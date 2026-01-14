2026 aduce transparență salarială la alegerea joburilor. Mulți angajatori nu sunt însă pregătiți pentru această schimbare

Din iunie 2026, piața muncii din România va intra într-o nouă etapă, odată cu aplicarea Directivei Europene privind transparența salarială. Măsura, care vizează reducerea diferențelor de remunerare și eliminarea discriminării, obligă angajatorii din toate statele membre să publice salariul sau intervalul salarial în fiecare anunț de angajare.

Practic, candidații vor ști de la început ce ofertă financiară pot primi, fără negocieri „în orb”, așa cum se întâmpla până acum, potrivit unei analize Mediafax.

Deși schimbarea este considerată un pas important spre echitate, multe companii nu sunt pregătite pentru acest pas.

Reprezentanții eJobs au precizat pentru Mediafax că aproximativ 60% dintre angajatori nu au început încă procesul de implementare, în ciuda avertismentelor repetate. În prezent, în România, doar 40% dintre joburile publicate afișează salariul, iar aceste anunțuri atrag cu până la jumătate mai multe aplicări, semn că transparența influențează direct comportamentul candidaților. Specialiștii atrag atenția că firmele care nu vor afișa salariile riscă să piardă rapid teren în recrutare.

Directiva aduce și alte schimbări semnificative angajații vor avea dreptul să ceară informații despre salariile medii pentru poziții similare din aceeași companie.

Angajatorilor le va fi interzis să solicite istoricul salarial al candidaților.

Totodată, firmele vor trebui să explice criteriile obiective pe baza cărora stabilesc remunerațiile. Pentru o mare parte dintre angajatori, aceste obligații pot scoate la iveală diferențe salariale interne care nu au fost niciodată corectate.

Experții consultați de Mediafax atrag atenția că firmele trebuie să înceapă rapid pregătirile pentru a evita sancțiuni și litigii.

„Angajatorii trebuie să se asigure că anunțurile sunt neutre din punct de vedere al sexului”

Auditorul financiar Kristine Bago subliniază că angajatorii trebuie să își revizuiască politicile salariale, să își adapteze procedurile de recrutare, să colecteze și să analizeze date salariale și să pregătească personalul pentru noile cerințe.

„Angajatorii trebuie să se asigure că anunțurile de posturi vacante și denumirile locurilor de muncă sunt neutre din punct de vedere al sexului și că procesele de recrutare se derulează în mod nediscriminatoriu”, mai spune Kristine Bago.

Noua directivă prevede și sancțiuni severe pentru nerespectarea regulilor, inclusiv amenzi proporționale cu cifra de afaceri.

Candidații vor putea compara mai ușor ofertele

În ciuda reticenței unor companii, experții consideră că transparența salarială va transforma piața muncii într-una mai corectă și mai predictibilă.

Candidații la un post vor putea compara mai ușor ofertele, iar angajatorii vor fi obligați să își alinieze politicile la standarde europene. Deși directiva nu impune explicit ca salariul să fie publicat în fiecare anunț online, angajatorii vor avea obligația să ofere aceste informații înainte de interviu, astfel încât procesul de recrutare să fie complet transparent.

Potrivit specialiștilor, pe termen lung, măsura ar putea reduce discrepanțele salariale nejustificate și ar putea consolida încrederea între angajați și angajatori, marcând una dintre cele mai importante schimbări din piața muncii europene din ultimii ani.