Prețurile cafelelor dau palpitații multor români: „Oare de ce nu sunt clienți?” Sfaturi pentru succesul cafenelelor

Numeroși români se arată atrași de ideea de a deține mici cafenele, însă astfel de afaceri nu le-au adus satisfacția așteptată multor antreprenori. Oamenii susțin că se chinuie pentru a obține profit, în timp ce clienții se plâng de prețuri.

Numeroși români se arată atrași de ideea de a deține mici cafenele, însă astfel de afaceri ajung nu le aduc satisfacția așteptată.

Cafeneaua se numără printre cele mai populare băuturi din lume. De-a lungul timpului a făcut obiectul a numeroase studii științifice, care i-au confirmat unele proprietăți benefice pentru organism.

Se numără și printre produsele care pot cauza dependență consumatorilor, astfel că investițiile în cafenele se pot dovedi afaceri stabile. Pentru unii români, cafenelele pe care le-au deschis nu au avut succesul așteptat, prețul acestora fiind adesea lucrul cel mai reclamat de clienți.

Prețurile din cafenele, motiv de nemulțumire

Nemulțumirea unui antreprenor care susține că are puțini clienți în această perioadă la cafeneaua pe care o administrează a stârnit un val de controverse pe un grup de Facebook dedicat antreprenorilor.

„Cu cafeaua îmi merge foarte greu. La noi cea mai scumpă băutură pe bază de cafea este 12 lei și cu toate acestea folosim cafea de calitate. Nu vrem să ne îmbogățim mai ales în această perioadă, dar vrem să ne putem acoperi cheltuielile”, s-a plâns acesta, invitându-i pe administratorii de cafenele să îi ofere soluții de supraviețuire pentru afacerea sa.

Toată lumea ridică prețul, în schimb se deschid tot mai multe cafenele, este concluzia la care au ajuns alți românii. Însă costul al cafelelor vândute în localuri pare că a explodat nejustificat, sunt de părere unii dintre aceștia,

„O cafea costă și 18 lei! Oare de ce nu sunt clienți? O fi vreun mister? Cumpără-ți un glob magic și întreabă-l de ce nu sunt clienți la 18 lei cafeaua”, este concluzia unui român.

Un alt român susține că în București a găsit cea mai scumpă cafea din Europa. „Doar Anglia ne mai întrece. Nu se poate să dai pe un cappuccino, cât dai pe o porție de mâncare, doamne ferește să vrei și lapte vegetal că sigur adaugă trei lei”, scrie acesta.

Alți români îl contrazic, susținând că au cumpărat din Austria și Germania cafele la prețuri la fel de ridicate, că au găsit în Norvegia cafea cu echivalentul a 22 - 23 de lei și în Danemarca la prețuri de cel puțin 25 de lei, în benzinării, și minimum 45 de lei în cafenele.

În România, poți bea o cafea mai bună ca gust și calitate decât în Italia sau Spania, consideră administratorul unei francize de cafenele.

„În multe locuri din România au fost investiți bani destul de mulți în amenajare și mai ales în echipamente, în espressoare de calitate care costă chiar și până la 30.000 de euro, în râșnițe de cafea de 3.000 - 4.000 de euro, pe când în alte țări, investițiile sunt mai reduse”, este de părere acesta.

Alți membri ai grupului susțin că în ciuda prețurilor considerate mari, multe cafenele nu duc lipsă de clienți.

„Într-un oraș mic ca al nostru, cu o singură stradă principală, costul unei cafele ajunge la 18 lei, dar puștoaicele de liceu și mai mari cumpără în fiecare zi”, scrie o tânără.

Cafelele băute în oraș sunt consumate pentru nevoia de socializare, crede un alt român.

„O cafea costă 15 lei pentru că există cheltuieli pe care acasă nu le aveți: chirie, angajați, utilități, taxe. În plus, antreprenoriatul nu înseamnă doar supraviețuire, ci și dezvoltare, lucruri care necesită investiții”, spune acesta.

Nu mai merită să cumperi o cafea în oraș, care a ajuns să coste 18 lei, la un pahar de hârtie, este de părere alt internaut.

„Cu banii pe care îi plătești pentru două - trei cafele pe zi, într-o lună îți poți cumpăra un expresor și vei bea acasă cafea poate la fel de bună”, este de părere un român nemulțumit.

În România să ceri pe o cafea mai mult de 12 - 15 lei este jecmăneală curată, susține alt român.

„Când vom avea toți salarii de 4.000 - 5.000 de euro, atunci să cereți 20 - 25 de lei pe o cafea, până atunci, vă doresc faliment plăcut”, scrie un alt român, pe Grupul Antreprenorilor.

Un alt român susține că și-a făcut un calcul și a observat că ar cheltui cinci lei pentru cafeaua la discreție băută acasă, în timp ce în orașul său cheltuie cel puțin 12 lei pe o singură ceașcă de cafea.

