 - 14.00;

Cursa 10 km, start la ora 09:00, traseu: START Bulevardul Libertății, dreapta Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stînga BulevardulLibertății, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, întoarcere 180 grade (fără a afecta traficul auto în rond Piața Alba Iulia), continuare Bulevardul Unirii, dreapta Bulevardul I.C.Brătianu, stânga strada Halelor, continuare Splaiul Independenței, stânga Pod B.P.Hașdeu (fără a afecta traficul auto) stânga Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, SOSIRE. La ora 08.45 se va da startul pentru persoanele cu dizabilități.

Cursa 2.5 km, start 12.00, traseu: START Bulevardul Libertății, dreapta Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, continuare Splaiul Independenței, dreapta Bulevardul I.C.Brătianu, dreapta Bulevardul Unirii, zona fântâni, continuare Bulevardul Unirii, dreapta bretea Piața Constituției, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, SOSIRE. La ora 11.45 se va da startul pentru persoanele cu dizabilități.

Duminică, 12 octombrie, se vor aplica restricții de trafic în intervalul 07.30-16.00 pe traseele descrise mai jos:

·     începând cu ora 05.00 se va face delimitarea culoarelor sportive și a celor pentru urgențe cu garduri și bandă de către organizator, fără închiderea traficului rutier;

Cursele de Maraton (42km), Semimaraton (21 km), Ștafetă 42 km, start la ora 09:00 Traseu: START Bulevardul Libertății– dreapta Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta pe Bulevardul Națiunile Unite, stânga Bulevardul Libertății, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii până la aveola dintre Bulevardul Mircea Vodă și Bulevardul Nerva Traian (întoarcere pe sensul celălalt înainte de intersecție – la trecerea pentru pietoni), retur Bulevardul Unirii – dreapta Bulevardul I.C.Brătianu, Piața Unirii, stânga Strada Halelor, continuare Splaiul Independenței până la Pod B.P Hașdeu, dreapta Strada Vasile Pârvan, continuare Strada Berzei, continuare Strada Buzești, dreapta bretea, Piața Victoriei, stânga Șoseaua Pavel D. Kiseleff până în apropiere de Piața Arcului de Triumf, retur pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff până la Piața Victoriei, continuare Calea Victoriei, dreapta Strada Știrbei Vodă, stânga Strada Ion Câmpineanu, dreapta Calea Victoriei, dreapta Bulevardul Regina Elisabeta, dreapta aleea centrală din Parcul Cișmigiu – întoarcere în parc și retur în Bulevardul Regina Elisabeta, continuare Bulevardul Mihail Kogălniceanu până la intersecția cu Strada Vasile Pârvan (întoarcere înainte de intersecție), retur până la Calea Victoriei, dreapta pe Calea Victoriei, dreapta pe Splaiul Independenței până la Pod B.P.Hașdeu ( întoarcere pe sensul celălalt, pe pod, fără a afecta traficul auto), stânga Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunile Unite, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, SOSIRE pentru cursa semimaraton – continuare proba de maraton și  ștafetă, Bulevardul Libertății până la Piața Regina Maria, întoarcere 180 grade, continuare Bulevardul Libertății, dreapta bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, dreapta Bulevardul Mircea Vodă până la Pod Timpuri Noi, stânga Splaiul Unirii (malul stâng al cursului râului) – întoarcere înainte de intersecția cu Calea Vitan, retur pe Splaiul Unirii, dreapta Bulevardul Mircea Vodă, dreapta Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Burebista, întoarcere înainte de intersecția cu strada Traian Popovici, continuare pe Bulevardul Burebista, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Decebal, Piața Hurmuzachi, Bulevardul Basarabia, întoarcere înainte de intersecția cu Bulevardul Chișinău, continuare Bulevardul Basarabia, Piața Hurmuzachi, Bulevardul Decebal, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Unirii, dreapta bretea Piața Constituției, stânga Bulevardul Libertății -SOSIRE.

Arterele de circulație vor fi redeschise traficului rutier secvențial, în funcție de poziția ultimului alergător care se încadrează în timpul regulamentar al competiției.

Conducătorii auto care utilizează aplicații pentru navigare rutieră, vor fi informați despre perioada restricțiilor rutiere și segmentele supuse acestor restrictii cât și recomandarea unor rutele alternative.

