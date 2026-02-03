Video Cazul româncei seduse și jefuite de un fals prinț moștenitor al Dubaiului: DIICOT anchetează o escrocherie de peste două milioane de dolari

Biroul Teritorial Maramureș a deschis un dosar penal într-un caz de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri din Baia Mare a reclamat că a fost păgubită cu peste 2 milioane de dolari într-o schemă online de tip „romance scam”.

„În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș”, a transmis DIICOT.

Ancheta este în curs, iar alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul cercetărilor.

„Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei, această etapă instituind cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”, a precizat DIICOT.

Femeia de afaceri a fost sedusă online

Femeia a fost contactată în urmă cu aproximativ trei ani, pe LinkedIn, de un bărbat care se prezenta drept prințul moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară de sute de milioane de lire sterline ce urma să activeze și în România.

Relația profesională s-a transformat treptat într-una emoțională, cu promisiuni de viitor și chiar planuri de căsătorie. Pentru a face totul credibil, falsul prinț i-a prezentat un „manager financiar” cu sediul la Londra, care a facilitat deschiderea unui cont online ce afișa fictiv peste 200 de milioane de lire sterline.

„Era foarte convingător, foarte atent, extrem de bine documentat”, a declarat victima pentru OCCRP.

Când femeia de afaceri din România a încercat să retragă fonduri pentru cheltuieli administrative, i s-au cerut așa-zise „taxe de deblocare”. În total, aceasta a transferat peste 2 milioane de dolari, bani obținuți prin credite, ipotecarea locuinței și resurse ale companiei sale.

Investigația realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) arată că în spatele identității false se află un cetățean nigerian, Henry Eke, care a construit una dintre cele mai sofisticate scheme de tip „romance scam” documentate recent.

Surprinzător, doi dintre complicii lui Eke au contactat direct victima pentru a-i dezvălui adevărul. În ciuda confruntării, escrocul a negat acuzațiile și a refuzat să returneze banii.

Potrivit OCCRP, Henry Eke, cunoscut și ca „Excess Money”, și-a construit un stil de viață extravagant din profiturile frauduloase. O parte din banii victimei ar fi ajuns într-o fundație nigeriană controlată de acesta, sub masca filantropiei.