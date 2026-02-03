Video Animale care cad din copaci din cauza frigului. Fenomenul neobișnuit din Florida: „Pierd controlul asupra mușchilor”

Un fenomen neobișnuit a captat atenția locuitorilor din Florida: zeci de creaturi au început să cadă din copaci în timpul valului de frig record care a cuprins statul american.

Autoritățile de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) explică că este vorba despre iguane verzi, reptile cu sânge rece care, atunci când temperaturile scad aproape de 0 °C, se imobilizează complet.

Uneori, aceste reptile se desprind din copaci și cad la sol. Fenomenul nu le pune viața în pericol permanent: odată ce vremea se încălzește, ele revin la mișcare. Totuși, autoritățile avertizează că pot deveni agresive imediat după revenirea la temperaturi normale, scrie telegraph.

„Este atât de frig în Florida încât iguanele au început să cadă din copaci. Când temperaturile scad sub 4 °C, iguanele pot fi afectate de frig. Acestea pierd controlul asupra mușchilor. Ele își revin odată cu încălzirea vremii”, a scris accuweather, pe X.

Jessica Kilgore, care conduce serviciul „Iguana Solutions”, specializat în îndepărtarea speciilor invazive, a declarat că a colectat „sute de iguane în timpul acestui episod de frig extrem”.

Recordurile de frig au fost atinse în întreaga Floridă, mercurul coborând până la -4 °C în Orlando. Este cea mai joasă valoare înregistrată în februarie din 1923.

Ca urmare, mii de iguane au fost imobilizate de frig și au căzut pe străzi și trotuare, într-un fenomen descris de televiziunile locale ca „ploaie de iguane”.

Ca toate reptilele, iguanele verzi sunt ectoterme. Temperatura corpului lor este determinată în mare parte de mediul extern, nu de producerea propriei călduri, ca la mamifere.

Specialiștii explică că temperaturile care produc acest efect variază în funcție de mărimea reptilei, viteza de scădere a temperaturii și experiența anterioară cu frigul.

„De exemplu, o iguană mică își va pierde căldura corporală internă mai repede decât una mare”, susține Natalie Claunch, biolog la USDA Wildlife Services National Wildlife Research Center.