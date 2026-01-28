Pereți desenați, gumă pe mobilier, pături arse – un cabanier explică de ce preferă chiriașii străini

Ce faci pentru a minimiza riscurile atunci când închiriezi un spațiu turiștilor - a vrut să știe proprietarul unei cabane care a descris experiențe de coșmar. Unele sfaturi au fost apreciate și întărite, altele au stârnit indignare.

Românii care închiriază integral cabane pentru a petrece cu grupul de prieteni lasă, uneori, dezastru în urmă, arată un proprietar al unui astfel de spațiu. Acesta a cerut, pe un grup de pe o rețea de socializare, opinia celor aflați în aceeași situație, pentru a afla dacă există soluții astfel încât să evite neplăcerile.

Cabanierul a descris experiențe deloc plăcute, relatând că are o cabană deschisă de curând, pe care o închiriază integral, oaspeții având posibilitatea să stea singuri.

„La check-in sunt prezent la majoritatea cazărilor, la check-out nu ajung mereu (motivul fiind - eu anunț oaspeții ca dacă doresc să plece mai devreme/mai târziu am nevoie să știu cu o oră înainte dar nu toți mă anunță). Chiar și atunci când sunt prezent la check-out nu îndrăznesc să verific în amănunt după fiecare, am o reținere, întreb și merg pe încredere. După plecare începe distracția!”, a aratat proprietarul.

Au fost rare situațiile în care nu a găsit lucruri stricate, a relatat acesta, iar asta însemnând pagube mai mari de căni/pahare sparte.

„Robinet chiuvetă rupt, capac toaletă rupt, coș de gunoi spart, oală termică în dulap cu partea de jos topită integral (au pus-o pe grătar), cearceafuri pe pat găurite sau fisurate (parcă tăiate cu lama), pături arse cu țigara (în condițiile în care fumatul este interzis în interior), un grup a plecat cu decorațiunile de sub brad, tocătorul din bucătărie ars lângă grătar, tăvi sparte și topite la grătar (au făcut aer cu ele la jar), plus multe altele care îmi scapă acum, dar sunt stricăciuni făcute din nepăsare și bătaie de joc, nicidecum din neatenție”, a expus proprietarul, sub anonimat.

La rezervare, majoritatea turiștilor uită să menționeze că au și copii cu ei, a adăugat acesta, deși prețul plătit este doar pentru adulți. „Apoi copii sunt lăsați de capul lor. Am găsit guma lipită pe colțar, pe lambriu, pereți desenați și uși lipicioase. În cazul acesta cum procedați? Bucătăria este utilată cu tot ce este nevoie pentru grătar/disc/ceaun ( îi anunț de la început ), ajunși în cabană îmi cer oală pentru supă de găluște ca vor copiii (noi avem ceva oale acolo mai mari pentru friptură dar vrea mai mică), explic că nu am cum să ajung, să folosească ce avem, dar se insistă, nu se lasă până nu merge la magazin, cumpără și îmi trimite bonul și așteaptă transfer bancar cu banii pe oală. Este normal așa ceva?”, vrea să știe membrul comunității de pe Internet.

Înainte de a i se oferi soluții, internauții vor să știe, întâi de toate, dacă unitatea este clasată sau dacă este închiriată „la negru”, pentru că de aici pot pleca răspunsurile.

Alții l-au descurajat din start în privința rezultatului unui eventual demers legal: „Nu o să puteți să le faceți nimic. Dacă mergeți la poliție vor spune că trebuie să îi dați în judecata că nu ține de ei, la procuratură o să spună la fel, dacă o să întrebați un avocat prieten sau care dorește să vă ajute o să vă spună ca paguba este prea mică să merite deschiderea unui proces și la proces vă trebuie dovezi clare cu martori și dovezi care nu pot fi contestate: cum era înainte de a veni ei și cum ați găsit după ce au plecat. Plus că avocatul lor va spune că totul era ok și dumneavoastră ți distrus intenționat ca să îi "faceți" de bani. Sfat de la cineva care închiriază: totul se distruge, așa că iți asumi și nu pui lucruri scumpe sau de valoare, cine vrea așa închiriază, cine nu să își caute și să producă paguba la alții. Vedeți că unele site-uri de rezervări au scor pentru turiști așa cum au și locațiile închiriate, aveți posibilitatea să confirmați rezervarea doar la persoane care au un scor bun oferit de alți proprietari și care nu sunt la prima închiriere”.

Din multe alte comentarii s-a desprins un altul: „Ridicați prețul și atunci se filtrează automat și clienții. Sau cereți garanție. Dacă sunt oameni civilizați, nu ar trebui să îi deranjeze garanția”.

