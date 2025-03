Exclusiv Ce nu ni se spune despre relațiile cu America și cum mai pot fi ele salvate. Expert: „Dacă am fi suficient de deștepți, am face asta”

Relațiile dintre România și principalul partener strategic, SUA, s-au răcit considerabil în ultima vreme, ceea ce a alimentat termerile că administrația Trump ar putea decide să retragă trupele americane de la noi. O astfel de decizie ar reprezenta o adevărată lovitură pentru România, care este dependentă de SUA în ce privește securitatea. Recent, The American Conservative și The National Interest au publicat ample materiale în care îndeamnă administrația Trump să retragă trupele din bazele aflate pe teritoriul țării noastre și au sporit temerile deja existente. Experții consultați de „Adevărul” explică la ce ar trebui să ne așteptăm și ce ar putea face România pentru a preveni acest lucru.

Tot mai multe semnale îngrijorătoare vin de pe celălalt mal al Atlanticului spre România, într-un moment cum nu se poate mai delicat. Odată cu instalarea administrației Trump, politica externă, dar mai ales ideologia s-au schimbat la Washington. Iar dacă schimbarea politicii externe era anunțată încă din perioada democratului Barack Obama, ideologia progresistă promovată de ultimele administrații democrate a fost total înlocuită de conservatorismul republicanilor MAGA.

Nori negri dinspre Atlantic

Pentru România, problema nu o constituie însă atât ideologia promovată de peste Atlantic, cât reacțiile ce vin de acolo. Îngrijorător este faptul că România este tot mai des criticată, iar criticile vin din partea unor politicieni de prim rang precum JD Vance, dar și din partea unei părți a presei afiliate republicanilor.

Recent, The American Conservative a publicat un articol negativ la adresa țării noastre, în care adminsitrația Trump era sfătuită să-și retragă trupele din România. În materialul amintit apărea inclusiv ideea că baza de la Mihail Kogălniceanu e prea scumpă pentru a se mai justifica prezența americană. Și mai recent, o altă publicație din sfera republicană, revista The National Interest, a recomandat retragerea trupelor americane din România.

Toate acestea vin după ce vicepreședintele SUA, JD Vance, și directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, au dat ca exemplu negativ alegerile din România. Cei doi lideri americani nu s-au lăsat convinși de argumentele autorităților de la București și consideră că democrația din România a suferit un regres puternic în ultimii ani. Nu întâmplător, conform Economist Intelligence Unit, România a devenit singura țară membră a Uniunii Europene clasificată ca „regim hibrid”, mult mai rău decât Ungaria și Slovacia și la nivelul unor țări precum Bosnia și Turcia.

Chiar dacă articolele publicate de American Conservative și de The National Interest nu reprezintă ecoul unor decizii oficiale luate de SUA în ce privește România, ele reprezintă un semnal de alarmă.

Isteria amplifică

În fine, tot zilele trecute a apărut vestea că administrația Trump discută o posibilă amânare cu două luni a programului Visa Waiver în cazul României. Rapid, vestea a provocat o adevărată isterie în România, iar multe voci au vorbit despre faptul că România va fi exclusă din Visa Waiver și că România a căzut în dizgrația administrației Trump. Evident, fără să aducă vreo dovadă și hrănind sentimentele antiamericane ce încep să iasă la iveală cu totul surprinzător.

Relațiile reci cu Washingtonul i-au făcut pe mulți analiști internaționali să se întrebe dacă nu cumva SUA se pregătesc nu atât să denunțe parteneriatul strategic și alianța cu România, dar cel puțin să le treacă tacit între paranteze. Situația ar fi una dezastruoasă pentru România, în condițiile în care Statele Unite ale Americii reprezintă singura garanție și sunt singurul furnizor de securitate.

