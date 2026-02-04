search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Regula propusă de Daniel Funeriu pe social media: pauză educațională obligatorie la fiecare 5 minute de scrolling

0
0
Publicat:

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, vine cu o propunere inedită pentru combaterea efectelor negative ale utilizării rețelelor sociale de către copii și adolescenți. În locul interzicerii platformelor pentru tinerii sub o anumită vârstă, acesta susține că Uniunea Europeană ar trebui să impună ca la fiecare 5 minute de scrolling să fie afișate 30 de secunde de conținut educațional, adaptat vârstei utilizatorului.

Daniel Funeriu propune „conținut educațional obligatoriu” pe rețelele sociale FOTO: Arhivă
Daniel Funeriu propune „conținut educațional obligatoriu” pe rețelele sociale FOTO: Arhivă

Pe pagina sa de Facebook, Daniel Funeriu explică: „Văd că tot mai multe țări merg pe logica interzicerii rețelelor sociale pentru copiii sub o anumită vârstă. Nu știu dacă e eficient, eu cred că nu e. De câțiva ani am o propunere mult mai bună: la nivelul Uniunii Europene să fie instituită obligația tuturor platformelor de socializare ca la fiecare 5 minute de scrolling să oblige la 30 de secunde de conținut educațional țintit vârstei utilizatorului”.

El atrage atenția asupra efectelor pe termen lung: „Cel mai mare eșec al lumii occidentale este că, începând cu anii ’90, când a apărut internetul, nu am obișnuit tânăra generație să meargă pe această fabuloasă autostradă virtuală către cunoaștere. Tânăra generație a mers pe calea ușoară a divertismentului. Consecința este că apar studii care arată că, din această cauză și pentru prima dată în istorie, generația copiilor va fi mai puțin inteligentă decât cea a părinților. Adică se produce o zombificare”.

Funeriu compară impactul internetului cu tiparnița lui Gutenberg, considerând că acesta ar putea deveni „acceleratorul decăderii noastre intelectuale și, inevitabil, fizice”, dacă nu este folosit corect. În finalul postării, el îl provoacă pe vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu: „Aveți cuvântul – care sper că va fi la înălțimea provocării istorice pe care sunteți chemată să o gestionați”.

Dezbateri în România: interzicere sau educație digitală?

Propunerea lui Funeriu vine într-un context în care și România discută despre limitarea accesului tinerilor la platformele online. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat recent că este momentul ca țara noastră să facă un „pas curajos și responsabil” și să se alăture statelor care limitează accesul copiilor la rețele sociale.

În opoziție, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, subliniază că problema nu este existența platformelor, ci modul de utilizare al acestora: „Interzicerea lor nu îi pregătește pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educație socială solidă, combinată cu supraveghere și comunicare, îi ajută să navigheze în siguranță în mediul digital și să nu cadă pradă instigării sau influențelor negative din online. Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție”.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Cum se împart cheltuielile pentru repararea acoperişului unui bloc: tot ce trebuie să ştie locatarii
playtech.ro
image
Industria plăcerii dă în judecată MAI. Culisele unui scandal fără precedent în România: „Se pot trezi oricând cu mascații la ușă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Corina Tarniță, profesoara din România care a apărut în dosarele Epstein, primele declarații: ”Regret profund că l-am cunoscut”
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor
click.ro
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Viața devine mai ușoară pentru trei zodii, după 4 februarie 2026. Acești nativi iau decizii importante și scapă de probleme
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței