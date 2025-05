Lista firmelor la care au ajuns banii din campania pentru alegerile prezidențiale 2025

Cei 11 candidați pentru funcția de președinte al României au cheltuit, într-o săptămână, 43 milioane lei, cheltuielile totale realizate în campanie ajungând la 30 aprilie la 133 milioane lei. Cel mai mult s-a cheltuit pentru servicii online. EFOR a întocmit lista firmelor cărora li s-au oferit cele mai mari contracte.

Conform raportului EFOR, competitorii electorali au cheltuit 133 de milioane lei până la 30 aprilie 2025, cele mai mari cheltuieli fiind realizate de către: Crin Antonescu / Alianța România Înainte – 64 milioane de lei (48 % din totalul cheltuielilor); Victor Ponta – 32,7 milioane de lei ( 24% din total); Nicușor Dan – 17,5 milioane de lei ( 13% ); George Simion (AUR) – 13 milioane de lei (10 %); Lavinia Șandru (PUSL) – 1,8 milioane de lei – (2%); Elena Lasconi (USR) – 1,1 milioane de lei (1%).

Serviciile online au cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor – 47% (62,8 milioane lei), fiind urmate de reclama pe radio/tv/presă - 28 % (38,1 milioane de lei), 8% pentru tipărituri (11,3 mil. lei) și pentru alte cheltuieli – 15% (20 mil lei).

„În acest ultim capitol intră o diversitate de cheltuieli, inclusiv consultanță, vestimentația voluntarilor, servicii mandatar financiar, închirieri de spații sau transport. În cazul unor competitori nu este foarte clar ce includ aceste cheltuieli întrucât este marcată doar categoria generală, iar alții au inclus detalii care permit urmărirea mai detaliată a cheltuielilor”, se menționează în raportul EFOR.

La cine au ajuns cei mai mulți bani

Pe baza celui de-al patrulea set de date publicate de Autoritatea Electorală permanentă, Expert Forum a evidențiat în raportul privind finanțarea campaniei electorale cele mai mari contracte încheiate. De departe cei mai mulți bani au fost plătiți de către Partidul Social Democrat (PSD), care a finanțat cu 76 milioane lei campania candidatului Crin Antonescu.

Iată către cine a plătit PSD cei mai mulți bani:

• Concept Media Management - 22 milioane de lei pentru promovare radio/presă/TV. „PSD a raportat și o factură storno de 5 milioane de lei. Societatea este deținută în proporție de 95% de Andreea Vlanga și 5% de Scrieciu Gabriel. Andreea Vlanga a împrumutat Pro România în 2020 cu 400,000 de lei. La fel și Gabriel Scrieciu în 2019. PSD a lucrat și la alte alegeri cu această firmă pentru a cumpăra reclamă la televiziuni”, se menționează în raportul Expert Forum.

• Vertigo Events - 13 milioane lei pentru servicii de promovare online și radio/tv/presa scrisă. „Firma este înființată în 2015, este deținută de Gabriel Radu Constantinescu și Cezar Bujeniță Batog, care a împrumutat PSD în 2020 cu 445.000. În 2023 firma avea doi angajați. A lucrat cu PSD și la alegerile de anul trecut. Marcel Ciolacu spunea despre Vertigo Events că ”este una dintre cele două agenții care intermediază contractele PSD cu site-urile de unde se obțin ”feed-back-uri” despre inițiativele partidului””, se menționează în raport.

• The Plan B Concept, firmă deținută de Cezar Bujeniță Batog - 8.1 milioane de lei pentru servicii online, cercetări sociologice și alte servicii de consultanță.

• Modern Art Design - 4,9 mil lei pentru servicii online. Este deținută de Fadi Haifawi. La localele și parlamentarele din 2024 a lucrat cu AUR.

• Maahs Digital - 3,4 milioane de lei pentru servicii online, presă și servicii încadrate în categoria diverse (nu este specificat ce fel de serviciu). „Este deținută de Horațiu Iancu și de Mihai Ionuț Pop. Firma a fost înființată în 2016 și în 2023 avea 2 angajați. Horațiu Iancu este fiul politicianului PSD Iulian Iancu, descris într-un articol Rise Project: ”Numele lui Iulian Iancu apare în cablogramele WikiLeaks cu apelativul „guy owned by Gazprom”. I se trage de la un coleg de partid, Georgian Pop, fost șef al comisiei parlamentare de control a SRI!17 Numele său și al lui Mihai Ionuț Pop sunt legate de afaceri legate de magnatul petrolier Gabriel Comănescu”, se menționează în raport.

