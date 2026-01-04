Radu Paraschivescu răspunde glumelor despre asemănarea sa cu Nicolas Maduro, stârnind noi comentarii savuroase. „Toată lumea ştie că sunteţi Saddam”

Talentatul scriitor Radu Paraschivescu a reacționat inspirat, cu umorul său caracteristic, după ce pe rețelele sociale a circulat intens o fotografie în care era evidenţiată asemănarea sa fizică cu liderul venezuelean Nicolas Maduro.

O fotografie cu Radu Paraschivescu, distribuită intens pe rețelele sociale, a declanșat un val de glume și comentarii amuzate, mulți internauți remarcând o asemănare fizică între cunoscutul scriitor român și liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, recent capturat de Statele Unite.

Talentatul autor a ales să răspundă exact așa cum publicul se aștepta: inspirat, cu autoironie și cu umorul fin care îl caracterizează, astfel că duminică, 4 ianuarie, Radu Paraschivescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj savuros, în care a transformat comparațiile apărute în online într-o poveste fictivă, tratată în cheie comică. Postarea sa a fost rapid apreciată și distribuită, strângând sute de reacții și comentarii.

„Mai întâi s-a vorbit de răscumpărare și de negocieri cu răpitorii. Pe urmă s-a evocat ideea unui comando care să intervină rapid și eficient. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate. După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu. Cu o condiție: să port un tricou cu «Breakfast in America» al lui Supertramp. Vă mulțumesc tuturor pentru grijă și pentru solidaritate”, a scris scriitorul.

Reacţiile românilor

Replica sa, construită în registrul ironic care i-a consacrat stilul, a alimentat și mai mult buna dispoziție a comunității online. Fanii au intrat rapid în joc, lăsând comentarii în același ton glumeț și absurd, continuând „povestea” imaginată de autor.

* „Chiar eram îngrijorați pentru dvs! Noroc ca nu erați în vacanță în Venezuela că vă luau cei de la Delta Force fără să vă intrebe de buletin.”

* „Umblă un zvon că Trump a realizat că Delta Force a răpit o sosie a lui Maduro și că adevăratul Maduro e în România unde duce o viată tihnită deghizat într-un scriitor român de succes.”

* „Păi și doamna?? A rămas la Trump?”

* „Eu zic să nu vă culcați pe-o ureche. S-ar putea ca portocaliul să constate curând că și cărțile dumneavoastră fac mult rău boborului trumpist, așadar mare grijă!”

* „Staţi liniştit. E fake totul. Ce revoluţie e aia fără Mircea Dinescu?”

* „Eu cred că greul de abia de acum va așteaptă, căci o să aveți de explicat acasă cine e Cilia și ce a căutat cu dumneavoastră."

* „Aşa emoţii am avut numai când a născut soția mea..."

* „De fapt, toată lumea ştie că sunteţi Saddam şi aţi venit pe sub Bucegi în România!”, sunt doar câteva din sutele de comentarii lăsate de urmăritori în doar câteva ore de la postare.