Orașele din țară cu cele mai mici prețuri la legume. Cât costă kilogramul de cartofi în Cluj-Napoca

Cea mai ieftină piață din România, în raport cu prețul mediu al cartofilor este cea din Tulcea. Locuitorii cumpără cartofii la un preț de 2,85 de lei kilogramul. La polul opus, se află orașul Deva.

Pe locul al doilea s-au situat piețele din Brăila și cele din Slatina, ambele cu cartofi timpurii și de vară sub 3 lei kilogramul, Agrointeligența – AGROINTEL.RO.

Potrivit sursei citate, cea mai scumpă piață, după prețul cartofilor, a fost cea din municipiul Deva, singurul municipiu din țară cu cartofi peste 7 lei kilogramul – medie de 7,67.

Municipiul din Hunedoara a fost urmat de Cluj-Napoca, acolo kilogramul a avut o medie de preț de 6,86 de lei.

Pe locul al treilea a fost piața din Reșița, județul Caraș Severin, cu cartofi la 6,25 de lei kilogramul. Alte municipii cu cartofi la 6 lei/kg în iunie au fost Botoșani și Oradea.

Prețurile la legume, în special cartofi, au variat în funcție de zonele de producție și de cantitățile scoase la vânzare.

Top 15 cele mai ieftine piețe din România

Tulcea, județul Tulcea – 2,85 lei/kg;

Brăila, județul Brăila – 2,89 lei/kg;

Slatina, județul Olt – 2,88 lei/kg.

Piatra Neamț, județul Neamț – 3,25 lei/kg....

Târgu Jiu, județul Gorj – 3,87 lei/kg.

Giurgiu, județul Giurgiu – 3,86 lei/kg.

Pitești, județul Argeș – 3,75 lei/kg.

Buzău, județul Buzău – 3,69 lei/kg.

Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți – 3,8 kilogramul

Slobozia, județul Ialomița – 4 lei/kg

Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – 4 lei/kg.

Alexandria, județul Teleorman – 4,08 lei/kg.

Vaslui, județul Vaslui – 4,13 lei/kg.

Ploiești, județul Prahova – 4,17 lei/kg

Constanța, județul Constanța – 4,21 lei/kg.