Un depozit ca pe AIRBNB, de exemplu 50 euro pe noapte, a fost o altă sugestie.

Alți comentatori au explicat că închiriază doar cu factură, cu toate datele înregistrate și cu avertismentul că pentru distrugere va fi anunțată poliția.

„Păi nu prea le convine proprietarilor, ar vrea să nu plătească nici un fel de impozit. Dacă nu au documente legale nu pot face nimic, chiar dacă niște nesimțiți devastează cabana pe care au închiriat-o”, s-a semnalat și un alt posibil motiv pentru care astfel de evenimente este mai probabil să se întâmple.

„Pentru 80% din oaspeți se aplică regula: clienților totul li se cuvine, nimic nu li se impută. Un concediu reușit e ăla în care simt ca au ieșit pe plus dar ca proprietarul iese pe minus”, a constatat un alt comentator.

„Regulile clare nu alungă clienții buni, îi alungă doar pe cei care nu respectă nimic”

Alte persoane au explicat cum procedează, la rândul lor: „Și noi suntem la început, la primire suntem și noi prezenți însă la plecare se lasă cheia într-un box cu cifru pe care îl comunicăm. Și noi am găsit destule, însă nimeni nu va fi dispus sa plătească extra pentru stricăciuni. Se presupune că și pentru aia se plătesc banii de închiriere”.

Alții au indicat soluții cu cifre concrete: „Cereți depozit 25/30% din prețul cazării.”; „Cereți garanție pentru daune! Sunt multe țări unde proprietarii de apartamente sau vile cer 100-200 €. Dacă la plecare e totul ok, le dați banii înapoi. Dacă nu, să fie sănătoși, banii nu îi mai văd; „Soluțiile care funcționează cel mai bine sunt: garanție obligatorie, regulament scris acceptat înainte de cazare și verificare la check-out (sau poze imediat după plecare). Copiii trebuie declarați la rezervare, iar părinții răspund pentru stricăciuni. Dotarea este cea afișată - cererile suplimentare sau cumpărăturile făcute fără acord nu se rambursează. Concluzia: încrederea fără reguli costă bani. Majoritatea oaspeților sunt ok, dar cei care nu sunt pot produce pagube serioase. Regulile clare nu alungă clienții buni, îi alungă doar pe cei care nu respectă nimic”.

Un alt proprietar, stârnit de mențiunea privind solicitarea de a achita o oală cumpărată de turist, a relatat că i s-a cerut și lui să schimbe oalele și tigăile din teflon pentru că teflonul este toxic, recomandându-i-se produsele din ceramică.

„Mă credeți că au plecat cu pilota?! Alții au rupt patul și mi-au spus - nu e patul bun să susțină doua persoane supraponderale!": „am montat carcasa cu cheie la termostat. Au 23 grade. Au afiș să nu umble la termostat (eu văd pe aplicație). Imediat după ce am montat carcasa aia, mă uit pe aplicație, era dată pe 25 grade. Am întrebat cum au reușit să ajungă la butoane, pentru că nu prea ai pe unde, mi-au zis că au folosit o pensetă”; „Așa pățesc și eu, le predau locația lună, cu tot inventarul complet, iar când merg să fac curățenie găsesc căni sparte, jaluzele rupte, țigări înăuntru etc. Mă apuc să înlocuiesc ce s-a stricat, curățenie, predau din nou la alți clienți și o iau de la capăt. De un timp mă gândesc să nu mai dau locația în chirie”; Din păcate țăranii vă distrug dacă nu stați acolo permanent. Nu mai sunt turiștii ce au fost odată”, au fost alte comentarii.

Unul dintre comentarii a stârnit însă revoltă. Cineva a recomandat ca în anunț să se menționeze că se închiriază doar pentru adulți. „Apoi, dacă aveți posibilitatea, închiriați doar străinilor (pe aceștia îi puteți lăsa și cu copii, sunt mai educați). Eu de la 18 ani am plecat din România, am 20 de ani lucrați în turism în Italia, Spania, Elveția. Este vorba adevărată "ca românul nu-i niciunul", așa nație nu am mai văzut!”, a continuat comentariul. „Aici cu străinii te pot contrazice. După câteva pahare după limita maxima (cum fac de obicei cei din nord) ai șanse să arzi în camera de hotel, cum era să mi se întâmple în Malta”, a venit rapid un răspuns. „Vorbiți prostii, și noi românii suntem civilizați, pe unde am mers am lăsat mai curat decât am găsit. Aveți impresia că dacă ați plecat de mult din țară sunteți cineva. Mai gândiți când comentați”, a fost taxat comentariul.

