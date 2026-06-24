Primul traseu montan adaptat pentru persoanele cu deficiențe de vedere va fi inaugurat în Masivul Ciucaș

Primul traseu montan adaptat persoanelor cu deficiențe de vedere din Masivul Ciucaș va fi inaugurat sâmbătă, 27 iunie, în județul Prahova.

Proiectul este realizat de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPD), Asociația Nevăzătorilor din România și mai multe organizații neguvernamentale și companii private.

Traseul pornește din Valea Berii și urcă până la Hornul de la baza Vârfului Ciucaș, fiind conceput astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să poată parcurge o parte a traseului în condiții de siguranță, alături de un însoțitor.

Hărți tactile și ghidaj audio pe traseu

Proiectul combină elemente fizice de orientare cu tehnologia digitală.

Pe traseu au fost amplasate hărți în relief și inscripții Braille, care permit utilizatorilor să își formeze o reprezentare tactilă a traseului și a principalelor puncte de interes.

În plus, senzori instalați de-a lungul potecii transmit automat informații audio pe telefonul mobil al utilizatorului, prin intermediul aplicației StepHear. Mesajele oferă informații despre poziție, direcția de deplasare și caracteristicile terenului.

Potrivit organizatorilor, mediul montan rămâne unul imprevizibil, motiv pentru care persoanele cu deficiențe de vedere vor putea parcurge traseul doar însoțite, iar segmentul superior care duce spre vârf nu este recomandat.

La evenimentul de lansare sunt așteptați reprezentanți ai DSU, ANPD, Asociației Nevăzătorilor din România, salvamontiști, precum și membri ai organizațiilor partenere implicate în proiect.