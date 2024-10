Povestea cutremurătoare a unei românce care are cancer. Codin Maticiuc: „La dumneavoastră în minister există o ruletă a vieților omenești”

Codin Maticiuc i-a adresat o scrisoare deschisă ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, solicitând intervenția urgentă în cazul unei femei diagnosticate cu cancer inoperabil, care nu are acces la tratamentele necesare din cauza birocrației și lipsei de decontare a unui medicament.

Chiar de ziua sa de naștere, Codin Maticiuc l-a rugat pe ministrul Sănătății, Alexandru Rafila să intervină pentru o femeie, ce suferă de un cancer care nu se poate opera, și care are nevoie de un tratament pe care statul român îl decontează doar pentru anumiți pacienți.

„Domnule ministru Alexandru Rafila,

Știu că aveți un program foarte încărcat. Vă deranjez, totuși. Împlinesc azi 44 de ani și mă simt obligat să îmi sărbătoresc ziua scriindu-vă această scrisoare. Nu pentru mine, ci pentru Crina Ostace. O femeie de 54 de ani care azi se luptă pentru viața ei. Nu luptă doar cu un cancer care îi macină corpul, ci și împotriva unui sistem bolnav, care pare mai haotic și mai pervers decât cancerul însuși. Cancerul cu care a fost diagnosticată Crina este inoperabil. Singura ei șansă este un medicament numit Lynparza – peste 10.000 de lei cutia. Un medicament pe care statul român îl decontează, dar nu pentru toți pacienții care ar avea nevoie de el, nu pentru toate tipurile de cancer pentru care este recomandat. Pentru Crina, nu este decontat.”, începe postarea acestuia.

Așa cum Adevărul a relatat, în fiecare an, peste o sută de mii de români primesc un diagnostic de cancer, iar aproape jumătate dintre aceștia își pierd viața, de multe ori din cauza că statul nu decontează costurile medicamentelor, care uneori depășesc mii de euro pe lună. Astfel, tot mai mulți pacienți se îndreaptă spre instanțe pentru a-și apăra dreptul la viață. În 95% dintre cazuri, judecătorii obligă statul să le deconteze tratamentele necesare.

„Poate că la dumneavoastră în minister există o ruletă a vieților omenești, unde doar unii câștigă acces la tratament. Restul? Restul mor. Sau mai află (nu toți pacienții știu asta) că își pot muta lupta cu boala din spital la tribunal. Asta a făcut și Crina: a dat statul în judecată, pentru că singura cale prin care poate să-și cumpere o șansă la viață este o Ordonanță Președințială. Da, exact, ați citit bine. În România, te duci la tribunal ca să-ți câștigi dreptul la viață. Până aici, nimic nou pentru dumneavoastră, desigur. Dar știți ce este cu adevărat grotesc? Procesul Crinei a fost amânat de două ori pentru că Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nu a primit citația. Două scrisori pierdute pe drum între instituțiile statului. Două scrisori pierdute, nu una. Caragiale era mic copil.”, a mai scris Codin Maticiuc.

„Se decide prin procese și ordonanțe președințiale cine trăiește și cine moare”

An de an, numeroși pacienți ajung în instanță pentru a obține dreptul la tratamentele necesare. Aceasta se întâmplă deoarece statul nu acoperă costurile, iar bolnavii sunt nevoiți să suporte din propriul buzunar cheltuieli de mii de euro pentru a supraviețui.

„Domnule ministru, este atât de absurdă această țară, încât ar fi de râs, dacă n-ar fi dramatic și de plâns. În România se decide prin procese și ordonanțe președințiale cine trăiește și cine moare! Actualizăm și noi Protocoale terapeutice oncologice? Știți la ce mă refer, cam cât de în urmă suntem cu ele. Facem ceva cu procedurile greoaie, care ne țin la coada Europei când vine vorba de accesul la medicamente inovatoare? România are cel mai lung timp de așteptare pentru a obține acces în regim de compensare la medicamente de ultimă generație pentru cancer – aproximativ 29 de luni (887 de zile) de la aprobarea medicamentelor de către Agenția Europeană a Medicamentului, comparativ cu alte țări (Germania: 37 zile, Serbia: 270, Albania: 481, Bulgaria: 702 zile). Domnule ministru, repet: Albania, 481 de zile! Nu putem să ridicăm din umeri la infinit și să ne vedem de ale noastre. Crina este doar un pacient dintre cei mulți. Nu e singurul pacient care trebuie să-și câștige dreptul la viață cu ajutorul judecătorilor, nu al Ministerului Sănătății. Pacienți care, în loc să lupte cu boala, trebuie să se lupte cu statul român.”, continuă Codin Maticiuc.

Lupta pentru viață contra cronometru

De multe ori, până ajung în punctul în care să câștige lupta în instanță cu statul, pacienții pierd lupta cu viața. Cezar Irimia, președintele Alianței Pacienților Cronici din România, a menționat anterior că a întâlnit cazuri în care pacienții au dat statul în judecată și „la 4 zile, au pierdut lupta cu boala”.

În România, 153 de pacienți cu cancer își pierd viața în fiecare zi, nu doar din cauza bolii, ci și din cauza crizei constante de medicamente.

Codin Maticiuc a precizat că alături de Fundația Metropolis va asigura tratamentul Crinei.

„Crina nu are timp. De cinci luni nu are tratament, pentru că nu mai are bani. Crina lucrează la o școală din Bacău, deci nu are, cum nu au nici alți pacienți, mii de euro lunar să plătească pentru viața ei. Cancerul omoară. Cancerul lovește nu doar trupuri, ci și suflete – pe ale pacienților și ale familiilor lor. Cancerul sărăcește. Cancerul nu ia pauze birocratice, nu așteaptă ca scrisorile pierdute să ajungă la destinatar după săptămâni întregi. Cât timp mai trebuie să așteptăm, domnule ministru? Câte vieți trebuie să se piardă? Eu mă întreb de ce dumneavoastră, cu puterea pe care o aveți, vă mulțumiți să stați pe margine. Sau poate, cine știe, sunteți prea ocupat să gestionați haosul care domnește în sistemul medical. Vă întreb, domnule ministru: când a devenit statul român atât de absurd și incompetent încât o scrisoare pierdută poate însemna o viață pierdută? Cât timp mai tolerăm asta?”, adaugă el.

În final, Codin Maticiuc anunță că va asigura tratamentul Crinei și va transforma această luptă într-o cauză mai amplă, subliniind că nu este singur în această bătălie împotriva absurdului din sistemul medical românesc.

„România are nevoie de o revoluție. O revoluție împotriva nepăsării, a birocrației și a incompetenței care ucide. Și revoluția asta poate începe acum!”, a conchis acesta, invitându-l pe ministrul Sănătății să aleagă între respectarea dreptului la viață sau perpetuarea ineficienței.