Regula propusă de Daniel Funeriu pe social media: pauză educațională obligatorie la fiecare 5 minute de scrolling

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, vine cu o propunere inedită pentru combaterea efectelor negative ale utilizării rețelelor sociale de către copii și adolescenți. În locul interzicerii platformelor pentru tinerii sub o anumită vârstă, acesta susține că Uniunea Europeană ar trebui să impună ca la fiecare 5 minute de scrolling să fie afișate 30 de secunde de conținut educațional, adaptat vârstei utilizatorului.

Pe pagina sa de Facebook, Daniel Funeriu explică: „Văd că tot mai multe țări merg pe logica interzicerii rețelelor sociale pentru copiii sub o anumită vârstă. Nu știu dacă e eficient, eu cred că nu e. De câțiva ani am o propunere mult mai bună: la nivelul Uniunii Europene să fie instituită obligația tuturor platformelor de socializare ca la fiecare 5 minute de scrolling să oblige la 30 de secunde de conținut educațional țintit vârstei utilizatorului”.

El atrage atenția asupra efectelor pe termen lung: „Cel mai mare eșec al lumii occidentale este că, începând cu anii ’90, când a apărut internetul, nu am obișnuit tânăra generație să meargă pe această fabuloasă autostradă virtuală către cunoaștere. Tânăra generație a mers pe calea ușoară a divertismentului. Consecința este că apar studii care arată că, din această cauză și pentru prima dată în istorie, generația copiilor va fi mai puțin inteligentă decât cea a părinților. Adică se produce o zombificare”.

Funeriu compară impactul internetului cu tiparnița lui Gutenberg, considerând că acesta ar putea deveni „acceleratorul decăderii noastre intelectuale și, inevitabil, fizice”, dacă nu este folosit corect. În finalul postării, el îl provoacă pe vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu: „Aveți cuvântul – care sper că va fi la înălțimea provocării istorice pe care sunteți chemată să o gestionați”.

Dezbateri în România: interzicere sau educație digitală?

Propunerea lui Funeriu vine într-un context în care și România discută despre limitarea accesului tinerilor la platformele online. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat recent că este momentul ca țara noastră să facă un „pas curajos și responsabil” și să se alăture statelor care limitează accesul copiilor la rețele sociale.

În opoziție, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, subliniază că problema nu este existența platformelor, ci modul de utilizare al acestora: „Interzicerea lor nu îi pregătește pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educație socială solidă, combinată cu supraveghere și comunicare, îi ajută să navigheze în siguranță în mediul digital și să nu cadă pradă instigării sau influențelor negative din online. Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție”.