• Stative Media - 3,8 milioane de lei pentru online și cercetare sociologică. Este deținută de Mihai Doinița și este înființată în 2009. Firma este administrată de Cristian Mihai, s-a numit Twenty Media și a avut o relație contractuală mai îndelungată cu PSD.

Pe cine a plătit Victor Ponta

Victor Ponta a plătit cei mai mulți bani către:

• TV BUZAU TRUST CAMPUS SRL - 7,5 milioane de lei pentru campanie online, inclusiv pe Tik Tok și studii sociologice.„ Este deținută de Mocanu Antonel, vicepreşedintele FC Gloria Buzău. Societatea deține mai multe structuri media, incluzând Campus Tv, Radio Campus sau Viața Buzoiană. În 2023 figura ca împuternicit Pro România Buzău20. Firma a lucrat în 2024 la campania lui Mircea Geoană”, arată EFOR;

• RTV HD - 5,9 milioane de lei pentru difuzare de spoturi electorale. „Firma deține licența România TV. Este înregistrată în Ploiești, fiind înființată în 2022 și deținută de GHEORGHE CATRINEL MARIA. Postul a fost fondat în 2011 de Sebastian Ghiță”,spun experții care au întocmit raportul;

• B4 PROJECT DEVELOPMENT - a primit 4,7 milioane de lei pentru difuzare de materiale politice online. „Este o firmă din București, înființată în 2020 și deținută de societatea offshore EAGLE MANAGEMENT LTD, care este la rândul său acționară la IMOBILIARE NEW PROIECT S.R.L. și la INFRAMIN S.R.L.. Conform presei, ”Eagle Management din Seychelles este sau a fost acţionar în mai multe firme apropiate de acţionarii de la Best Achiziţii SRL, una dintre firmele specializate în contracte publice şi de rudele lui Radu Budeanu.” La INFRAMIN S.R.L.e deținută, printre altele de IONESCU M. ANDREI-GEORGE, fost consilier general din partea PMP”, menționează documentul citat;

• B MOBILE SRL - 4,8 milioane de lei pentru servicii online. Firma este înregistrată în Dolj și este deținută de Andrei Bușe. A avut cea mai mare cifră de afaceri în 2024, 2,4 milioane de lei;

• ALL MEDIA COMPANY este o firmă creată în 2001 și deținută de Ștefania Doina Ursică. A primit 2,5 milioane pentru servicii online;

• MEDIA GOLD - 1,5 milioane de lei pentru consultanță politică și difuzare la TV;

• KALMIA - 1,3 milioane de lei pentru vestimentație (Cheltuieli privind vestimentația voluntarilor - veste și șepci). „Întrucât sunt mai multe societăți înregistrate cu acest nume, nu putem ști exact care dintre ele a primit contractul”, precizează EFOR;

• STRATEGIC THINKING GROUP, condusă de Remus Ștefureac, a primit 854 mii de lei pentru servicii de cercetare sociologică.

Unde au ajuns banii de la AUR

• DGI MULTIMEDIA DESIGN - 5,2 milioane de lei către pentru tipărituri, 297,500 din această sumă a mers către alte servicii de consultantă (nu sunt identificabile) și pentru servicii de promovare online. Societatea este deținută de Doina Grosu și este una dintre firmele cu care AUR a lucrat frecvent. A înregistrat numeroase pagini web care promovează activitatea AUR, se arată în raport;

• OMF ACCOUNTING SERVICES SRL a primit 2,5 milioane de lei pentru Servicii de mandatar financiar;

• AVANDOR LABS SRL a primit 1,7 milioane de lei. Este deținută de Marius Zolt Deak, Georgiana Roată și Roxana Stan. O altă firmă cu același acționariat, Avandor International, a lucrat anul trecut cu PNL la europarlamentare. Conform Context.ro, „a doua cea mai mare sumă plătită de PNL unei singure firme în 2023 a ajuns la Avandor Labs SRL 804 mii de euro. O treime din bani, 600 de mii de euro, au fost plătiți pentru consultanță, iar restul pentru reclamă, a arătat Europa Liberă. PNL a plătit atunci pentru propagandă 13,4 milioane de euro, în total, doar din banii primiți ca subvenție de la buget. Avandor Labs a mai primit peste două milioane de lei și în 2022 de la PNL, după ce s-a instalat noua conducere în partid: Nicolae Ciucă și Lucian Bode, a scris Libertatea. Cei trei asociați au mai primit bani de la PNL și în 2020 prin intermediul Green Pixel Interactive, a treia firmă pe care o dețin. Green Pixel Interactive este compania care a stat în spatele unei campanii plătite cu scopul de a o decredibiliza pe jurnalista Emilia Șercan, după cum a descoperit Misreport la începutul anului 2023”;

