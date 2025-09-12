Până la ce vârstă este un român apt de muncă, fără boli

Invocând de cele mai multe ori declinul demografic, politicienii vehiculează periodic ideea creșterii vârstei de pensionare, fără a lua în calcul care este, în România, vârsta până la care un om este apt de muncă, fără a avea vreo afecțiune serioasă.

Tudor Ciuhodaru, medic primar în medicina de urgență, doctor conferențiar, a declarat pentru că pragul ce trebuie luat drept reper trebuie să fie vârsta de 60 de ani.

„Speranța de viață sănătoasă este undeva la 60 de ani. Ca să muncești, nu trebuie să ai nicio boală. Și oricum, nu știu cum spun unii că a crescut această speranță de viață, dar după pandemie a scăzut peste tot. Nu neapărat din cauza COVID, ci din cauza faptului că în perioada respectivă s-au acumulat tot felul de probleme, inclusiv de natură psihologică, dependențe etc.

Îl invit și eu pe domnul premier Bolojan sau pe domnul președinte Dan să facă o gardă într-un spital, pe la vârsta de 68-70 de ani, să vadă cum este. Propunerea mea este ca vârsta de pensionare să fie de 55 de ani, pentru cine dorește. Am colegi de 40 de ani cu AVC și cu infarct miocardic acut. În plus, condițiile de muncă în România sunt departe de ceea ce înseamnă standard european. Haideți să vedem Franța cum sprijină sănătatea: stimulente de instalare pentru medicii de familie, în valoare de 50.000 de euro, scutiri de taxe pentru aproximativ 3 ani de zile. Nu ne comparăm ca speranță de viață cu Vestul, nu ne comparăm din punctul de vedere al condițiilor de muncă și, de asemenea, în ceea ce înseamnă prevenția, România este departe de Franța”, a explicat Ciuhodaru pentru ziare.com

În urmă cu câteva zile, premierul Ilie Bolojan a afirmat la postul public de televiziune că România ar trebui să crească vârsta de pensionare.

„Suntem în situația în care avem nevoie de mulți oameni în piața reală a muncii. Și pentru asta, ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus șeful Guvernului, la TVR1.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască. Generațiile noastre vor ieși la pensie”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, măsura vizează și categoria pensiilor speciale.

„Gândiţi-vă că generaţiile noastre, care sunt de 400.000 - 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieşi la pensie peste zece ani, iar în spate vin generaţii de 200.000, şi, practic, dacă nu creştem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Şi trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a avertizat Ilie Bolojan.

Ulterior, Guvernul a precizat că nu există în prezent discuții privind majorarea vârstei standard de pensionare. Clarificarea vine după interviul acordat la TVR de premierul Ilie Bolojan, în care șeful Executivului a vorbit despre modificarea regulilor de pensionare pentru anumite categorii profesionale.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință, deci la elimnarea excepțiilor de la vârsta standard”, se arată în precizarea transmisă de Guvern.