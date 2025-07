Programul „Anghel Saligny”, între sursă de dezvoltare și pușculiță de partid. „Se mențin mai mulți câștigători cu profil politic”

Expert Forum a dat publicității o nouă analiză privind stadiul de implementare a proiectelor din Programul Național de Investiții (PNI) Anghel Saligny, datele fiind puse la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Implementarea proiectelor evoluează diferit de la județ la județ. Numărul total de proiecte aprobate a ajuns, la 31 martie 2025 (data de raportare a stadiului proiectelor), la 4.945. Dintre acestea, au fost semnate contracte de finanțare pentru 3.959 proiecte (și 3.152 beneficiari). Din totalul beneficiarilor, 2.839 au semnat cel puțin un contract de finanțare.

La sfârșitul lunii martie 2025, în peste 1.000 de proiecte contractate, totalizând 11 miliarde lei, nu se solicitase niciun decont. 18 dintre acestea sunt în valoare de peste 50 de milioane de lei fiecare.

Bugetul programului, mărit pentru 2025 din fondul de rezervă

Valoarea totală a proiectelor aprobate pe programul pentru infrastructură a crescut de la 52,2 miliarde lei la 53 miliarde lei, arată Expert Forum (se consideră ca bază de raportare precedentul raport, în care Expert Forum a analizat datele valabile la 30 iunie 2024). Cât despre suma contractată, „celor 38 miliarde lei din precedentul nostru raport li se adaugă alte aproximativ 6.4 miliarde lei, însumând 44.4 miliarde lei”, arată raportul EFOR.

„Pentru 2025 bugetul ministerului pentru PNI Anghel Saligny a fost de 10 miliarde de lei. Cu toate acestea, guvernul a alocat în 2024 încă 7,6 miliarde de lei, din Fondul de Rezervă al Guvernului, în special spre sfârșitul anului. Observăm astfel continuarea unei practici criticată în trecut de EFOR și de Curtea de Conturi, legată de finanțarea activității programului prin fonduri de urgență. Alocarea acestora ridică și mai multe semne de întrebare având în vedere că s-a făcut într-un context electoral”, se mai menționează în raportul EFOR.

Între 30 iunie 2024 și 31 martie 2025 numărul de proiecte aprobate a crescut cu 67, ajungând la un total de 4.945. Dintre acestea, au fost semnate contracte de finanțare pentru 3.959 (față de 3.477 în ultimul raport).

Județele cu cele mai mari alocări pentru gaze naturale: Suceava și Vrancea

Doar pentru rețele de gaze MDLPA a aprobat 812 proiecte, în valoare de 12,9 miliarde lei. Din sumele aprobate, s-au contractat 5,5 miliarde lei și s-au decontat 1,3 miliarde lei.

Analizând evoluția datelor în cele 41 județe, EFOR evidențiază faptul că cea mai mare sumă alocată se află în dreptul județelor Suceava – 1,2 miliarde lei și, respectiv, Vrancea – 616 milioane lei.

În schimb, beneficiarii din Covasna au decontat cel mai mult – 73%, iar cei din Caraș Severin, Ialomița și Bistrița Năsăud nu au decontat niciun leu.

„585 din 812 proiecte nu au înregistrat niciun fel de decont. Doar 10 proiecte au fost finalizate 100%, iar 4 peste 90%. Deși nu cunoaștem conținutul tehnic al proiectelor, o analiză empirică a costurilor pe metru (suma contractată/lungime rețea) arată că există discrepanțe destul de mari între costurile unor proiecte”, se arată în raportul citat.

Aproape 1.000 de proiecte aprobate și necontractate

Există în continuare un număr de proiecte care au fost aprobate, dar pentru care nu au fost semnate contracte. Numărul de proiecte în această situație este de 986, care aparțin unui număr de 718 beneficiari unici. Raportat la numărul de proiecte rămase necontractate, cele mai multe se regăsesc în județe Harghita (64), Covasna (49) și Mehedinți (42). În același timp, județele Iași, Teleorman și Vâlcea au doar câte 4 proiecte necontractate fiecare.

Județele Argeș (149), Suceava (138) și Hunedoara (136) au cele mai multe proiecte contractate din totalul de 3.959, în timp ce Brașov(59), Galați (59), Ilfov (58) și Brăila (55) închid clasamentul.