Recunoscute pentru incapacitatea lor de a comunica eficient cu populația și cu partenerii străini, autoritățile române ridică din umeri și nu par capabile să găsească răspunsul la această provocare. În afara unor clișee și a unor asigurări date în eternul lor limbaj de lemn, politicienii nu reușesc să domolească temerile și nici nu par să realizeze adevărata gravitate a situației și riscurile ce ar decurge dintr-o ipotetică prăbușire a partenertiatului strategic româno-american. Practic, românilor nu li se spune nimic despre asta.

„Adevărul” a apelat la doi cunoscuți experți, familiarizați cu SUA și cu gândirea americană. Este vorba despre Hari Bucur Marcu, cunoscut expert internațional în probleme de politici de apărare naționale, și despre șeful generalilor români, Dan Grecu, actualmente președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, doctor în științe militare.

Hari Bucur Marcu este expert internațional în probleme de politici de apărare naționale. A fost printre oamenii care au făcut posibilă acceptarea României în NATO și a contribuit la reformarea forțelor armate române. Nu în ultimul rând, a fost expert pentru politica de apărare la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate și coordonator academic al Centrului de Studii NATO din București. Are o expertiză cât se poate de seriosă și este foarte bine conectat la realitățile de la Washington. În opinia sa, acuzațiile aduse Americii cum că ar intenționa să abandoneze Europa și România sunt nefondate și vin mai cu seamă din partea presei afiliate democraților, rivalii partidului lui Trump.

„Nu se pune problema să plece”

„Nu se pune problema ca americanii să plece. Sunt simple speculații lipsite de fundament. E adevărat că administrația Trump dorește mai multă eficiență și urmărește o politică prin care caută să întărească America și să se concentreze pe situația internă, așa cum le-a promis americanilor. Asta înseamnă că americanii s-au săturat să suporte singuri costurile uriașe ale NATO și vor să le împartă cu europenii, cărora le furnizează securitate. În ce privește România, administrația Trump nu are absolut nimic cu noi și nu va decide retragerea trupelor americane”, spune Hari Bucur Marcu.

Există însă și o importantă nuanță. Americanii iau în calcul nu atât o retragere din Europa și România, cât o reducere a efectivelor militare. Asta nu înseamnă însă că vor abandona continentul sau România.

„Ne putem aștepta la unele reduceri de efectiv, asta da. Însă nu vor abandona Europa sau România în brațele rușilor, așa cum spun unii. Nici vorbă de așa ceva. Faptul că au scris despre noi niște publicații americane nu are nicio relevanță la Washington și nu influențează cu nimic decizia administrației Trump. Da, sunt două publicații ale republicanilor, dar nu ale MAGA. Sunt mai degrabă anti-Trump și pro democrați aceste publicații, la fel cum unii foști democrați au trecut în tabăra republicană, inclusiv Kennedy sau Tulsi Gabbard”, mai spune el.

Pe de altă parte, Hari Bucur Marcu consideră că criticile unor înalți oficiali americani în frunte cu JD Vance sunt cât se poate de firești în actualul context. El amintește și că declarațiile lui JD Vance au venit după o declarație mai nefericită a lui Thierry Breton, fostul comisar european care afirmase că Uniunea Europeană a intervenit în alegerile din România.

Unde a greșit Bucureștiul

„JD Vance a reacționat după declarația lui Breton. Americanii nu pot concepe anularea unor alegeri și oprirea exercițiului democratic al votului. În plus, ei nu pot înțelege cum ar fi reușit Rusia cu doar câteva milioane de ruble să influențeze alegerile în România și a spus, pe bună dreptate, că dacă e posibil așa ceva cu adevărat, înseamnă că nu avem o democrație solidă. Pentru că americanii vor probe serioase, nu ce a apărut la noi”, mai spune Hari Bucur Marcu.

România se află acum într-o situație deloc de invidiat. Din cauza inabilității autorităților române, partenerul american nu mai are încredere în noi, consideră expertul.

„Americanii ajung să se gândească la faptul că atâta timp cât la noi anumite legi sunt încălcate de sus nu mai prezentăm suficientă încredere”, rezumă el.

