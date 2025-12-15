search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul Bolojan s-a consultat cu reprezentanții artiștilor pe tema modificării legislației din domeniul drepturilor de autor

0
0
Publicat:

Reprezentanții Guvernului și cei ai asociațiilor care promovează drepturile artiștilor din România au avut astăzi consultări pe tema modificării legislației din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, în sensul armonizării cadrului legal național cu cel european, precum și pentru simplificarea și îmbunătățirea mecanismului implementat în prezent.

Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții artiștilor FOTO: Gov.ro
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții artiștilor FOTO: Gov.ro

  Discuțiile s-au axat asupra modificărilor propuse de Ministerul Culturii cu privire la comunicarea publică a operelor muzicale, reconfigurarea mecanismului de colectare în cazul comunicării publice a operelor în scop ambiental, precum și reorganizarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Aceste prevederi sunt incluse în proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și privind unele măsuri de reorganizare a unor autorități publice din domeniul culturii. Proiectul de act normativ preia în legislația națională normele europene și a fost finalizat în urma dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene.

Prin proiectul de Ordonanță de Urgență, Ministerul Culturii a propus înlocuirea licenței colective extinse aplicată în prezent pentru muzica ambientală, concerte și spectacole cu licențierea individuală, pentru ca fiecare autor să poată decide cu privire a difuzarea operelor sale. Ministrul Culturii, András István Demeter, a subliniat că în  industria muzicală europeană, licențierea individuală este o practică obișnuită, iar autorii trebuie să poată alege în mod liber între gestiunea individuală (direct sau prin impresari), organismele de gestiune colectivă (OGC) și entitățile de gestiune independentă (EGI). Reprezentanții asociațiilor artistice nu au fost de acord cu această propunere, argumentând că o astfel de modificare ar favoriza neplata drepturilor de autor de către anumite sectoare economice și ar crește birocrația, efecte care vor fi resimțite de artiști.

Legat de acest subiect, reprezentanții Guvernului și cei ai artiștilor au discutat și agreat soluția de a fi instituită o metodologie unică și desemnat un singur organism comun de colectare în cazul comunicării publice a operelor în scop ambiental. Principiile acestei metodologii și criteriile desemnării acestui unic organism vor fi stabilite prin dialog.

Având în vedere punctele de vedere contradictorii, premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului Culturii să reia consultările pe tema proiectului de Ordonanță de Urgență cu reprezentanții Comisiei Europene, în acest dialog urmând să fie implicați reprezentanții asociațiilor care promovează drepturile artiștilor. Proiectul de act normativ va reveni la Guvern, pentru analiză și aprobare, într-o formă ce va fi agreată atât cu partenerii europeni, cât și cu sectorul căruia i se adresează aceste reglementări și care ar trebui să fie principalul beneficiar al legislației.

La consultările de astăzi, de la Palatul Victoria, au participat, din partea Guvernului, premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tánczos Barna, și ministrul Culturii, András István Demeter.  

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
Un banner i-a scos din minți pe susținătorii lui Georgescu veniți la CAB: țipete, înjurături și amenințări. „Marș la Moscova”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest
antena3.ro
image
S-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majorat
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Ce înseamnă E10 la centrală. Eroarea semnalată de mulţi români în ultima perioadă
playtech.ro
image
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Ce se întâmplă cu regele Charles, la aproape doi ani după diagnosticul dureros. Ce decizie au luat medicii cu privire la tratamentul acestuia
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Anunț oficial pentru cei 4,921 milioane de pensionari din România. La cât a ajuns pensia medie lunară la nivel național
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?