Fotbalul a luat-o complet razna: un mare club brazilian a achiziționat un copil de 6 ani

Noua achiziție a clubului brazilian de fotbal Corinthians are numai 6 ani! Copilul-minune se numește Enrico Almeida Moreira și provine de la Flamengo.

Enrico Almeida Moreira este brazilian, are doar 6 ani și este cea mai recentă achiziție a echipei Corinthians. Micul Enrico are un agent, o agenție care are grijă de interesele lui (inclusiv sponsori), iar clubul din Sao Paulo tocmai l-a luat de la rivalii de la Flamengo.

Prin intermediul rețelelor de socializare, pe profilul de Instagram pe care părinții Gustavo Moreira și Daniela Almeida l-au deschis în vara lui 2023 pentru a arăta lumii întregi talentele extraordinare ale fiului lor, a venit și mesajul prin care copilul își ia rămas bun de la foștii colegi.

Are sute de mii de urmăritori pe Instagram

„Olá, Nação! A sosit momentul să-mi iau rămas bun. Cu inima plină de emoții, vreau să-mi exprim profunda recunoștință pentru tot ce ați făcut pentru mine”, se scrie în mesaj. Fotografiile și videoclipurile micuțului-minune au devenit imediat virale, iar contul @enricoo18 se mândrește cu peste 300.000 de urmăritori.

Vestea transferului lui Enrico a deschis o dezbatere aprinsă legată de precocitatea în lumea sportului și despre expunerea mediatică puternică pe care un copil atât de mic este pus să-i facă faţă.

De precizat că acordul său cu Corinthians se limitează strict la componenta educativ-formativă și se referă doar la categoriile de tineret, fără implicații contractuale profesioniste.

În Brazilia, regulile stabilite de federație (CBF) permit cluburilor să semneze înțelegeri doar cu jucători care au cel puțin 16 ani.