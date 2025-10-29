Ministerul Afacerilor Interne le reamintește cetățenilor că plastifierea certificatelor de stare civilă, precum certificatele de naștere, de căsătorie sau de deces, este ilegală în România. Odată plastifiate, aceste documente devin nule și nu mai pot fi folosite în actele oficiale.

Reprezentanții MAI atrag atenția că, deși mulți consideră plastifierea o metodă sigură de protejare a documentelor, în realitate aceasta duce la pierderea valabilității lor.

„Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluţie pentru a ţi le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naştere, de căsătorie sau deces. Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule şi fără valabilitate”, au transmis reprezentanţii ministerului.

Probleme la reînnoirea actelor

MAI avertizează că persoanele care prezintă documente plastifiate pot întâmpina dificultăți atunci când trebuie să le folosească în scopuri administrative.

„Te poţi lovi de probleme în momentul în care doreşti să le foloseşti pentru reînnoirea cărţii de identitate, spre exemplu. Nulitatea documentelor o constată ofiţerii de stare civilă sau funcţionarii autorizaţi”, au mai precizat aceștia.

Soluția: solicitarea unui duplicat

Cei care au plastifiat din greșeală certificatele își pot reface actele. „Soluţia este să soliciţi un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară sau, dacă te afli în străinătate, de la consulatele române”, explică reprezentanții MAI.

Pentru a evita deteriorarea documentelor, autoritățile recomandă cetățenilor să le păstreze într-o folie de protecție, fără a le plastifia.