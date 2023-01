O mamă întreabă pe Facebook cum s-ar putea descurca din ultima sută de lei pe care o mai are pe card

Românii sunt printre cei mai afectați europeni în fața inflației. O mamă din România cere pe Facebook sfaturi despre cum ar putea gestiona ultima sută de lei pe care o mai are pe card.

„Ce e de făcut?“, se întreabă tot mai mulți români, debusolați de puterea din ce în ce mai mică de cumpărare.

O femeie caută pe o rețea de socializare soluții pentru a se descurca cu ultimii bani pe care îi mai are.

„Urgent am nevoie de idei. Am fix 100 de lei. Pe card, nu cash. Trebuie să iau strict de mâncare pentru mine și fiica mea pentru 2 zile (deși i-am spus de "n" ori soțului că ăștia sunt bani pentru 1 zi, nu înțelege). Obligatorii sunt pâinea, laptele și cerealele. Cam 20 de lei. Rămân 80 de lei. Ce iau din ei ca să supraviețuim 2 zile? Copila vrea să iasă cu prietenii, dar nici 5 lei în plus nu am pentru ea. Dacă retrag banii, pierd 5 lei comision. Deci cum să gospodăresc cel mai bine cei 80 de lei?”, a scris femeia pe Facebook, potrivit gandul.ro.

„Nu poți face sandwich-uri umplute cu întuneric”

Sfatul a fost cerut pe grupul Buget de familie, acolo unde au apărut și reacții. Potrivit uneia dintre ele, 100 de lei pentru două zile e lux și pot fi acoperite trei mese zilnice fără probleme, mai ales dacă mai ai câte ceva prin casă.

Mama a explicat în detaliu cum stă situația.

„Nu aveam absolut nimic când am scris postarea. Nici măcar o ceapă sau un cartof. Dar nu e doar de gătit. Trebuie să acopăr și pachetul de serviciu al soțului, pentru mâine, că nu poate pune la pachet mâncare gătită, nu au sală de mese sau cantină, si pachetul de școală al copilei, pentru luni. Automat trebuie mai multă pâine, mai mult cașcaval, că nu poti face sandwich-uri umplute cu întuneric”, a mai spus femeia într-un comentariu.

