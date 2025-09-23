Reprezentanții Institutului Diplomatic Român cer să nu fie desființată instituția pe motiv că „nu consumă mult”

Institutul Diplomatic Român a prezentat marţi motivele pentru care nu se impune desfiinţarea sa, precum costurile legate de funcţionare extrem de reduse şi practica majorităţii statelor din UE de a avea institute diplomatice.

„Având în vedere propunerea legislativă PL-x nr.277/2025 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Formare în Sectorul Public, prin care este propusă desfiinţarea Institutului Diplomatic Român alături de Institutul Naţional de Administraţie, Institutul European din România şi Centrul de pregătire pentru personalul din Industrie Buşteni, am publicat pe website poziţia Institutului Diplomatic Român. Am expus pe larg elemente privind unicitatea la nivel naţional a activităţilor desfăşurate de IDR şi apartenenţa sa la organizaţii şi la reţele similare din Uniunea europeană, colaborarea la organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, concurs care nu poate fi organizat de către o instituţie de formare şi dezvoltare profesională. Organizează Programul de pregătire diplomatică de bază pentru noii membri ai Corpului Diplomatic şi Consular al României, respectiv pentru acei candidaţi care au fost declaraţi admişi la concursurile de admitere”, spun reprezentanții IDR într-o postare pe Facebook.

Institutul arată că un alt motiv pentru păstrarea instituţiei este „practica majorităţii statelor din UE de a avea institute diplomatice cu atribuţiuni de formare şi perfecţionare a diplomaţilor, expertiza consistentă furnizată de către Institutul Diplomatic Român, prin cercetările şi analizele efectuate asupra conflictelor internaţionale în curs, reprezentând un punct de vedere autentic, care contribuie la dezvoltarea politicii externe şi la promovarea eficientă a intereselor României de către MAE în contextul internaţional actual dar şi nevoia intensificată a MAE de a dezvolta un Corp diplomatic şi consular de elită, astfel încât să dispună de resursele umane necesare pentru a promova o politică externă activă, adecvată timpurilor pe care le trăim în context regional şi internaţional actual”.

Potrivit Institutului, costurile legate de funcţionarea IDR sunt extrem de reduse, obţinute prin degrevarea bugetului de stat.

„De la an la an, în condiţiile restricţiilor bugetare impuse de cadrul normativ aplicabil, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Diplomatic Român, se observă o scădere continuă şi accentuată a subvenţiilor de la bugetul de stat, concomitent cu o creştere a veniturilor proprii obţinute prin organizarea de cursuri. Considerăm oportună eliminarea tuturor menţiunilor referitoare la Institutul Diplomatic Român din propunerea legislativă PL-x nr.277/2025 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Formare în Sectorul Public”, precizează IDR.