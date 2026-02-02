Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a atras atenția luni, 2 februarie, asupra pericolelor la care sunt expuși tinerii pe rețelele de socializare și a propus măsuri de limitare a accesului acestora.

„Majoratul digital nu este un moft, nu este o constrângere a drepturilor, ci o protecție necesară a copiilor noștri!”, a transmis Firea.

Gabriela Firea a explicat că a abordat subiectul în Parlamentul European și consideră că este nevoie de reguli clare în România și în întreaga Uniune Europeană: „Avem nevoie de o regulă prin care accesul la rețele sociale să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la 16 ani să fie necesar acordul părinților. Le-am dat colegilor europarlamentari un exemplu recent care ne-a șocat pe toți: primarul din județul Giurgiu care a harțuit pe Internet o fetiță de doar 13 ani”, a scris Firea pe Facebook.

Fostul primar al Capitalei a subliniat că cei mici devin rapid victime ale agresorilor sexuali și că părinții trebuie să fie „polițiștii mediului digital al copiilor noștri”. Ea a sugerat metode concrete de protecție: instalarea de aplicații care limitează și blochează conținutul, controlul accesului la rețele sociale, verificarea persoanelor cu care copiii interacționează online și discuții despre riscurile prietenilor virtuali: „Trebuie să le vorbim despre faptul că un «prieten» online poate fi oricine în spatele tastaturii, inclusiv un agresor! Suntem datori față de copiii noștri!”

Dezbatere pe plan național

Propunerea lui Firea se înscrie într-o dezbatere mai amplă inițiată de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Acesta a declarat pe 31 ianuarie că a venit momentul ca România să limiteze accesul tinerilor sub 15-16 ani la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, ci despre protecție, mai precis despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Așa cum nu permitem copiilor accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a explicat secretarul de stat.

Opinia lui Arafat a fost însă contestată de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, care a atras atenția că o interdicție strictă este greu de aplicat: „Interdicția nu rezolvă nimic, copiii pot folosi platformele pe ascuns. E o iluzie să crezi că poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă, legată doar de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”.