 Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române, hirotonit la Cluj. Povestea lui Dionisie Kenan Wang, născut în China și crescut în Brazilia | adevarul.ro
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Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române, hirotonit la Cluj. Povestea lui Dionisie Kenan Wang, născut în China și crescut în Brazilia

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Născut în China, crescut în Brazilia și format academic în România, Dionisie Kenan Wang are o poveste de viață neobișnuită. A venit în țara noastră în 2014, inițial pentru a studia teologia, iar duminică, 8 noiembrie 2026, a devenit primul preot ortodox de origine chineză din România.

Dionisie Kenan Wang, primul preot ortodox de origine chineză din România
Dionisie Kenan Wang, primul preot ortodox de origine chineză din România Foto: sursa: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Hirotonirea a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, iar noul preot va sluji la Biserica „Schimbarea la Față”, unde vor fi organizate slujbe atât în limba română, cât și în engleză.

Dionisie Kenan Wang este teolog și istoric, cu studii universitare la Universitatea din București. Hirotonirea sa a fost anunțată de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, care a descris evenimentul drept unul fără precedent în istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Dionisie Kenan Wang, primul preot ortodox de origine chineză din România
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Dionisie Kenan Wang, primul preot ortodox de origine chineză din România Foto: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

A ajuns în România după ce nu a putut studia teologia în Grecia

Dionisie Kenan Wang a venit în România în 2014, după ce planurile sale de a studia teologia în Grecia nu s-au concretizat. Nu avea atestatul de limbă greacă necesar pentru admitere, astfel că a ales o altă variantă: România, unde exista un program pregătitor pentru învățarea limbii române.

„Am ajuns în România mai mult din întâmplare, în 2014, pentru că am vrut să studiez teologia în Grecia. Doar că, pentru că nu aveam atestat de limbă greacă, nu m-au primit și așa am ales România. În România exista, și încă există, acest an pregătitor pentru limba română. Am aplicat, am fost admis și am parcurs acest an”, a povestit preotul într-un interviu acordat publicației Cluj24.

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Adaptarea la limba română nu a fost dificilă, întrucât vorbea deja engleză și portugheză. Alegerea țării noastre a fost însă legată mai ales de căutarea sa spirituală.

Preotul spune că își dorea să trăiască într-o țară în care credința ortodoxă să aibă un loc important în viața comunității.

„Eu aveam această căutare religioasă și, pentru că nu am putut să schimb nimic în Brazilia, am decis să mă mut într-o țară unde exista deja o infrastructură religioasă ortodoxă. Desigur, nu toată lumea din România practică în mod serios religia ortodoxă, dar măcar aici nu este percepută ca o practică stranie, ciudată”, a explicat Dionisie Kenan Wang, pentru publicația citată.

A studiat istoria și teologia la Universitatea din București

Ajuns în România, acesta și-a continuat pregătirea academică la Universitatea din București, unde a studiat istoria și teologia ortodoxă. Potrivit informațiilor prezentate de Vasile Bănescu, drumul său către Ortodoxie a presupus o perioadă îndelungată de cercetare și studiu.

Numele Dionisie l-a ales chiar el la botez, în amintirea lui Dionisie Areopagitul, intelectualul atenian despre care relatează Faptele Apostolilor că s-a convertit după ce l-a ascultat pe Apostolul Pavel vorbind despre „Dumnezeul necunoscut”.

Dionisie Kenan Wang este căsătorit cu o româncă. După anii petrecuți în București, s-a stabilit la Cluj-Napoca, unde își va desfășura activitatea preoțească.

Hirotonirea a avut loc în timpul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, de sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Slujba a fost oficiată de mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț.

Va sluji și pentru comunitățile de imigranți din România

Noul preot va activa în cadrul unei misiuni ortodoxe dedicate inclusiv imigranților stabiliți în România. El va sluji la Biserica „Schimbarea la Față”, situată pe Bulevardul Eroilor nr. 24-26 din Cluj-Napoca.

Pe lângă Sfânta Liturghie, oficiată duminica și în zilele de sărbătoare, aici vor fi organizate cateheze, conferințe și întâlniri religios-culturale. Activitățile se vor desfășura atât în limba română, cât și în engleză.

Hirotonirea sa reprezintă o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română. Vasile Bănescu a subliniat că povestea noului preot arată că apartenența la Ortodoxie nu este condiționată de originea etnică și că un om venit de la mare distanță poate găsi în România un loc în care să-și urmeze vocația religioasă

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