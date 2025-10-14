Poliția Română precizează că majorările salariale se acordă celor „care s-au remarcat prin rezultate excepționale”

În urma informațiilor apărute în spaţiul public privind majorările salariale, Poliția Română a precizat că acestea nu sunt destinate exclusiv funcţiilor de conducere, ci se acordă poliţiştilor care s-au remarcat prin rezultate excepţionale.

„Majorarea salarială este prevăzută în Anexa nr. VI la Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Majorarea de până la 50% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază se acordă personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi personalului civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale.

Conform actului normativ indicat anterior, numărul de posturi pentru care se poate acorda această majorare, se hotărăște în limita a cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, comunicându-se unităților în luna decembrie a anului în curs pentru primul semestru al anului următor, sau în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs”, transmite Poliția Română într-un comunicat.

Potrivit instituției, recompensele se acordă exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfășurate conform legislației și reglementărilor interne în vigoare.

„Aceste evaluări au la bază indicatori de performanță profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate și avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obținute și a recomandărilor comisiilor de evaluare.

Poliția Română subliniază faptul că această majorare salarială nu este destinată exclusiv funcțiilor de conducere, ci este acordată polițiștilor care s-au remarcat prin rezultate excepționale”, adaugă Poliția Română.

Așadar, sunt recompensați polițiști care au salvat vieți omenești, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol, au rezolvat cazuri complexe ce au avut un impact semnificativ asupra siguranței comunității.

„Un astfel de exemplu îl constituie activitatea desfășurată, astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căreia au fost acordate recompense angajaților M.A.I. care s-au distins în activitate, prin salvarea unor vieți omenești sau intervenții în situații deosebite.

Astfel de situații sunt documentate în rapoartele de evaluare și constituie criterii de departajare în procesul de acordare a recompenselor.

Poliția Română își manifestă respectul față de toți polițiștii care, prin profesionalism și devotament, contribuie zilnic la protejarea vieții, integrității și bunurilor cetățenilor.

Reafirmăm angajamentul pentru transparență, corectitudine și profesionalism în toate activitățile și respingem orice încercare de a distorsiona realitatea, în ceea ce privește modul de acordare a recompenselor, în cadrul instituției”, încheie Poliția Română.