„Așadar, de ce aș bea în oraș. Nu contest în niciun fel prețul cafelelor din oraș, doar fac un calcul și acționez ca atare”, scrie acesta.

Administratorii cafenelelor mici cer sprijin comunității locale

Moartea caprei vecinului este sport național, crede un antreprenor, nemulțumit că afacerile de tip cafenele „to go”, adică fără terase sunt criticate de alți români.

„Cheltuielile per total în luna februarie au fost 11.500 lei, în care nu am inclus taxele pentru muzică, taxa de băncuță, taxa de „people stopper”, adică reclamă. Noi aveam o cafenea recent deschisă. Ca să acopăr doar aceste costuri ar trebui să vând 30 de cappucino pe zi. Dacă mai vreau și eu 2.000 de euro pe lună, că mă trezesc mai nou la șase dumineața și plec la 18 de aici, mai adăugați 22 de capucino pe zi. Adică ar trebui să vând minim 50 pe zi. Și ca să ai 50 de oameni în medie pe zi la cafenea este o treabă extrem de grea. Dacă într-o săptămână plouă vânzările se înjumătățesc. Dacă am fi mai înțelegători și mai dispuși să ajutăm micile afaceri de lângă noi, la toți ne-ar fi mai bine”, susține un antreprenor.

Clienții cu venituri medii au început să vâneze ofertele din supermarket sau mall-uri, la concurență cu comerțul on-line.

„Cine nu are o afacere bine situată, în calea clienților, se cam duce de râpă”, este părerea unui alt antreprenor.

Recomandările specialiștilor pentru antreprenori

Specialiștii din industria cafelei oferă câteva recomandări proprietarilor de mici cafenele care vor să atragă mai mulți clienți.

Iată câteva dintre propunerile enumerate de experții citați de „Nationwide coffee”, una din marile companii de echipamente de cafea din Marea Britanie:

Cercetați prețurile produselor pe care le oferiți. Sunt competitive? Dacă sunt prea mici, ar putea trimite un mesaj greșit despre calitatea cafelei.

Începeți o schemă de card de fidelitate. Cărțile de vizită simple cu finisaj mat cu chenare de ștampilat nu sunt scumpe. Desigur, atunci când oferiți băuturi sau mâncare gratuite, vă reduceți puțin marja de profit, dar personalizarea suplimentară ar putea face diferența. Investiți într-o ștampilă cu cerneală personalizată sau într-un perforator cu formă distinctă pentru a evita trișorii.

Fiți activ pe rețelele sociale. O strategie cu adevărat de succes în rețelele sociale necesită probabil contribuții profesionale, dar puteți face multe pe Facebook, Twitter și Instagram pentru a-i determina pe clienți să vă cunoască

Realizați „a- boardul” (reclama stradală sau „people stopper”) cu ajutorul unui artist priceput. Asigurați-vă că îl plasați într-un loc foarte vizibil, dar care într-un fel nu va împiedica trecătorii.

Promovați-vă printr-o competiție, care poate fi popularizată.

Adresați-vă furnizorilor pentru materiale de marketing. Dacă sunteți în contact cu mărci de renume, este posibil să găsiți tot felul de opțiuni disponibile la un cost minim sau chiar gratuit.

Luați în considerare paharele de marcă pentru cafeaua la pachet. Există un cost mai mare asociat, dar aveți publicitate pe ele chiar acolo.

Cercetați înfățișarea cafenelei: unde au tendința de a sta clienții și care zone sunt cel mai puțin utilizate? Aflați de ce și reconfigurați cafeneaua pentru a atrage mai mulți oameni să rămână.

Priviți mobilierul. Este confortabil? Nu vreți nici ca vreun client să rămână trei ore la o cafea, dar dacă locurile sunt prea rigide, oamenii nu se vor întoarce.

Reîmprospătați aspectul cafenelei. S-ar putea spune că înfățișarea „vintage” (n.r. veche) sau industrială să fie prea obișnuită și o nouă tendință să ajungă la modă. Inspirați-vă din reviste de design și de mobilier și căutați online cele mai interesante decoruri de cafenele. Veți găsi din belșug fotografii care să vă pună pe gânduri.

Revizuiți-vă marca. Un logo nou și culori noi pot atrage atenția, mai ales dacă aveți planuri de renovare.

Ghidați-vă după bugetul disponibil și gândiți-vă la proces în mod logic, multe dintre aceste idei se leagă împreună.

„Nu are rost să tipăriți acum carduri de fidelitate dacă aveți de gând să vă refaceți branding-ul în trei luni, iar organizarea unui concurs ar putea fi doar modalitatea potrivită de a atrage atenția imediat după ce ați schimbat aspectul sau ați renovat cafeneaua”, arată Nationwide coffee.