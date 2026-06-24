Orașul de pe malul Dunării unde se construiește o fabrică de 36 de milioane de euro. Câte locuri de muncă vor apărea

O fabrică de ulei, investiție de 36 de milioane de euro, se află în construcție în Zona Liberă Galați. Proiectul este una dintre cele mai importante investiții industriale din municipiu, lucrările aflându-se deja într-un stadiu avansat.

Investiția este realizată de compania Olvia SRL, care a concesionat un teren de câteva hectare în Zona Liberă Galați. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 36 de milioane de euro.

Potrivit autorităților locale, noua unitate de producție va avea o capacitate de procesare de aproximativ 8.000 de tone și este considerată un proiect de referință pentru dezvoltarea economică a zonei.

→ Imaginea 1/6: Fabrica de ulei FOTO: Zona Liberă Galați

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat că investiția confirmă atractivitatea orașului pentru mediul de afaceri și contribuie la crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică.

„Astăzi, la viitoarea fabrică de ulei din Zona Liberă Galați, orașul nostru devine tot mai atractiv pentru investitori. Un exemplu este această investiție, unde lucrările au avansat semnificativ”, a transmis edilul.

Acesta a subliniat că în Zona Liberă sunt în derulare numeroase contracte de închiriere și concesiune, ceea ce arată o dinamică economică în creștere.

„Asta înseamnă producție, locuri de muncă și dezvoltare economică. De altfel, acum în Zona Liberă sunt în derulare 52 de contracte de închiriere și de concesiune, așadar aproape întreaga zonă este acoperită. O situație similară se va regăsi în scurt timp și la Parcul Industrial”, a mai precizat primarul.

Directorul general al Zonei Libere Galați, Cătălin Cojocaru, a afirmat că proiectul confirmă atractivitatea regiunii pentru investitori și evoluția lucrărilor într-un ritm susținut.

„Fabrica de ulei construită de compania Olvia SRL prinde contur de la o zi la alta, iar progresul lucrărilor confirmă faptul că Zona Liberă Galați devine tot mai atractivă pentru investitorii care aleg să dezvolte afaceri cu impact economic semnificativ pentru regiunea noastră”, a declarat acesta.

Potrivit acestuia, investiția se află în prima etapă de implementare, urmând ca a doua etapă să fie demarată anul viitor.

După finalizare, fabrica va deveni un nou pol industrial important pentru economia locală, contribuind la dezvoltarea Zonei Libere Galați și la crearea de noi locuri de muncă.