Hărțile traseelor competiției pot fi accesate pe: https://bucharest-marathon.com/

RunInBucharest, organizatorul evenimentului, anunță câteva informații importante pentru toți participanții:

•          Sunt așteptați 12.000 de alergători la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon;

•          Înscrierile online sunt deschise până marți, 07 octombrie, în limita locurilor disponibile;

•          Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport & Expo Village, în Piața Constituției, începând de  joi, 09 octombrie, orele 16.00;

•          17 cauze sociale sunt susținute de Maratonul București și de alergători;

•          Sport & Expo Village este o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 18.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, este locul de unde îți poți ridica kitul de concurs și pentru a te întâlni cu expozanți importanți din industria fitness, well-being și alergare;

•          Aproximativ 600 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start & finish), în zilele de eveniment;

•          Pe traseu vor fi 10 puncte de divertisment și 4 puncte de hidratare;                                 

•          Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucharest-marathon.com.

Maratonul București 2025 în cifre:

Traseu

-            4 sectoare traversate

-            7 puncte de cronometrare

-            27 atracții turistice

-            24 pacemakeri

-            (aproximativ) 32.000 de pași pentru câștigătorul Maratonului București

Hidratare și energizare

-            15 tone de fructe(banane, portocale și mere)

-            120.000 pahare reciclabile apă

-            40.000 pahare reciclabile energizant

-            45.000 sticle 0.5 l apă plată

-            9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

-            80 tomberoane plastic

-            80 tomberoane menajer

-            40 tomberoane hârtie/carton

-            65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului

-            100 km bandă delimitare traseu fabricate din materiale biodegradabile

-            12 000 săculeți  reutilizabili și pungi din  material biodegradabil

Servicii poliție, jandarmerie, pază

-            1 centru de comandă

-            440 reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

-            12 ambulanțe SABIF

-            6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

-            60 voluntari Crucea Roșie ultimii 5 km

-            rial biodegradal

-            20 arbitri direcționare pe trasee

Spectatorii sunt bineveniți să iasă și să încurajeze miile de participanți care aleargă prin centrul Bucureștiului sau/și pot veni să se înscrie la una dintre cursele de duminică.

Participanții la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele vor putea fi descărcate de pe adresa runinbucharest.com/photos.

Sponsori ai Maratonului Bucuresti: Raiffeisen Bank – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 21 km, Vodafone – Sponsor Cursa 10 km, E.ON Energie România-Sponsor Cursa Ștafetă, EY România-Sponsor Cursa Populară, Mega Image-Refreshment Partner, Stay Strong, WorldClass, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Regina Maria, Apa Nova București, Rexona.

Parteneri media: Kiss Fm, Euronews România, TVR, Adevărul Holding, Wall-Street.ro, Revista Biz.

Parteneri instituționali: Primăria Capitalei, CTMB – Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Primăria Sector 5, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri asociate Maratonului București: Asociația HEM „N-avem SÂNGE”, Fundația HOSPICE Casa Speranței,  Ajungem Mari,  Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor, Asociația ZI DE BINE, Asociația Copii pentru Viitor, Fundația United Way, Fundația Motivation România, Asociația Help Autism, Asociația Pădurea Copiilor, Fundația Autonom, Organizația Salvați Copiii România, Asociația NIA – Neurodiversity Academy, Asociația Tech For România, Rolda România,  Asociația Română pentru Energie Verde si Dezvoltare Durabilă, Asociația DĂRUIESTE VIAȚA.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiții. Competițiile  #RunInBucharest sunt certificate și înscrise în calendarul internațional al World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro.

Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com,www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com.FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; RunInBucharest; VoluntarInSport; #RunInBucharest 

Contact:

Mihaela Preda, PR

tel. 0747.116.166

mihaela@runinbucharest.com

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
fanatik.ro
image
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
gsp.ro
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Șeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. Moldova
observatornews.ro
image
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
playtech.ro
image
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a vândut pizza lângă Bari
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii: Ce recomandă medicii
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Fiscul trebuie să recupereze un milion de euro
mediaflux.ro
image
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie
click.ro
image
Maria Buză are un meniu de poveste. Actrița mănâncă o dată pe zi: „Dacă este curat prin frigider, rămân nemâncată”
click.ro
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie

OK! Magazine

image
Amal Clooney s-a tuns! Adio, bucle romantice. Cum arată soția lui George Clooney după transformare

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani