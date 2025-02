O pacientă a obținut în instanță decontarea tratamentului care i-a salvat viață. A fost nevoită să se împrumute pentru a cumpăra medicamentul de 100.000 de euro

O femeie din Alba, care a scos din buzunar aproape 100.000 de euro pentru un medicament care i-a salvat viața, a dat în judecată Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate, iar instanța i-a acordat despăgubiri care acoperă integral tratamentul efectuat.

Femeia, diagnosticată cu hepatită virală cronică B+D și ciroză hepatică a fost nevoită să se împrumute pentru a face rost de cei 94.564 de euro necesari achiziționării tratamentului substanța activă Bulevirtidă, autorizată pentru utilizare în Uniunea Europeană, dar indisponibilă în România, scrie Ziarul Unirea.

A aflat că fără acest tratament nu va mai avea mult de trăit

În luna mai 2022, pacienta a solicitat Casei de Asigurări de Sănătate decontarea tratamentului prescris de medic, dar reprezentanții instituției au refuzat cererea pe motiv că medicamentul nu se regăseşte în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor compensate de care beneficiază asiguraţii. În noiembrie, același an, a făcut o petiție către Ministerul Sănătăţii pentru includerea medicamentului pe lista celor decontate și i s-a comunicat că deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă au depus solicitare în vederea evaluării produsului cu respectiva substanță activă şi pentru România, acesta fiind în perioada de evaluare.

„Medicul a zis că fără acest tratament nu mai am mult de trăit. Cu mari sacrificii, am făcut mai multe împrumuturi la diverse persoane şi am cumpărat medicamentele pentru un an de zile. După ce am urmat tratamentul, am fost declarată vindecată de către medicul curant”, a spus pacienta.

Pacienta s-a adresat, ulterior, instanței pentru a obține decontarea tratamentului, mai ales că, în 23 aprilie 2024, medicamentul care poate salva viețile multor oameni infectați cu virsul hepatitei a fost inclus de Guvern pe lista celor compensate integral.

„Nu există nici un motiv pentru a nu se admite cererea de a i se restitui suma pe care a achitat-o în anul 2022 din fonduri proprii pentru a-şi procura medicamentul care în prezent este inclus pe lista medicamentelor care se prescriu în regim compensat 100%. Nu a beneficiat însă de nici un sprijin concret din partea autorităţilor la care a formulat cererile în anul 2022 și a avansat din surse proprii bani necesari pentru procurarea medicamentului necesar suprevieţuirii”, a constatat magistratul de la Tribunalul Alba, care a judecat cazul.

Instanța a obligat Casa de Asigurări de Sănătate să îi achite pacientei suma de 94.564 de euro, calculată la cursul BNR din ziua plăţii, reprezentând contravaloarea medicamentelor achiziţionate în perioada 24 iunie 2022 – 3 aprilie 2023.

Decizia Tribunalului Alba a fost contestată, dar recursul de la Curtea de Apel Alba Iulia va fi doar o formalitate având în vedere practica unitară a acestei instanțe de a admite cererile pacienților care solicită compensarea unor medicamente salvatoare, scrie Ziarul Unirea.