Ministrul Sănătății, avertisment după incidentul din Buftea: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a tras un semnal de alarmă după explozia unei butelii într-un apartament dintr-un bloc din Buftea, explozie în urma căreia șase persoane au fost rănite. Rogobete avertizează că, dacă astfel de incidente s-ar înmulți, spitalele nu vor mai putea gestiona numărul mare de victime.

„Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față numărului mare de victime”, a declarat Rogobete marți seara, la Antena 3 CNN.

Ministrul subliniază că unitățile medicale pot răspunde eficient „până la un punct”, însă frecvența mare a incidentelor din ultimele săptămâni indică o problemă structurală gravă.

În urma tragediei din Buftea, șase persoane au fost rănite. Un pacient se află în stare critică la Spitalul Floreasca, după ce a suferit un stop cardiorespirator și a fost resuscitat la fața locului.

„Vorbim aici de șase victime în urma acestei tragedii, dintre care trei au fost transferați la spital. Pacientul cel mai critic se află la Floreasca. Vorbim aici de un pacient care a suferit un stop cardiorespirator în urma tragediei și a fost resuscitat la fața locului, apoi a fost transferat la Spitalul Floreasca, unde se află încă în stare critică. Mâine dimineață (miercuri) putem avea un prognostic mai clar”, a precizat ministrul.

Un copil de 14 ani a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Un alt pacient cu arsuri a ajuns la Spitalul de Arși, leziunile fiind grave, dar sub 20% din suprafața corporală – „fapt care nu impune transferul în străinătate în acest moment”.

Alte trei persoane au suferit arsuri minore sau traumatisme ușoare și au refuzat transferul la spital.

Apel către firmele de verificare a instalațiilor de gaz

Rogobete a transmis un mesaj companiilor care se ocupă de verificarea instalațiilor de gaz, acuzând superficialitatea unor firme care au contracte de mentenanță.

„Eu aș face un apel public, dacă îmi permiteți, la toate aceste companii și firme de apartament care verifică situația instalațiilor de gaz. Încă nu a început perioada de frig. Dacă de acum explodează pe rând, în fiecare săptămână, câte un bloc, eu sunt îngrijorat pentru că putem avea 10 spitale de arși în țara asta. Nu vom face față cu numărul mare de victime pe care îl vedem. Vă spun că sistemul de sănătate poate răspunde până la un punct, dar dacă continuăm cu această superficialitate a acestor firme care au contracte de verificare...”, a spus ministrul.

El a subliniat că, în ultima perioadă, „săptămânal explodează câte un apartament sau câte un bloc”, ceea ce reprezintă un semnal grav privind siguranța instalațiilor de gaz și responsabilitatea firmelor implicate.

O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-o locuință din Buftea, județul Ilfov.