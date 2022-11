Propunerile Opoziției privind majorarea salariului minim

Opoziția este vocală în ceea ce privește majorarea salariului minim. USR cere ca majorarea salariului minim să nu fie impozitată, în timp ce AUR solicită premierului ca venitul minim garantat și pensia minimă să fie în concordanță cu coșul minim de cumpărături.

USR cere Guvernului ca majorarea salariului minim pe care coaliţia PSD-PNL o propune de la 1 ianuarie să nu fie impozitată, astfel încât să existe "o creştere reală de venituri în buzunarele oamenilor" şi nu în cele ale statului, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat USR, Guvernul "are tot interesul să tot crească salariul minim brut" în loc să îl crească pe cel net prin neimpozitare, pentru că atunci când creşte salariul minim brut cresc şi impozitele pe care le ia statul.

Potrivit USR, creşterea de 450 de lei pe care o promite Guvernul "va însemna doar 250 de lei în portofelul angajaţilor", dacă se taxează integral. În schimb, dacă această sumă nu este impozitată de stat, "toţi banii vor rămâne la cei care muncesc şi trebuie să facă faţă scumpirilor". Astfel, la un salariu minim de 2.550 de lei brut, angajaţii primesc 1.524 de lei net, iar la un salariu minim de 3.000 de lei brut, angajaţii primesc 1.774 de lei net, după toate taxele.

"Guvernul foloseşte salariul minim ca o armă fiscală pentru a lua mai mulţi bani din mediul privat. De aceea, creşte salariul minim brut în loc să îl crească pe cel net prin neimpozitare. În plină criză, statul trebuia să reducă taxarea muncii, aşa cum propune USR, prin eliminarea taxării echivalentului unui salariu minim. Nu să supraimpoziteze munca, aşa cum a făcut-o Guvernul PSD-PNL", a precizat deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, potrivit Agerpres.

AUR: Venitul minim garantat și pensia minimă să fie în concordanță cu coșul minim

Deputatul Dan Tănasă a declarat într-o conferință de presă că AUR a depus două proiecte legislative prin care cere ca venitul minim garantat și pensia minimă să fie în concordanță cu coșul minim de consum.

”Milioane de români au salarii absolut mizerabile și din păcate peste un milion de români au pensii de o mie de lei. Iată că în realitate, deși instituțiile statului vorbesc că este necesară o instituție de 3.000 de lei pentru un trai decent, în realitate veniturile și pensiile pe care le au milioane de români sunt cu mult sub această sumă. Acesta este motivul pentru care mai mulți parlamentari AUR au adresat o interpelare premierului Ciucă prin care i-au pus în vedere să racordeze coșul minim de consum la venitul minim și la pensia minimă. În acest sens am pus în vedere premierului că există această inadecvență și este inacceptabil ca premierul să nu reacționeze în această perioadă în care toate prețurile au crescut. Iată coșul minim necesar are o anumită sumă, dar venitul minim este cu mult sub acest coș minim”, a declarat deputatul Dan Tănasă într-o conferință de presă.

Membrii AUR îi cer premierului să depună eforturi prin care această discrepanță între coșul minim de cumpărături și salariul sau pensia minimă.

„Parlamentarii AUR au depus în urmă cu o lună de zile două proiecte legislative prin care am solicitat exact acest lucru, de altfel există și nenumărate prevederi legislative din Parlamentul European cu privire la acest aspect. Am depus două proiecte legislative prin care am solicitat exact acest lucru, ca venitul minim garantat și pensia minimă să fie în concordanță cu coșul minim de consum, să nu mai existe discrepanță între ceea ce un român are nevoie pentru a supraviețui și veniturile și pensia pe care o obțin. Prin urmare, îi solicităm premierului să depună eforturi în acest sens. Situația din acest moment nu mai poate fi tolerată”, a declarat membrul AUR.

Forța Dreptei: Pensiile să crească cu cel puțin rata inflației

Ionel Dancă, deputat Forța Dreptei, susține că pensiile trebuie să crească cu cel puțin rata inflației din acest an, adică cu 16%. Acesta susține că veniturile statutului au crescut datorită creșterii prețurilor, iar din acest motiv există bani la buget pentru majorarea pensiilor.

”Am mai spus-o, chiar înainte să se trezească și Iohannis vorbind, și am explicat din nou, la RFI România: pensiile trebuie să crească cu cel puțin rata inflației din acest an de 16%. Veniturile statului au crescut datorită creșterii prețurilor și sunt bani la buget pentru majorarea pensiilor”, susține Ionel Dancă.