Video „Să calmăm spiritele”. Florin Manole anunță că nu va crește vârsta de pensionare: „Să înţeleagă toţi cei care sunt aproape de vârstă, nu există niciun pericol”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți, 9 septembrie, că nu există niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu creşterea vârstei de pensionare. „Pensia este un drept câştigat, după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat, nu este vreun privilegiu”, a spus oficialul.

„Nu, nu se ia în calcul aşa ceva. Nu este niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiec. Partidul Social Democrat nu susţine creşterea vârstei de pensionare, pentru că pensia este un drept câştigat, după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat. Nu este vreun privilegiu. În concuzie, nu există nicio discuție pe acest subiect”, a declarat Florin Manole, întrebat de jurnaliști.

Ministrul a ținut să sublinieze că se bucură că premierul Ilie Bolojan a nuanţat în cursul acestei dimineţii declaraţia, „spunând că această discuţie poate şi are loc în legătură cu pensiile ocupaţionale, discutând mai ales despre pensiile magistraţilor şi despre proiectul care este deja asumat de guvern, dar nu despre pensii în general”.

„Sunt aici ca să vă spun că Partidul Social Democrat nu susţine un astfel de demers. Nu există niciun proiect şi nicio discuţie în interiorul coaliţiei în legătură cu acest subiect. Din motivele anterior exprimate, nu se va întâmpla aşa ceva. (...) Cred că în acest moment este important să calmăm spiritele, să înţeleagă toţi cei care sunt aproape de vârsta de pensionare, după o viaţă de cotizare, că nu este niciun pericol în ceea ce priveşte perspectivele pentru ei şi nici pentru cei care urmează să lucreze în Europa”, a mai declarat ministrul Muncii.

Reamitim că luni seară, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan a afirmat că „avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii și trebuie să creştem vârsta de pensionare”.

Guvernul a precizat marți, 9 septembrie, că nu există în prezent discuții privind majorarea vârstei standard de pensionare. Clarificarea vine după interviul acordat la TVR de premierul Ilie Bolojan, în care șeful Executivului a vorbit despre modificarea regulilor de pensionare pentru anumite categorii profesionale.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință, deci la elimnarea excepțiilor de la vârsta standard”, se arată în precizarea transmisă de Guvern.