Video O șoferiță a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de zidul unei case, în Alba. Femeia a fost găsită în stare de șoc

Un accident rutier s-a produs duminică după-amiază, în localitatea Oarda de Sus, județul Alba. O șoferiță a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de zidul unei case.

Incidentul a avut loc pe strada Victoriei. Martorii au sunat la numărul de urgență 112 și au anunțat că o mașină a derapat, iar femeia aflată la volan ar fi fost inconștientă.

La fața locului au intervenit salvatorii de la Detașamentul de Pompieri Alba Iulia.

Femeia a fost găsită conștientă și neîncarcerată, însă se afla în stare de șoc.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.