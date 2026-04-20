Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul"

Recensământul de Circulație Rutieră, documentul care va sta la baza investițiilor în drumurile din România

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că, începând de marți, 21 aprilie, va demara Recensământul General de Circulație Rutieră, o acțiune amplă care vizează analizarea traficului la nivel național și fundamentarea viitoarelor investiții în infrastructură.

FOTO: CNAIR începe Recensământul General de Circulație Rutieră.

Procesul este coordonat de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN) și are ca scop principal colectarea de date esențiale despre intensitatea și compoziția traficului rutier, pe categorii de vehicule.

Date esențiale pentru infrastructura rutieră

Potrivit CNAIR, recensământul urmărește mai multe obiective, printre care:

  • determinarea intensității și structurii traficului rutier
  • actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport
  • furnizarea datelor necesare pentru planificarea investițiilor
  • sprijinirea lucrărilor de întreținere și creșterea siguranței rutiere
  • actualizarea bazelor de date utilizate în modelele de transport

„CNAIR prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) va organiza şi coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulaţie Rutieră, o acţiune de importanţă strategică pentru planificarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport din România”, a transmis compania.

Datele vor fi colectate atât prin sisteme automate, cât și prin observații directe realizate de recenzori, amplasați în puncte stabilite la nivel național.

Perioadele de monitorizare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile traficului, incluzând zile lucrătoare, weekenduri și perioade cu flux turistic ridicat.

Reprezentanții CNAIR subliniază că procesul de colectare a datelor nu va afecta circulația rutieră.

„De asemenea, acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părţii carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat”, precizează instituția.

Rezultatele recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice și pentru sprijinirea autorităților în gestionarea infrastructurii rutiere.

„Monitorizarea fluxurilor de trafic este esenţială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investiţiilor, planificării lucrărilor de întreţinere şi optimizării circulaţiei. Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului şi sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante şi elaborarea strategiilor de îmbunătăţire a calităţii aerului”, mai arată CNAIR.