România ar trebui să ia urgent măsuri, pentru că nu ne putem permite sub nicio formă să ne pierdem cel mai important aliat. Fără SUA, România ar fi mai mult decât vulnerabilă la influențele Rusiei și nu ar fi în siguranță.

Pentru a le recâștiga încrederea aliaților americani, ar fi nevoie, crede Hari Bucur Marcu, ca viitorul președinte să discute cu Donald Trump, la fel cum au făcut-o președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer. Însă pentru asta, România ar avea nevoie de un președinte ales. Timpul pierdut este extrem de prețios, mai spune Hari Bucur Marcu, care consideră că alegerile nu ar fi trebuit să fie sub nicio formă anulate.

„A fost cea mai mare greșeală să anulăm turul 2. Călin Georgescu nu avea cum să iasă președinte, ar fi ieșit doamna Lasconi. Or, eu cred că autoritățile de la București știau bine că Georgescu nu are nicio șansă, dar nu o voiau pe Lasconi. Și atunci au anulat alegerile, deși dovezile nu au fost deloc suficiente. Asta pentru că interesul era să fie în turul 2 Marcel Ciolacu cu George Simion și să câștige lejer Ciolacu. Asta era tot. Acum, trebuie să lăsăm alegerile până la capăt, indiferent cine iese. Iar noul președinte să facă la fel ca Macron, Starmer sau președintele polonez și mulți alții și să meargă la Washington să discute cu Trump. Nu ne putem permite să pierdem această alianță, nu ar fi normal. E nevoie de legi noi care să garanteze că nu vor mai fi anulate alegerile și că nu vom mai avea un comportament antidemocratic, apoi ca viitorul președinte, oricare ar fi el, să discute cu Trump”, punctează Hari Bucur Marcu.

Pierdem timp prețios și lăsăm Republica Moldova în gura ursului rus

Până acum, România a pierdut deja timp prețios. Chiar dacă americanii nu ne vor abandona, și-au pierdut orice încredere în România. Practic s-a ajuns în situația existentă imediat după Revoluție, când toate statele din Estul Europei, mai puțin țara noastră, legau relații solide cu SUA, iar investițiile americane în zonă ocoleau Bucureștiul.

„Nici acum, la fel ca atunci, nu avem pe nimeni la Washington. Ar fi trebuit să avem urgent discuții cu Trump”, punctează expertul.

Pentru că nu este capabilă să-și urmeze interesele, România a ratat un moment propice, spune Hari Bucur Marcu.

„Acum sunt negocieri ruso-americane, iar dacă am fi fost mai influenți am fi putut să avem un cuvânt de spus în privința Republicii Moldova și am fi putut să-i ajutăm pe moldoveni. Pentru că discuțiile nu sunt doar despre Ucraina, ci se discută despre toată regiunea Mării Negre, inclusiv despre Moldova. Dar discuțiile sunt fără noi din cauză că nu știm să ne facem auzită vocea, nu am fost capabili să mergem la americani cu un dosar complet și să le arătăm care sunt datele problemei. Și nu e nimeni la Washington care să discute cu americanii”, e vestea proastă dată de Hari Bucur Marcu.

Nici generalul (r) Dan Grecu nu crede că americanii vor abandona România sau Europa, însă vorbește despre faptul că trebuie să rezolvăm o problemă serioasă la Washington.

Generalul Dan Grecu a fost decorat atât de americani, cât și de NATO și ONU. Mai exact, după misiunile sale în Irak, Afganistan, Etiopia și Eritreea, el a fost decorat cu Medalia pentru merite deosebite a Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii (US Army Commedation Medal), Medalia ONU cu semnul „2 silver” pentru misiunea UNMEE și medalia NATO pentru operații ,,non article five”. Actualmente președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, generalul Grecu știe și el foarte bine felul în care gândesc americanii și nemulțumirile acestora.

