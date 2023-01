Cum îți plătești factura la încălzire cu cardul de energie. Cine va beneficia de cei 1400 de lei

Problemele din ordonanța privind emiterea cardurilor de energie au fost rezolvate miercuri de Executiv, ministrul Marcel Boloș explicând care este procedura de plată a facturilor la încălzire.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții au nevoie de un certificat de validare a datoriei. Administratorii de blocuri sunt cei care trebuie să completeze certificatele de validare a datoriei pentru beneficiarii de sprijin. Odată obținut acest certificat de validarea a datoriilor, beneficiarii se prezintă la oficiul poștal cu cartea de identitate și cu cardul de energie, pe care îl primesc tot prin intermediul Poștei. Ulterior, Poșta face transferul bancar din contul beneficiarului în contul Asociației de proprietari, cea care plătește furnizorul de energie.

Ministrul Fondurilor Europene a subliniat că acest card de energie este documentul care dă dreptul titularului să utilizeze banii pentru ajutorul de încălzire, iar instrumentul va ajunge sigur la beneficiarul care are nevoie.

„Ce pot să garantez este că toţi cei care sunt în lista de beneficiari şi au cardurile emise vor primi ajutorul de încălzire garantat, aşa cum s-a întâmplat şi la voucherul pentru produsele alimentare. Nu pot să garantez că nu vor fi disfuncţionalităţi, dar nu este un capăt de ţară. Până la urmă, cred că este foarte important felul în care noi ştim să şi intervenim pentru a rezolva o problemă. Să garantez că sută la sută totul va fi în regulă, este o nebunie, dar felul în care intervii pentru ca să rezolvi o disfuncţionalitate, cred eu că este foarte, foarte important", a spus Boloş.

Administratorii completează un certificat de validare a datoriei

Ministrul de resort a explicat şi traseul pe care titularul de card care doreşte să-şi plătească factura de încălzire de la bloc ar trebui să-l urmeze.

„După ce a primit cardul, beneficiarul care vrea să-şi plătească căldura la bloc solicită asociaţiei de proprietari acest certificat de validare a datoriei. Asociaţia de proprietari completează cu datele de identificare şi suma pe care o datorează certificatul. După aceea, beneficiarul are două modalităţi: aceea în care merge la Oficiul Poştal cu trei documente - actul de identitate, cardul de energie şi certificatul de validare a datoriei - pentru căldura la bloc. A doua modalitate este la poştaş, care poate să întocmească formalităţile pentru ca să-şi plătească căldura la bloc. Este extrem de simplu. Nu are documentaţie sofisticată. După ce s-a completat dovada privind serviciile de mandat poştal, Poşta are la dispoziţie banii pe care noi i-am virat Poştei pentru toţi beneficiarii. Nu este un mecanism în care lumea ia banii şi după aceea am scăpat de sub control scopul pe care îl avem prin intermediul acestui mecanism, ci pur şi simplu noi avem virarea banilor", a menţionat oficialul.

Cine beneficiază de cardurile de energie

Valoarea totală a ajutorului de stat este de 1.400 de lei pe loc de consum sau gospodărie, plătit în două tranșe: 700 de lei plătiți în februarie pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023;. 700 lei plătiți în septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

Pot primi cardurile de energie pensionarii, persoanele încadrate în grad de handicap, familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de ajutor doar o singură dată. Chiar dacă sunt mai mulți beneficiari într-o gospodărie/loc de consum, ajutorul se acordă per loc de consum, astfel că venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 2.000 lei.