Conflict pe pârtie. Un turist a lovit un salvamontist, indignat că nu a fost ajutat să găsească telefonul soţiei

Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o în pădure.

Reprezentanţii Jandarmeriei Braşov au anunţat că, sâmbătă după amiază, un bărbat s-a prezentat la baza Salvamont din Masivul Postăvaru pentru a solicita sprijin în căutarea unui telefon pierdut în zăpadă, care aparţine soţiei sale, scrie News.

”Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuţii în acest sens şi i-au oferit o lopată care să-l ajute să caute telefonul în zăpadă, rugându-l ca la final să înapoieze lopata. Supărat fiind probabil că unealta nu l-a ajutat la găsirea telefonului, bărbatul a aruncat-o în pădure. În momentul în care salvamontiştii i-au reproşat gestul, persona a devenit recalcitrantă şi a lovit pe unul din salvamontişti cu pumnii, la nivelul feţei”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Braşov.

Salvamontişii au cerut sprijinul jandarmilor montani, iar o patrulă a ajuns la faţa locului în mai puţin de cinci minute. Agresorul a fost identificat în zona telegondolei, imobilizat şi dus la sediul Poliţiei Poiana Braşov.

El va fi cercetat pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.