Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Noua obsesie de pe TikTok: jucăriile care au eclipsat Labubu şi costă cât o vacanţă all inclusive

O jucărie aparent banală de pluş a reușit să cucerească TikTok-ul și să transforme o companie britanică într-un imperiu de sute de milioane. În mod paradoxal, clienţii ţintă nu sunt copiii, ci adulţii tineri, nostalgici după copilărie, aşa numiţii Kidults.

Tinerii îşi prezintă colecţiile pe TikTok. FOTO:Instagram/Jellycat
Într-o lume în care tendințele se schimbă peste noapte, o jucărie a reușit să devină, în doar câteva luni, un fenomen global. După succesul personajului Labubu, internetul are acum o nouă obsesie: jucăriile de pluș produse de o companie britanică, Jelly Holdings, care pare să fi combinat perfect nostalgia copilăriei cu spiritul colecționar al generației digitale. Pe TikTok, clipurile în care tinerii își prezintă colecțiile cu astfel de pluşuri au adunat milioane de vizualizări.

Începând din 2024, compania britanică Jelly Holdings, cea care deține brandul de plușuri devenit viral, a raportat rezultate financiare spectaculoase. Conform Financial Times, profiturile au crescut la 139 de milioane de lire sterline (aproximativ 161 de milioane de euro), dublu față de anul precedent, cifra de afaceri depăşind 333 de milioane de lire sterline (echivalentul a 386 de milioane de euro), o creștere de 66% comparativ cu 2023. Iar tendinţa de creştere continuă şi în 2025, notează corriere.it.

Preţuri între 20 la 1.400 de euro

Această explozie a vânzărilor a fost alimentată de fenomenul TikTok și de dorința generației adulte de a regăsi bucuria copilăriei. „Kidults”, așa cum îi numesc sociologii, adică adulţii tineri care nu se por rupe de copilărie, nu mai cumpără jucării pentru copii, ci pentru propriul confort emoțional. În acest context, Jellycat, brandul fondat în 1999 la Londra de Thomas Gatacre, a devenit un simbol al „copilăriei rafinate”.

În prezent, produsele sale sunt disponibile în peste 80 de țări, în aproximativ 8.000 de magazine independente și în spații de retail exclusiviste precum Selfridges din Londra sau Galeries Lafayette din Paris.

Cel mai accesibil produs, ursulețul Smudge, costă 18 lire sterline (circa 20 de euro), dar  Jelly Holdings a creat numeroase colecţii tematice, jucării de pluș în formă de fructe, mâncăruri sau animale fantastice, unele dintre ele vândute cu până la 1.200 de lire sterline (aproape 1.400 de euro).

Experiența de a cumpăra astfel de pluşuri face, la rândul ei, ca acestea să se vândă în număr tot mai mare.

Astfel, în anumite magazine, cumpărătorii pot „comanda” jucăria preferată dintr-un meniu cu tematică de restaurant. La Paris, jucăriile sunt prezentate sub formă de produse de patiserie, la New York ca vafe și clătite, iar la Londra sub forma clasicului fish and chips. Personalul „ambalează” jucăria exact ca pe o porție de mâncare proaspăt pregătită, adăugând un plus de spectacol cumpărăturilor.

Meniu de plus, de la Jelly. FOTO: Instagram/Jellycat
Pe lângă vânzările tradiționale, brandul cultivă o comunitate online activă prin platforma sa de conținut, „Jelly Journal”, unde publică povești, interviuri, fotografii din culise și videoclipuri în care jucăriile devin personaje cu viață proprie.

