Regizorul proiecției „Arsenie. Viața de Apoi”: „Documentarul este ca turnesolul pentru societate”

În urma solicitării publice a Arhiepiscopiei Sibiului de a fi interzisă difuzarea documentarului „Arsenie. Viața de Apoi” în cadrul Festivalului ASTRA Film, reacțiile nu au întârziat să apară.

Regizorul proiecției despre Arsenie Boca, Alexandru Solomon, a făcut mai multe mărturisiri pentru „Adevărul”, în urma reacției pe care au avut-o unele entități și persoane, cea mai recentă fiind scrisoarea deschisă trimisă, de către reprezentanții Mitropoliei Ardealului și ai Arhiepiscopiei Sibiului (opinie care nu este susținută însă și de mai marii Bisericii Ortodoxe Române), organizatorilor celui mai longeviv festival internațional de film din România - ASTRA.

Alexandru Solomon și-a exprimat speranța că autoritățile din Sibiu nu vor ceda presiunilor, precum cele din Arad, care, în urmă cu mai puțin de o săptămână, au decis să anuleze proiecțiile filmului în cadrul Cinema „Arta” al Centrului Municipal de Cultură Arad, precum și în Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol”. În final, documentarul a fost găzduit la Arad de Terasa Club Flex.

„Ce se întâmplă acum este și lucrul despre care vorbește filmul – presiunea bisericii în diverse domenii. Este un subiect important despre care ar trebui să discutăm, nu să ne ascundem”, a fost concluzia la care a ajuns regizorul.

Presiunea bisericii și desconsiderarea puterii de judecată a oamenilor

„Nu mă așteptam să se ajungă până aici. Mi se pare foarte periculos gestul. Este un soi de desconsiderare a puterii de judecată a oamenilor, dar și a celor care apar în film și care sunt condamnați în bloc de atitudine ironică și jignitoare, ceea ce este fals, pentru că ei au, majoritatea, o legătură sinceră cu ceea ce reprezintă Arsenie Boca, au propriul fel de a-și formula credința…”, a mărturisit regizorul documentarului despre scandalul ASTRA Film (AFF2023).

Acesta a recunoscut că deși nu a primit în mod direct mesaje de amenințare, le-a remarcat printre comentariile de pe Facebook, dar și din sălile în care a luat parte la proiecții (în număr de peste 20): „Există de multe ori opinii contra și este foarte bine. Deși nu sunt niciodată majoritare, sunt în schimb foarte vocale. Și pe net la fel: sunt mai agresive, mai gălăgioase, mai repetitive, dar niciodată majoritare. Doar se aud mai tare”.

„Scrisoarea deschisă a arhiepiscopiei stabilește norme și despre documentar”

Legat de acuzațiile care îi sunt aduse de către Arhiepiscopia Sibiului, Alexandru Solomon a ținut să remarce: „Scrisoarea zice că nu poți numai să crezi, trebuie să crezi într-un anume fel, conform, și să te exprimi într-un anumit fel... Nu știu cum să denumesc acest lucru și nici nu vreau să etichetez... În plus, stabilește norme și pentru ceea ce ar trebui să fie un film, dacă e documentar sau nu, adică s-a intrat pe un teren din acesta de analiză pe text....”

În ceea ce privește modul în care s-a obținut permisiunea pentru a se filma la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, despre care reprezentanții bisericii susțin că ar fi fost unul neserios, regizorul a precizat: „Ceea ce citează scrisoarea Arhiepiscopiei, din solicitarea noastră pentru filmare, arată că am făcut exact ce am scris acolo, deci nu era nimic nesincer. Am zis că facem un film despre Arsenie Boca și că venim cu 20 de pelerini protagoniști aleși în urma unui casting. Orice film documentar presupune un proces de preselecție a personajelor. Nimeni nu lucrează cu toată lumea de pe stradă”.

Predicile online împotriva filmului, primele semnale

Regizorul Alexandru Solomon a mărturisit și că reacțiile negative cu privire la film au început să apară încă din momentul în care a pornit promovarea proiecției: „A mai existat un semnal dinspre Arhiepiscopia Sibiului, mai exact din partea unui preot care este și consilier mass-media și redactor șef al postului regional Radio TV Trinitas. Deci nu-i cineva „marginal” în structura arhiepiscopiei...”.

Este vorba despre un preot care a ales să țină predici online împotriva filmului „Arsenie. Viața de apoi” și a realizatorului său. Într-o postare pe Facebook pe această temă, regizorul documentarului a remarcat discursul preotului despre „stereotipul străinului demolator” combinat cu „un strat de rasism, unul de auto-victimizare și încă unul de conspiraționism”.

„Cred că simpla vizionare a unui film nu poate schimba credința unui om”

Cu toate acestea, Alexandru Solomon s-a arătat încrezător în faptul că vizionarea unui film nu poate schimba credința unui om: „Cred că filmul e ca turnesolul pentru societate. Din reacțiile pe care le are publicul reiese un soi de polarizare, uneori naționalistă, xenofobă, alteori ortodoxă într-un sens fundamentalist, ultra-conservator... Cu toate acestea cred că simpla vizionare a unui film nu poate schimba credința unui om... Am înțeles că există și un fel de petiție, în afara scrisorii deschise, împotriva filmului... Ar fi interesant de văzut și ce spune Ministerul Culturii, ca partener strategic al evenimentului, despre situația aceasta. Într-un astfel de oraș, în care Arhiepiscopia este o instituție importantă, sper ca autoritățile publice să reziste acestei presiuni!”.