Rasele de câini interzise ciobanilor din Miercurea Ciuc: „Sunt extrem de agresive”

Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a anunțat joi, 16 octombrie, că folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru păzirea turmelor de oi va fi interzisă pe teritoriul localității.

„De acum înainte, câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiţi la paza turmelor şi cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc.

Încă din primăvară s-a discutat despre interzicerea, din motive de siguranţă publică, a acelor rase de câini care nu au fost crescute pentru condiţiile locale de păşunat. Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu pot fi folosiţi în apropierea zonelor locuite, pe păşunile frecventate de turişti şi pelerini, deoarece aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv”, a afirmat Korodi Attila, joi, într-o postare pe Facebook.

Decizia a fost luată în urma ședinței Consiliului Local de joi, anunță primarul.

„Numai astfel putem, împreună, preveni alte tragedii şi asigura păşunatul în condiţii de siguranţă şi linişte. În primăvară, crescătorii au cerut o amânare, însă după un nou atac grav al unor câini ciobăneşti în această toamnă s-a confirmat că nu mai putem manifesta răbdare!

Prin urmare, Consiliul Local Miercurea-Ciuc, în şedinţa de astăzi, a decis să modifice regulamentul de păşunat, interzicând clar folosirea acestor trei rase de câini la paza turmelor şi cirezilor. Păşunatul fără autorizaţie este interzis, iar regulamentul interzice, de asemenea, deţinerea câinilor periculoşi. Astfel, cercul s-a închis”, a adăugat el.

În iunie, un tânăr a fost atacat de câinii de la o stână

La jumătatea lunii iunie, un tânăr de 21 de ani a fost atacat violent de câinii de la o stână din Munții Făgăraș, într-o zonă frecventată de turiști. Victima a suferit răni serioase în urma mușcăturilor și a fost transportată la baza muntelui de cabanieri și salvamontiști, fiind ulterior preluată de un echipaj SMURD.

„Am avut un apel prin 112, realizat de către cabanierul de la Cabana Bârcaciu, privind un tânăr mușcat de câinii din proximitatea stânii din Șerbota. În urma discuțiilor telefonice, cabanierul a exprimat dorința de a ajuta și de a aduce turistul jos, unde a fost predat la un echipaj medical”, a declarat Dan Popescu, directorul Serviciului Salvamont Sibiu, citat de presa locală.

Potrivit ISU Sibiu, tânărul prezenta o plagă prin mușcătură de câine la picior și un traumatism la umăr, fiind transportat conștient la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu pentru îngrijiri medicale.

„Echipajul a preluat tânărul care a suferit un traumatism la umăr și o plagă prin mușcătura de câine la picior. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu conștient”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.