„Dacă luăm în calcul și numărul de proiecte aprobate inițial, Iași / Vâlcea (97%) și Teleorman (96%) au cel mai mare procent de proiecte contractate din cele aprobate de MDLPA. Brașov (63%), Galați / Ilfov (61%) sunt codașe.

Județele Suceava (104), Dolj (98) și Iași (97) au cei mai mulți beneficiari cu toate proiectele contractate. Giurgiu (28) și Covasna / Harghita (27) se află în partea opusă a clasamentului”, mai arată EFOR.

Cât a decontat ministerul și la cine merg banii

Suma decontată de către MDLPA a ajuns la 17.4 miliarde lei, comparativ cu 6.9 miliarde lei în precedentul raport EFOR. S-au efectuat deconturi (parțiale sau totale) pentru 2.950 de proiecte (1.969 în precedentul raport).

„Din cele 3.959 proiecte contractate, pentru 1.009 nu a fost efectuat niciun decont. Nu avem informații privind motivele pentru care nicio decontare nu a fost efectuată. Nu avem statistici exacte legate de stadiul fizic al implementării proiectelor, dar putem specula bazându-ne pe datele referitoare la suma decontată din cea contractată. Un indicator ar fi câmpul stadiu obiectiv, fiind bazat pe declarația beneficiarilor, completându-se la cererile de decontare. Astfel, 355 proiecte sunt la un stadiu de 100% (creștere cu 242), 1.394 au decontat între 50% și 99% (creștere cu 872), iar 1.201 au decontat sub 49% (scădere cu 131)”, menționează EFOR în raport.

În concluzie, există un progres general, dar în continuare un procent semnificativ de proiecte nu au decontat nici măcar jumătate din suma contractată, iar pentru un număr mare de proiecte nu s-a făcut niciun decont: 1009 proiecte, în valoare de 11 miliarde de lei. Dintre acestea, 18 proiecte au bugete aprobate de peste 50 de milioane de lei, mai arată monitorizarea.

În trei județe sunt zeci de proiecte pentru care nu s-a solicitat niciun leu spre decontare: Hunedoara (53), Mureș (40) și Olt (39). La polul opus se află Iași / Suceava (14) și Galați (5).

Cele mai multe proiecte finalizate sunt în schimb la Vaslui – 27, Buzău - 21 și Argeș - 21 fiecare, iar cele mai puține la Tulcea – 3, Arad -3 și Brașov -2.

Cât despre sumele decontate, primul în top este județul Iași - cu 787 milioane lei, urmat de Argeș -741 și Teleorman -713 miliaone lei. Cel mai puțin au decontat județele Ilfov - 153 milioane lei, Covasna – 152 milioane lei și Brașov – 121 milioane lei.

Comunelor li s-au aprobat proiecte în valoare totală de aproape 40 miliarde lei (39,6 miliarde). Din acești bani au fost contractați 33 miliarde lei și s-au decontat 14 miliarde lei (41% din valoarea contractată).

„Consiliile județene au aprobate proiecte în valoare de 5,5 miliarde lei, au contractat 4,7 miliarde (0,4 miliarde în plus) și au decontat 1,5 miliarde (1 miliard în plus). Deconturile reprezintă 27% din suma aprobată și 32% din suma contractată – creșteri de 18, respectiv 20 puncte procentuale raportat la ultima analiză EFOR.

Pentru municipii s-au aprobat 2,9 miliarde, acestea contractând 2,3 miliarde (creștere de 0,3 miliarde) și decontând 1,2 miliarde (creștere de 0.9 miliarde). Altfel spus, au decontat 52% (16% la ultima analiză) din cât au contractat și 41% (11% în precedentul raport) din valoarea proiectelor aprobate.

Orașele au decontat 1,2 miliarde lei, reprezentând 37% din valoarea proiectelor contractate (3,2 miliarde) și 30% din valoarea proiectelor aprobate (3.9 miliarde). Precedentele procente erau de 16%, respectiv 10%”, mai arată raportul.

30 de proiecte pentru București, de 928 milioane lei

„Ca remarcă generală, București ar trebui să beneficieze foarte limitat de aceste fonduri, care sunt destinate comunităților care au nevoie de resurse pentru dezvoltarea, nu municipiilor mari, care dispun de resurse mult mai multe. Aprobarea unui proiect mamut – pentru consolidarea plafonului din Piața Unirii – este o excepție de la scopul programului și considerăm că se îndepărtează de la principiile declarate ale acestui program”, consideră EFOR.