• FOLLOW DIGITAL SOLUTIONS SRL a primit 1,1 milioane de lei. Firma îl are ca unic acționar pe Nicolae Capcelea, ”membru AUR, acuzat de o fostă senatoare a partidului că i-a spart contul de Facebook”.

Contractele plătite cu banii din campania lui Nicușor Dan

• TERRAMIN MESH MARKETING a primit cea mai mare parte a fondurilor campaniei lui Nicușor Dan, 12,5 milioane de lei. Firma este înființată în 2018 și deținută de MESHOULAM OREN BENJAMIN și POPESCU MARIA – ELENA. Firma avea un angajat declarat în 2023. Candidatul a colaborat cu această firmă și la alegerile locale din 2024.

• BAOBAB STUDIO S.R.L. a primit 2 milioane de lei pentru cercetări sociologice și consultanță. Firma are o vechime de 10 ani și este deținută de MOVILĂ CRISTIAN – MATEI. Societatea are ca obiect servicii de publicitate.

Citește și: STENOGRAME Momentul în care Elena Lasconi a aflat că nu va mai avea bani de campanie

• ATHOS TIPOGRAFIA SRL a primit 1,1 milioane de lei pentru tipărire afișe și pliante. Firma a fost înființată în 2018 și este deținută de MEREUTA MARIA-DANIELA.

Cine a lucrat pentru campania Lavinei Șandru

PUSL, care finanțează campania Lavinei Șandru, a plătit 2,8 milioane de lei. 1,6 mil de lei au mers pentru consultanță către ROMASCAN ALIN-ROGER, care este director în cadrul Antena 327.

Pentru promovare online partidul a lucrat și cu BLACK MOON SRL, care a primit 865 mii lei. Firma este deținută 70% de către ROMASCAN ALIN-ROGE, iar restul de către GYARMATH ÁRPÁD – OVIDIU, Senior Director of Photography la Antena 3.

USR a plătit 586 mii de lei către Antena 3 SA pentru promovare TV. 160 de mii de lei au ajuns la ACCOUNTESS PROFILE SRL pentru consultanță și 119 mii de lei la ZENVERTISING SRL, ambele firme colaborând cu USR și în trecut.

PNL, care finanțează campania lui Crin Antonescu, a plătit 146 mii de lei pentru STAGE EXPERT SRL și 132 mii de lei pentru KENSINGTON COMMUNICATION SRL pentru servicii (nu pot fi identificate). KENSINGTON COMMUNICATION este deținută de Răzvan Săndulescu și Cătălin Dumitru și a fost menționată în scandalul legat de promovarea unei campanii PNL la alegerile din 2024 care a fost acaparată de Călin Georgescu. Și PSD a plătit 119 mii de lei pentru KENSINGTON COMMUNICATION SRL.

Problema, în ceea ce privește finanțarea campaniilor, bani cu care ulterior sunt plătite servicii precum cele de mai sus, este în continuare aceea că se raportează doar tipul de venit (împrumuturi sau donații), însă nu se știe de unde vin acești bani, atrage atenția expertul EFOR Septimius Pârvu.

„De fapt este o semitransparență, adică știm câți bani vin, dar noi nu știm de fapt cine finanțează campania în final”, spune Pârvu, pentru „Adevărul”. Cea mai mare parte a documentelor de raportare ajung la finalul campaniei, ceea ce subminează, de fapt, transparența.

„O altă concluzie importantă este cea legată de faptul că competitorii nu mai folosesc subvenții. În afară de USR, n-a folosit nimeni subvenții”, adaugă Pârvu. Astfel partidele își păstrează banii din subvenție, iar la final, în situația în care candidatul susținut depășește pragul de 3% din voturi, cheltuielile legale realizate sunt rambursate din fonduri publice.

„Adică, practic, statul a ajuns să finanțeze complet politica, adică ori primești subvenții, ori primești rambursări”, a conchis expertul EFOR.