Interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, votată de deputații francezi

Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni, 26 ianuarie, cu o majoritate covârşitoare, articolul cheie al unei propuneri de lege care prevede interzicerea utilizării reţelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron, scrie AFP. Textul integral urmează să fie adoptat luni seară.

Deputaţii din Adunarea Naţională a Franţei au dat undă verde unui amendament care prevede că „accesul la un serviciu de socializare online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub cincisprezece ani”, potrivit agenției fraceze, citate de Agerpres.

Cu 116 voturi pentru şi 23 împotrivă, articolul astfel redactat, care prevede intrarea în vigoare în septembrie 2026, a fost adoptat.

Un alt amendament, considerat „neconform cu dreptul UE”

Mai există un amendament, adoptat cu o diferenţă mică de voturi, care stabileşte că furnizorii de reţele sociale „garantează că minorii nu sunt expuşi unei presiuni comerciale excesive” şi interzice „promovarea produselor sau serviciilor susceptibile de a afecta sănătatea fizică sau mentală a minorilor" pe reţelele sociale destinate acestora.

Laure Miller (Renaissance, centru-dreapta), raportoarea proiectului de lege, şi-a exprimat regretul faţă de adoptarea acestui ultim amendament, pe care îl consideră „neconform cu dreptul Uniunii Europene", prezentând astfel riscul de a fi „respins de Comisia Europeană".