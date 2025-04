Pentru a păstra cozonacii proaspeți chiar și săptămână, gospodinele o refolosesc o rețetă de aluat opărit. Acest tip de aluat se păstrează moale în interior și se obține astfel un aluat care se rupe fâșii.

Aluatul opărit înseamnă că făina pe care o folosești trebuie opărită cu laptele fiert bine. Trebuie să fierbi laptele bine și să îl torni rapid peste faină, amestecând cu o lingură. Ai grijă să nu amesteci cu mâna pentru că aluatul e foarte fierbinte. Mare atenție să nu adaugi în acest pas drojdia, pentru că fierbințeala laptelui va omorî drojdia și cozonacul nu va mai crește, potrivit știrileprotv.

Potrivit sursei citate, pentru acest tip de aluat, se face maiaua separat folosind un cub de drojdie proaspătă, o lingură de zahăr, 2 linguri de lapte călduț și o lingură de făină. Se amestecă drojdia cu zahărul, se adaugă laptele călduț și apoi făina.

După ce ai omogenizat totul bine, se lasă deoparte să se activeze drojdia (trebuie să apară bule la suprafață și să se umfle). După ce aluatul s-a răcit și este doar călduț, se adaugă maiaua și se continuă prepararea ca în orice rețetă obișnuită de cozonac.

Pentru un cozonac care se menține proaspăt zile întregi, trebuie să frămânți bine. Cu cât glutenul se dezvoltă mai bine, cu atât cozonacul va fi mai elastic și pufos, ceea ce îl face să nu se usuce rapid.

Folosiți unt cu 82% grăsime

De asemenea, un alt truc pentru cozonaci care se mențin proaspeți este să folosești ingrediente grase: De la unt, gălbenușuri sau lapte, toate acestea trebuie să conțină maximum de grăsime: untul să aibă minim 82% grăsime, laptele minim 3,5%, iar gălbenușurile să provină de la ouă de țară sau ecologice. Nu folosi prea multă făină. Un cozonac care se menține pufos multe zile ar trebui să aibă un aluat puțin lipicios și lucios.

Potrivit publicației citate, un alt truc este să nu scoți cozonacii din formă până nu s-au răcit. Scoate cozonacii din cuptor și lasă-i acoperiți cu un prosop pentru câteva ore.

Se pot păstra și la congelator

Gospodinele mai recomandă să învelești cozonacii în hârtie de copt și un prosop curat de bumbac.Acest „truc” îi va ajuta să nu transpire și să își păstreze coaja moale, iar interiorul să rămână pufos și proaspăt.

Dacă ai făcut mai mulți cozonaci, poți să păstrezi resturi la congelator. Taie cozonacul în felii, învelește-le individual în folie alimentară și pune toate feliile într-o pungă cu fermoar.

Pune-o la congelator și când vrei o felie de cozonac, doar ia câte una, las-o 10-15 minute la temperatura camerei sau la frigider și apoi încălzește-o la microunde și servește-o cu o cană de lapte.

Cunoscutul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie într-o filmare publicată pe pagina sa de Facebook ce putem face pentru a reîmprospătă cozonacul vechi. „Sfatul meu este să-l băgați în prăjitorul de pâine”, susține aceasta.

„Cozonacul învechit poate fi <reîmprospătat> prin…prăjit!Tuturor ne place o felie de cozonac proaspăt scos din cuptor, nu-i așa? Însă ce ne facem dacă avem un cozonac care s-a învechit, care nu e atât de proaspăt! Ei bine, sfatul me este să-l băgați în prăjitorul de pâine. Pentru că aluatul de cozonac are grăsimi, are zahăr, ouă și ce fac ele la căldură? Se caramelizează, se rumenesc, se fac bune tare. Se încălzesc și capătă și miros și aromă. Cozonacul vechi la prăjit....Gata, a sărit cozonacul, e fierbinte! Cozonac proaspăt rumenit scos din prăjitorul de pâine, nu din cuptor....și miroase amețitor. Încercați!”, spune Mihaela Bilic.