Pentru București au fost aprobate 30 de proiecte, în valoare de 928 de milioane de lei, din care au fost contractate 838 milioane de lei. Sectoarele 1 și 5 au câte un proiect fiecare, Sectorul 4 are 2 (incluzând Plafonul Unirii), Sectorul 3 are 7, Sectorul 2 are 9, iar Sectorul 6 are cele mai multe -10.

„Dintre acestea, doar 10 (33%) au fost contractate, mult sub media națională la nivel județean. Sectorul 4 este singurul care are toate proiectele contractate. Sectoarele 1, 2 și 5 nu au, în schimb, niciun proiect contractat”, se mai arată în raportul EFOR.

Deconturile efectuate pentru proiecte la nivelul Municipiului București însumează aproximativ 66 milioane lei, adică 8% din suma contractată. Acești bani au mers către doar patru proiecte, dintre care 2 sunt finalizate (Sectoarele 3 și 6).

53% dintre proiecte au executant desemnat

Când vine vorba de achiziții, datele arată că din totalul de 4.945 proiecte, 2.976 au proiectant desemnat (60%), iar 2.641 au executant (53%).

„Între firmele care au primit cei mai mulți bani din contracte de la primării și consilii județene se mențin mai mulți câștigători cu profil politic sau care au figurat în investigații (...). Deși nu există interdicții legale, cu excepția celor legate de conflicte de interese, pentru acest tip de societăți de a participa la procedurile de achiziție, apropierea de mediul politic prin acționari, asociați, fondatori, familie, grupuri de interese etc. poate fi unul dintre motivele pentru care câștigă multe contracte decât ar fi făcut-o în mod normal. Cel mai probabil, problema politizării nu este specifică numai acestor fonduri, întrucât multe dintre aceste societăți prestează servicii sau execută lucrări și în cadrul altor programe cu finanțare națională sau europeană”, remarcă autorii raportului.

Acolo unde există asocieri de firme analiza este mai dificilă, pentru că nu se poate cuantifica rolul și partea din contract asociată fiecărui contractant. „Pentru a avea aceste informații ar trebui să cerem toate contractele de achiziție, ceea ce nu este realist. Astfel, statisticile de mai jos iau în calcul doar liderii asocierilor acolo unde acestea există”, arată EFOR, prezentând primii 20 de constructori după valoarea totală contractată a proiectelor câștigate.

Analizând apartenența politică a edililor care implementează proiectele la nivel local, EFOR evidențiază că la primăriile și consiliile județene deținute de PSD se regăsesc proiecte însumând 54% din valoarea totală, la PNL 37%, și UDMR 6%.

„54% din suma totală decontată a mers către primăriile deținute în prezent de PSD (46% în precedentul raport), 37% către PNL (45%) și 5% către UDMR, indicând un ritm de creștere mai avansat pentru beneficiarii PSD. Trebuie să ținem cont totuși și de faptul că o parte din primarii liberali au migrat, fapt care explică o parte din această schimbare”, menționează raportul.

Primăriile deținute în prezent de PSD au decontat toți banii pentru 209 proiecte, cele PNL 116 iar UDMR 17. „În general, există o diversitate de UAT-uri cu care lucrează firmele care au executat lucrări. În relativ puține cazuri o societate are mai mult de 4-5 contracte cu o singură entitate, astfel de exemple fiind Cornell’s Floor, Construcții Erbașu sau Prof Con Invest”, mai arată EFOR.

Majoritatea firmelor au contracte cu UAT-uri care sunt conduse atât de PSD, cât și de PNL. „Cu toate acestea, am identificat și firme care au încheiat contracte exclusiv cu un singur partid. De exemplu, CONDOR PADURARU a încheiat contracte de 40 de milioane de lei cu 4 administrații PSD. ING SERVICE are contracte încheiate cu 10 localități guvernate de UDMR. Prenis are contracte de peste 90 de milioane de lei cu administrații liberale. Uni Tip Global a încheiat contracte de 57 de milioane de lei cu 3 administrații liberale. Cassas SRL a încheiat 8 contracte în valoare de 75 de milioane de lei cu 8 UAT-uri conduse de PSD”, se mai arată în raportul citat.