Alți proprietari au explicat că au făcut, în cazul lor, adevărate minuni camerele de supraveghere în anumite zone în care de obicei înregistrau pagube, cum este zona de grătar, explicând că atunci când știu că pot fi supravegheați turiștii sunt mai atenți.

„De fiecare dată le spun că singură regulă este asta: să nu distrugă absolut nimic”

S-au relatat, în schimb, și experiențe pozitive. „Îmi pare rău ca nu pot să vă ajut cu un sfat. Închiriez la fel ca dumneavoastră integral dar de 5 ani nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. În afară de căni/ pahare sparte, fapt oarecum normal, se poate întâmpla, n-am avut situații de rupt, ars, distrus lucruri. Sunt foarte politicos și amabil cu cei care vin, am grupuri care au revenit a șaptea dată. De fiecare dată le spun că singură regulă este asta: să nu distrugă absolut nimic. Nu au niciun fel de restricții, de muzică de exemplu, fac absolut ce vor. Dar să nu distrugă nimic. Nu mă interesează neapărat că plătesc, e foarte greu să găsești oameni să repare. Mă costă timp și bătaie de cap și nu vreau așa ceva. Poate contează și faptul ca îmi fac simțită prezența discret, să nu deranjez, întreb dacă e nevoie de ceva, fac ce am de făcut pe la centrală pe lemne și plec. Poate contează faptul că se știe ca sunt la 1 minut distanță”.

„Eu nu închiriez de foarte mult timp, aproximativ 3 luni de zile, dar până acum cred că ne-au trecut pragul peste 20 de grupuri (2/4/6 persoane). La început am avut teama asta, să nu strice să nu distrugă, dar pot să spun că am rămas foarte plăcut surprins de calitatea oamenilor care ne-au trecut pragul, poate am avut noi noroc”, au mai scris proprietarii.

Peste 23.000 de români au închiriat locuinţe în regim hotelier

În urmă cu un an, Ministerul de Finanțe, anunţa că inspectorii antifraudă au descoperit aproximativ 23.000 de persoane fizice care au obținut bani de pe urma turiștilor în urma închirierii locuinţei în regim hotelier, uneori veniturile încasate şi nedeclarate fiind de peste 100.000 lei.

Spre finalul anului 2024, inspectorii ANAF anunțau că au verificat 436 de persoane fizice care și-au închiriat locuința în scop turistic, dar nu și-au declarat veniturile. Doar pentru aceste cazuri, Fiscul a descoperit încasări ilegale de peste 92 de milioane de lei.

Potrivit datelor oficiale, numărul apartamentelor și camerelor închiriate în regim hotelier atât de persoane fizice, cât și juridice depășește 14.000 de unități turistice clasificate. Însă, pe lângă acestea, există alte câteva mii nedeclarate, cele mai multe dintre ele fiind pe litoral, în zonele turistice şi în oraşele mari.

Potrivit unei directive europene, platformele care închiriază vor fi obligate să raporteze veniturile înregistrate de utilizatori. În paralel, anunțurile cu apartamentele care nu sunt înregistrate oficial ar putea fi interzise.

„Platformele au stele pentru cele clasificate și pătrățele pentru cele neclasificate. (...) Alegem întotdeauna locațiile care au stele trecute în dreptul numelui, nu pătrățele sau cerculețe sau orice altă formă geometrică. (...) Turistul trebuie să ceară bon fiscal sau factură. (...) El trebuie să întrebe ce clasificare au. Una este să te duci la un hotel de o stea și alta să te duci la unul de trei stele. O stea înseamnă că poți să stai cu proprietarul în casă, deja la trei stele ești singur – ai locul tău unde poți să te desfășori”, recomandă Dan Anghelescu, specialist turism.

De asemenea, se recomandă verificarea locuințele și pe platforma situr.gov.ro, unde se pot depune și sesizări online. De la începutul anului au fost verificate în jur de 1.700 de unități de cazare, iar 14% funcționau fără clasificare, astfel că au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 360.000 de lei.

Închirierea unei locuinţe fără forme legale este riscantă şi pentru proprietar şi pentru turist, mai spune Dan Anghelescu.

„În cazul în care un turist îi distruge locația sau nu mai vrea să iasă din locația aia, legal nu poate să îi facă nimic. (...) Pe de altă parte, turistul nu are siguranța confortului pentru că nu întotdeauna proprietarii oferă minimul necesar. (...) Când ajungi acolo, găsești cu totul altceva, nu poți să faci absolut nimic”, a explicat el.