„E o aberație!”

„Sincer, nu cred că pentru americani contează ce scriu niște publicații. Nici România nu își face politica în funcție de ce scrie o parte a presei sau alta. Discuția e mult mai largă, dar americanii nu vor vinde Europa sau România rușilor. E o aberație! Da, că americanii își vor restrânge probabil prezența în Europa, asta e foarte probabil. Însă Trump nu e cel care a reorientat politica extrernă a SUA spre Indo-Pacific, el e doar cel care grăbește acest proces. Însă este evident că nu va renunța la Europa, America va continua să aibă interese și în Europa și va pune pe tavă rușilor un continent sau o țară. Să vă mai zic ceva: americanii au la fel de mult interes în zonă precum avem noi”, spune generalul Dan Grecu.

În schimb, generalul Dan Grecu se așteptată ca americanii să-i preseze și pe viitor pe europeni să-și poarte cât mai mult de grijă singuri. SUA nu se vor alia cu Rusia, așa cum sugerează unii, dar va încerca să obțină cât mai multe de la Moscova. În schimb, mai spune generalul, SUA vor rămâne în alianță cu Uniunea Europeană.

„Suntem în pauză”

„Eu nu cred că este o variantă convenabilă pentru Statele Unite să își reducă forțele, dar poate că e firesc să-i oblige pe europeni să contribuie mai mult la apărare. Da, la asta mă aștept, dar nu să-și retragă de tot trupele, indiferent la ce compromis vor ajunge acum în discuțiile astea pe marginea Ucrainei. Pentru că Statele Unite știu că nu pot să se bazeze Federația Rusă, atâta timp cât sunt într-o competiție acerbă economică în primul rând cu Republica Populară Chineză, dar și militară cu aceeași Republica Populară Chineză, soră bună și aflată în relații extraordinar de bune de o perioadă de timp cu Federația Rusă. Așa că Europa trebuie să rămână un aliat al americanilor din perspectivă americană dacă Donald Trump nu vrea să închidă frontierele Statei Unite ale Americii într-un izolaționism, din punctul meu de vedere, neproductiv pentru americani”, spune generalul.

Și generalul Dan Grecu admite că relațiile României cu SUA sunt mai reci decât până acum, însă consideră că situația poate fi corectată.

„Vedem că Vance ne critică la orice oră de zi și de noapte vis-a-vis de alegerile prezidențiale din România. Vedem că procesul Visa Waiver este amânat, cel puțin, să sperăm că nu va fi și anulat. Așa că, din acest punct de vedere, se pare că relațiile noastre cu Statele Unite sunt într-un impas. Și probabil că va rămâne așa până când un nou șef al diplomației românești, recte președintele, va intra în funcție. Pentru că, deocamdată, mie mi se pare că suntem în pauză. Domnul Bolojan, da, în poziția lui de interimar nu este cel cu ștampilă, ca să spun așa, și domnul Bolojan, pe de altă parte, din punctul meu de vedere, se pare că are o altă direcție de colaborare. Și în niciun caz cu Statele Unite, el nu are direcția asta”, adaugă generalul.

„Dacă am fi suficient de deștepți...”

În opinia sa, România va trebui să găsească o cale de a fi în relații bune și cu SUA, dar și cu Uniunea Europeană. Aceasta ar fi singura politică într-adevăr câștigătoare, pentru că, adaugă el, nu ne putem permite să renunțăm la relațiile bune cu vreuna dintre cele două.

„Bineînțeles că tebuie să facem orice să ne păstrăm parteneriatul straregic cu SUA. Dacă am fi suficient de deștepți din punct de vedere politic, ar trebui să facem asta, să ne păstrăm parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, indiscutabil. Și, bineînțeles, statutul de țară membră a Uniunii Europene. Pentru că amândouă sunt foarte importante pentru România, nu ne putem lipsi de niciuna dintre ele”, încheie generalul Dan Grecu.