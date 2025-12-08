search
Luni, 8 Decembrie 2025
Plăți în avans pentru ajutoarele sociale. Alocațiile și indemnizațiile ajung înainte de Sărbători

Publicat:

Persoanele care beneficiază de alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor primi curând ajutoarele. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunțat că a virat pe 8 decembrie sumele aferente drepturilor lunii noiembrie 2025 pentru trei dintre cele mai importante beneficii sociale. De asemenea, sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună vor fi virate în avans.

ANPIS a virat pe 8 decembrie sumele pentru 3 categorii sociale. FOTO: arhivă Adevărul
ANPIS a virat pe 8 decembrie sumele pentru 3 categorii sociale. FOTO: arhivă Adevărul

Instituția precizează că plățile au fost făcute în avans pentru ca beneficiarii să primească banii înainte de Sărbătorile de iarnă.

„Pentru a ne asigura că cetăţenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agenţiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilităţi vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poştal, se va realiza în perioada 18–24 decembrie 2025”, a transmis instituția.

Pentru alte beneficii sociale – venitul minim de incluziune (VMI), alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru pacienți cu TBC și cea pentru persoane cu HIV/SIDA – plățile vor fi efectuate astfel:

- 19 decembrie 2025 – pentru beneficiarii care primesc banii pe card;

- cel târziu 24 decembrie 2025 – pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal.

„Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) prin cele 42 de agenţii teritoriale oferă sprijin concret în viaţa de zi cu zi a persoanelor şi familiilor fiind un sprijin real pentru oamenii care trec prin perioade dificile”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial.

